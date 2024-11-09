Казаков: трехтонный ФАБ — это малый ядерный удар, куда еще больше - 09.11.2024 Украина.ру
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Казаков: трехтонный ФАБ — это малый ядерный удар, куда еще больше
Казаков: трехтонный ФАБ — это малый ядерный удар, куда еще больше - 09.11.2024 Украина.ру
Казаков: трехтонный ФАБ — это малый ядерный удар, куда еще больше
ВСУ жалуются, что им на голову каждый месяц падает 600-700 ФАБов. Этот тот самый “новый порох”, о котором писал Сырский, и который поможет России выиграть войну
2024-11-09T07:50
2024-11-09T07:50
новости
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украина
курахово
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.Ранее в интервью изданию Украина.ру Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО, тоже затронул тему ФАБов в своих рассуждениями.Он подчеркнул, что Украина столкнулась со следующей проблемой: если она загоняет в город много живой силы, ее накрывает ФАБами российская армия, а если она оставляет там только наблюдателей, то не может противостоять штурмовикам.По мнению эксперта, эта проблема появилась еще в годы Первой мировой войны. С одной стороны, организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городской застройке, добавил Копылов."А если противник обладает подавляющим огневым превосходством и не спешит играть по твоим правилам ("Прячьтесь по подвалам сколько хотите, мы вас все равно ФАБами убьем"), у вас возникают проблемы", — указал историк.Подробнее об этом — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под КураховоПолный текст интервью — Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
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новости, россия, украина, курахово, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Украина, Курахово, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, детали

Казаков: трехтонный ФАБ — это малый ядерный удар, куда еще больше

07:50 09.11.2024
 
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ВСУ жалуются, что им на голову каждый месяц падает 600-700 ФАБов. Этот тот самый “новый порох”, о котором писал Сырский, и который поможет России выиграть войну
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.
“Как писал в журнале "Экономист" бывший главком Украины Залужный, войну выиграет тот, кто придумает новый порох. Так мы его и придумали. Это ФАБы. Мы авиационную бомбу сделали высокоточным оружием. От этого мозг сносит всем. Пусть ставят блокпосты на дорогах, потом надо будет просто яму объехать. Уже сам противник пишет, что ему на голову каждый месяц падает 600-700 ФАБов. Трехтонный ФАБ — это малый ядерный удар, куда уже больше”, — описал Казаков.
Ранее в интервью изданию Украина.ру Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО, тоже затронул тему ФАБов в своих рассуждениями.
Он подчеркнул, что Украина столкнулась со следующей проблемой: если она загоняет в город много живой силы, ее накрывает ФАБами российская армия, а если она оставляет там только наблюдателей, то не может противостоять штурмовикам.
По мнению эксперта, эта проблема появилась еще в годы Первой мировой войны. С одной стороны, организация городов-крепостей всегда казалась манящей идеей. Но эта идея замечательна только тогда, когда есть возможность снабжать и ротировать войска, которые сидят в городской застройке, добавил Копылов.
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
24 октября, 12:12
Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000Авиабомбой ФАБ-3000 поражён пункт временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово. Видеозапись удара опубликовало 24 октября Минобороны РФ
"А если противник обладает подавляющим огневым превосходством и не спешит играть по твоим правилам ("Прячьтесь по подвалам сколько хотите, мы вас все равно ФАБами убьем"), у вас возникают проблемы", — указал историк.
Подробнее об этом — в интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово
Полный текст интервью — Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
 
НовостиРоссияУкраинаКураховоАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украиныдетали
 
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