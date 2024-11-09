https://ukraina.ru/20241109/1058682861.html
Санду берет пример с Украины и превращает Молдавию в анти-Россию — Соин
Санду берет пример с Украины и превращает Молдавию в анти-Россию — Соин - 09.11.2024 Украина.ру
Санду берет пример с Украины и превращает Молдавию в анти-Россию — Соин
Если сохранится курс режима Санду, то возникает прямая угроза Приднестровью. Для России же Приднестровье представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную
2024-11-09T05:10
2024-11-09T05:10
2024-11-09T05:10
новости
молдавия
приднестровье
украина
ес
нато
президентские выборы
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.По его словам, после победы Майи Санду на президентских выборах в Молдавии, курс на конфронтацию и удушение Приднестровья продолжится.Он заметил, что в Молдавии в режиме нон-стоп идут натовские учения, под видом которых там на постоянной основе размещен контингент НАТО. Идет реконструкция аэродрома в Маркулештах под натовские стандарты, формируется натовская логистика, завозятся большие объемы бронетехники, стрелкового вооружения, средств ПВО, объяснил эксперт."Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Надо помнить, что в Приднестровье у нас 250 тысяч граждан России, миротворческий батальон и военные склады. Все это в совокупности представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную. Если сохранится курс режима Санду, то возникает прямая угроза Приднестровью", — резюмировал Соин.В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов подчеркнул, что варианта развития событий в Молдавии два."Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.Подробнее об этом — в интервью Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожарНа президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.Подробнее об этих выборах — в материале Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииПолный текст интервью — Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
https://ukraina.ru/20241104/1058614155.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, молдавия, приднестровье, украина, ес, нато, президентские выборы, детали
Санду берет пример с Украины и превращает Молдавию в анти-Россию — Соин
Если сохранится курс режима Санду, то возникает прямая угроза Приднестровью. Для России же Приднестровье представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.
По его словам, после победы Майи Санду на президентских выборах в Молдавии, курс на конфронтацию и удушение Приднестровья продолжится.
"Ни в коем случае нельзя допустить этого. А Санду свои внутренние провалы будет компенсировать через агрессивную политику. Она и так лежит под североатлантическим блоком, является ближайшим региональным партнером Украины, теперь все это усилится. Естественно, она будет задействована в любых антироссийских акциях, в том числе на приднестровском, на гагаузском направлении", — поделился мыслями Соин.
Он заметил, что в Молдавии в режиме нон-стоп идут натовские учения, под видом которых там на постоянной основе размещен контингент НАТО
. Идет реконструкция аэродрома в Маркулештах под натовские стандарты, формируется натовская логистика, завозятся большие объемы бронетехники, стрелкового вооружения, средств ПВО, объяснил эксперт.
"Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной. Надо помнить, что в Приднестровье у нас 250 тысяч граждан России, миротворческий батальон и военные склады. Все это в совокупности представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную. Если сохранится курс режима Санду, то возникает прямая угроза Приднестровью", — резюмировал Соин.
В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов подчеркнул, что варианта развития событий в Молдавии два.
"Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье", — ответил Семибратов.
На президентских выборах в Молдавии официально победила Мария Санду, набрав 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%.