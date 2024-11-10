https://ukraina.ru/20241110/1058683043.html

Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет

Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет - 10.11.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет

Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Поэтому России нужно быть готовой защищать своих граждан, свои активы с помощью нанесения дистанционных ударов

2024-11-10T06:30

2024-11-10T06:30

2024-11-10T06:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.Отвечая на вопрос, как быстро Россия сможет прийти на помощь ПМР без сухопутного коридора, эксперт отметил, что это зависит от времени полета "Искандеров" и "Кинжалов".В этом же интервью он заявил, что если сохранится курс режима Санду, то возникнет прямая угроза Приднестровью."Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Надо помнить, что в Приднестровье у нас 250 тысяч граждан России, миротворческий батальон и военные склады. Все это в совокупности представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную", — описал Соин.В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов подчеркнул, что варианта развития событий в Молдавии два."Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.Подробнее об этом — в интервью Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожарНа президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииПолный текст интервью — Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье

https://ukraina.ru/20241103/1058595487.html

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новости, россия, приднестровье, молдавия, владимир зеленский, ес, санду майя, детали