Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки"
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
"Когда в феврале-марте ВСУ начали массово применять эфпэвишки по нашим позициям, мы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому мы приняли решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.
"Когда я служил в батальоне "Судоплатов", мы противника даже не видели. Когда ты сидишь в окопе, это не значит, что ты можешь спокойно разглядеть в бинокль украинские позиции. Если ты это сделаешь, тебя засечет "птица", а потом по тебе прилетит снаряд или дрон", — поделился опытом Линин.
Он добавил, что ситуация с украинскими дронами решилась благодаря обстрелу всех мест, где могли находиться операторы этих самых дронов ВСУ.
4 ноября, 07:40Насонов: Когда-то Украина обгоняла Россию по дронам, но теперь доминирующая позиция измениласьРоссия профессионально выстроила свою оборонную промышленность, и теперь она делает дроны, которых у противника нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
"Заработала наша артиллерия и минометы, мы уничтожили все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов, через месяц мы начали свободно передвигаться. А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть бэпэлэашники уходят — оборона сразу же проседает", — дополнил свой рассказ Линин.