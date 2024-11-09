https://ukraina.ru/20241109/1058729676.html

Казаков: трехтонный ФАБ — это малый ядерный удар, куда еще больше

Казаков: трехтонный ФАБ — это малый ядерный удар, куда еще больше - 09.11.2024 Украина.ру

Казаков: трехтонный ФАБ — это малый ядерный удар, куда еще больше

ВСУ жалуются, что им на голову каждый месяц падает 600-700 ФАБов. Этот тот самый “новый порох”, о котором писал Сырский, и который поможет России выиграть войну

2024-11-09T07:50

2024-11-09T07:50

2024-11-09T07:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.Ранее в интервью изданию Украина.ру Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО, тоже затронул тему ФАБов в своих рассуждениями.Он подчеркнул, что Украина столкнулась со следующей проблемой: если она загоняет в город много живой силы, ее накрывает ФАБами российская армия, а если она оставляет там только наблюдателей, то не может противостоять штурмовикам.По мнению эксперта, эта проблема появилась еще в годы Первой мировой войны. С одной стороны, организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городской застройке, добавил Копылов."А если противник обладает подавляющим огневым превосходством и не спешит играть по твоим правилам ("Прячьтесь по подвалам сколько хотите, мы вас все равно ФАБами убьем"), у вас возникают проблемы", — указал историк.Подробнее об этом — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под КураховоПолный текст интервью — Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься

https://ukraina.ru/20241024/1058325843.html

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новости, россия, украина, курахово, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, детали