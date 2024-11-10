https://ukraina.ru/20241110/1058683043.html
Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет
Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет - 10.11.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет
Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Поэтому России нужно быть готовой защищать своих граждан, свои активы с помощью нанесения дистанционных ударов
2024-11-10T06:30
2024-11-10T06:30
2024-11-10T06:30
новости
россия
приднестровье
молдавия
владимир зеленский
ес
санду майя
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.Отвечая на вопрос, как быстро Россия сможет прийти на помощь ПМР без сухопутного коридора, эксперт отметил, что это зависит от времени полета "Искандеров" и "Кинжалов".В этом же интервью он заявил, что если сохранится курс режима Санду, то возникнет прямая угроза Приднестровью."Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Надо помнить, что в Приднестровье у нас 250 тысяч граждан России, миротворческий батальон и военные склады. Все это в совокупности представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную", — описал Соин.В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов подчеркнул, что варианта развития событий в Молдавии два."Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.Подробнее об этом — в интервью Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожарНа президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииПолный текст интервью — Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
https://ukraina.ru/20241103/1058595487.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, приднестровье, молдавия, владимир зеленский, ес, санду майя, детали
Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет
Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Поэтому России нужно быть готовой защищать своих граждан, свои активы с помощью нанесения дистанционных ударов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.
Отвечая на вопрос, как быстро Россия сможет прийти на помощь ПМР
без сухопутного коридора, эксперт отметил, что это зависит от времени полета "Искандеров" и "Кинжалов".
"Россия может дистанционно наносить удары по потенциальному агрессору, которые остановят его наступление. Россия здесь будет защищать своих граждан, свои активы, а агрессором выступят Санду и Зеленский, потому что на приднестровском направлении они будут действовать в тандеме", — дополнил свой ответ Соин.
В этом же интервью он заявил, что если сохранится курс режима Санду, то возникнет прямая угроза Приднестровью.
"Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Надо помнить, что в Приднестровье у нас 250 тысяч граждан России, миротворческий батальон и военные склады. Все это в совокупности представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную", — описал Соин.
В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов подчеркнул, что варианта развития событий в Молдавии два.
"Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.
На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.