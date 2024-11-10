https://ukraina.ru/20241110/1058681637.html

Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье

Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье - 10.11.2024 Украина.ру

Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье

Будущее Молдавии, к которому страну ведет Санду, весьма неутешительное. Выбор у нее всего из двух вариантов. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье

2024-11-10T05:50

2024-11-10T05:50

2024-11-10T05:50

новости

гагаузия

молдавия

приднестровье

ес

румыния

россия

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058319649_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_5c4ed29a8b599a0c0821e152d790e0d0.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов.Эксперт рассказал, что его предположения оказались верны: он с самого начала пророчил Санду победу на президентских выборах. По словам историка, Стояногло, оппонент Санду на выборах, не был такой уж эффективной фигурой для оппозиции.Размышляя, что ожидает Молдавию в будущем, эксперт подчеркнул, что варианта развития событий два."Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииПолный текст интервью — Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар

https://ukraina.ru/20241105/1058637232.html

гагаузия

молдавия

приднестровье

румыния

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, гагаузия, молдавия, приднестровье, ес, румыния, россия, детали