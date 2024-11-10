https://ukraina.ru/20241110/1058681637.html
Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье
Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье - 10.11.2024 Украина.ру
Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье
Будущее Молдавии, к которому страну ведет Санду, весьма неутешительное. Выбор у нее всего из двух вариантов. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье
2024-11-10T05:50
2024-11-10T05:50
2024-11-10T05:50
новости
гагаузия
молдавия
приднестровье
ес
румыния
россия
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058319649_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_5c4ed29a8b599a0c0821e152d790e0d0.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов.Эксперт рассказал, что его предположения оказались верны: он с самого начала пророчил Санду победу на президентских выборах. По словам историка, Стояногло, оппонент Санду на выборах, не был такой уж эффективной фигурой для оппозиции.Размышляя, что ожидает Молдавию в будущем, эксперт подчеркнул, что варианта развития событий два."Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииПолный текст интервью — Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар
https://ukraina.ru/20241105/1058637232.html
гагаузия
молдавия
приднестровье
румыния
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058319649_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_792820d89dcb13d1f3e16b4d6a88ea7f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гагаузия, молдавия, приднестровье, ес, румыния, россия, детали
Новости, Гагаузия, Молдавия, Приднестровье, ЕС, Румыния, Россия, детали
Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье
Будущее Молдавии, к которому страну ведет Санду, весьма неутешительное. Выбор у нее всего из двух вариантов. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье