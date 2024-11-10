Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье - 10.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье
Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье - 10.11.2024 Украина.ру
Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье
Будущее Молдавии, к которому страну ведет Санду, весьма неутешительное. Выбор у нее всего из двух вариантов. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье
2024-11-10T05:50
2024-11-10T05:50
новости
гагаузия
молдавия
приднестровье
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россия
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов.Эксперт рассказал, что его предположения оказались верны: он с самого начала пророчил Санду победу на президентских выборах. По словам историка, Стояногло, оппонент Санду на выборах, не был такой уж эффективной фигурой для оппозиции.Размышляя, что ожидает Молдавию в будущем, эксперт подчеркнул, что варианта развития событий два."Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииПолный текст интервью — Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар
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новости, гагаузия, молдавия, приднестровье, ес, румыния, россия, детали
Новости, Гагаузия, Молдавия, Приднестровье, ЕС, Румыния, Россия, детали

Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье

05:50 10.11.2024
 
Фото: Global Look Press, Майя Санду
Фото: Global Look Press, Майя Санду
Читать в
Будущее Молдавии, к которому страну ведет Санду, весьма неутешительное. Выбор у нее всего из двух вариантов. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов.
Эксперт рассказал, что его предположения оказались верны: он с самого начала пророчил Санду победу на президентских выборах. По словам историка, Стояногло, оппонент Санду на выборах, не был такой уж эффективной фигурой для оппозиции.
"Во-первых, у него тоже есть румынский паспорт. Во-вторых, многие социалистические партии в Европе нужны Западу для того, чтобы периодически давать общественности выпустить пар", — прокомментировал Семибратов.
Размышляя, что ожидает Молдавию в будущем, эксперт подчеркнул, что варианта развития событий два.
"Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2024
5 ноября, 15:03
Санду не является президентом Молдавии — ПесковБольшинство избирателей в Молдавии голосовали не за президента Майю Санду, утверждает 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.
Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
Полный текст интервью — Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар
 
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