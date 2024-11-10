https://ukraina.ru/20241110/1058750503.html

Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки"

Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки" - 10.11.2024 Украина.ру

Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки"

"Когда в феврале-марте ВСУ начали массово применять эфпэвишки по нашим позициям, мы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому мы приняли решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов"

2024-11-10T06:45

2024-11-10T06:45

2024-11-10T06:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.Он добавил, что ситуация с украинскими дронами решилась благодаря обстрелу всех мест, где могли находиться операторы этих самых дронов ВСУ."Заработала наша артиллерия и минометы, мы уничтожили все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов, через месяц мы начали свободно передвигаться. А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть бэпэлэашники уходят — оборона сразу же проседает", — дополнил свой рассказ Линин.Полный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку

https://ukraina.ru/20241104/1058557376.html

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новости, россия, запад, вооруженные силы украины, дроны, детали