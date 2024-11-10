Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет - 10.11.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет
Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет - 10.11.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет
Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Поэтому России нужно быть готовой защищать своих граждан, свои активы с помощью нанесения дистанционных ударов
2024-11-10T06:30
2024-11-10T06:30
новости
россия
приднестровье
молдавия
владимир зеленский
ес
санду майя
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.Отвечая на вопрос, как быстро Россия сможет прийти на помощь ПМР без сухопутного коридора, эксперт отметил, что это зависит от времени полета "Искандеров" и "Кинжалов".В этом же интервью он заявил, что если сохранится курс режима Санду, то возникнет прямая угроза Приднестровью."Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Надо помнить, что в Приднестровье у нас 250 тысяч граждан России, миротворческий батальон и военные склады. Все это в совокупности представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную", — описал Соин.В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов подчеркнул, что варианта развития событий в Молдавии два."Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.Подробнее об этом — в интервью Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожарНа президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииПолный текст интервью — Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
https://ukraina.ru/20241103/1058595487.html
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новости, россия, приднестровье, молдавия, владимир зеленский, ес, санду майя, детали
Новости, Россия, Приднестровье, Молдавия, Владимир Зеленский, ЕС, Санду Майя, детали

Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет

06:30 10.11.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Поэтому России нужно быть готовой защищать своих граждан, свои активы с помощью нанесения дистанционных ударов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.
Отвечая на вопрос, как быстро Россия сможет прийти на помощь ПМР без сухопутного коридора, эксперт отметил, что это зависит от времени полета "Искандеров" и "Кинжалов".
"Россия может дистанционно наносить удары по потенциальному агрессору, которые остановят его наступление. Россия здесь будет защищать своих граждан, свои активы, а агрессором выступят Санду и Зеленский, потому что на приднестровском направлении они будут действовать в тандеме", — дополнил свой ответ Соин.
В этом же интервью он заявил, что если сохранится курс режима Санду, то возникнет прямая угроза Приднестровью.
"Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Надо помнить, что в Приднестровье у нас 250 тысяч граждан России, миротворческий батальон и военные склады. Все это в совокупности представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную", — описал Соин.
Фото: флаг Молдавии и Румынии
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В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов подчеркнул, что варианта развития событий в Молдавии два.
"Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.
Подробнее об этом — в интервью Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар
На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.
Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
Полный текст интервью — Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
 
НовостиРоссияПриднестровьеМолдавияВладимир ЗеленскийЕССанду Майядетали
 
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