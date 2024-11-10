Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки" - 10.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241110/1058750503.html
Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки"
Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки" - 10.11.2024 Украина.ру
Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки"
"Когда в феврале-марте ВСУ начали массово применять эфпэвишки по нашим позициям, мы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому мы приняли решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов"
2024-11-10T06:45
2024-11-10T06:45
новости
россия
запад
вооруженные силы украины
дроны
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058665516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7d6e296482f8930907877922247742c.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.Он добавил, что ситуация с украинскими дронами решилась благодаря обстрелу всех мест, где могли находиться операторы этих самых дронов ВСУ."Заработала наша артиллерия и минометы, мы уничтожили все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов, через месяц мы начали свободно передвигаться. А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть бэпэлэашники уходят — оборона сразу же проседает", — дополнил свой рассказ Линин.Полный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
https://ukraina.ru/20241104/1058557376.html
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058665516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8148d9b55a3a94c7a4b720a8fa12d73.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, вооруженные силы украины, дроны, детали
Новости, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, дроны, детали

Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки"

06:45 10.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
"Когда в феврале-марте ВСУ начали массово применять эфпэвишки по нашим позициям, мы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому мы приняли решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.
"Когда я служил в батальоне "Судоплатов", мы противника даже не видели. Когда ты сидишь в окопе, это не значит, что ты можешь спокойно разглядеть в бинокль украинские позиции. Если ты это сделаешь, тебя засечет "птица", а потом по тебе прилетит снаряд или дрон", — поделился опытом Линин.
Он добавил, что ситуация с украинскими дронами решилась благодаря обстрелу всех мест, где могли находиться операторы этих самых дронов ВСУ.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
4 ноября, 07:40
Насонов: Когда-то Украина обгоняла Россию по дронам, но теперь доминирующая позиция измениласьРоссия профессионально выстроила свою оборонную промышленность, и теперь она делает дроны, которых у противника нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
"Заработала наша артиллерия и минометы, мы уничтожили все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов, через месяц мы начали свободно передвигаться. А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть бэпэлэашники уходят — оборона сразу же проседает", — дополнил свой рассказ Линин.
Полный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
 
НовостиРоссияЗападВооруженные силы Украиныдроныдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Захарова: под давлением США хрустнула воля европейских стран, и они начали вредить сами себе
08:00"Рождённая революцией". 50 лет самому известному сериалу о милиции
08:00Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России
07:55Ветеран СВО о том, почему на войне знание языка и менталитет не играют роли
07:50Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях
07:40Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин
07:30Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО
07:20Панова: если политики не прислушаются к голосу разума, война на Украине станет концом для человечества
07:15ВСУ переоценили свои возможности под Курском, но Украина продолжает считать себя победителем — эксперт
07:10“Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи”
07:00Самойлов: Зеленский может задержать войска в Курской области, потому что власть США занята другим
06:50Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар
06:45Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки"
06:40Взятие Харькова или Красноармейска не переломит ход событий, нужно брать Киев — Азаров
06:30Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет
06:20Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было
06:15Трамп займется Украиной, если поймет, что эта история несет ему репутационные потери — Павлив
06:10Даже так не победила. Американский журналист рассказал, как демократы мухлюют на выборах
06:00Бавырин: Попытки запугивания России применением дальнобоя — блеф. Байден уже пытался
05:50Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье
Лента новостейМолния