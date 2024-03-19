Пашинян пугает войной. Почему Ереван продолжает сдавать армянские земли - 19.03.2024 Украина.ру
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Пашинян пугает войной. Почему Ереван продолжает сдавать армянские земли
Пашинян пугает войной. Почему Ереван продолжает сдавать армянские земли - 19.03.2024 Украина.ру
Пашинян пугает войной. Почему Ереван продолжает сдавать армянские земли
Если Ереван не выполнит требования Баку и не передаст ему четыре села-эксклава советского периода, то в конце текущей недели может начаться война. Об этом 19 марта заявил Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области Армении
2024-03-19T18:38
2024-03-19T18:38
эксклюзив
армения
азербайджан
никол пашинян
россия
петросян
мария захарова
граница
украина.ру
ереван
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По его словам, задача Еревана – получить границу, которая станет преградой с точки зрения международного права, и на которой "не будет принято стрелять"."Мы построим дороги, обеспечим (жителей приграничных сел. —ред.) всем необходимым. Там, где будет нужно, выплатим дополнительные компенсации. Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война", — сказал Пашинян.Тем временем в МИД России отметили, что заявление премьер-министра Армении о возможной войне с Азербайджаном и ее причинах никак не связано с Россией. На это в своем телеграм-канале указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - считает дипломат.Вопрос перехода под контроль Баку четырех эксклавных и четырех неэксклавных сел в Тавушской области Армении должен решаться в рамках процесса делимитации границы между Ереваном и Баку, заявили 9 марта в пресс-службе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.При этом Баку считает, что принадлежность Азербайджану четырех неэкславных сел бесспорна, и что они "подлежат немедленному освобождению".Но даже если Ереван передаст восемь спорных сел под юрисдикцию Баку, давление с азербайджанской стороны не прекратится, считает политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.По его словам, Баку выбрал достаточно последовательную тактику, требуя все новых и новых уступок. Уже в самом начале было очевидно, что Нагорным Карабахом дело не ограничится, и новые претензии распространятся уже по линии армяно-азербайджанской границы с учетом тех событий, которые в разное время происходили в этом регионе, отметил эксперт в интервью изданию Украина.ру.Арешев уточнил, что под этим он подразумевает столкновения вокруг четырех тавушских сел в самом начале 1990-х годов, еще до развала СССР, когда Армения и Азербайджан были советскими социалистическими республиками. Уже тогда на северо-восточном участке армянской границы, на границе нынешнего Тавуша и Казахского района Азербайджана происходили перестрелки и локальные столкновения, в результате которых граница там прошла "достаточно причудливо", напомнил Арешев."Некоторые села просто опустели, в том числе и ряд анклавных сел, которые для Еревана важны тем, что они позволяют контролировать автомобильную дорогу, связывающую Армению с Грузией и Россией. Аналогичным образом анклавное село Кярки на восточном крае Араратской долины, которое, по всей видимости, тоже будет сдано, позволяет контролировать основную дорогу, связывающую Ереван с иранской границей", - рассказал Арешев.После получения этих анклавов у Азербайджана появится возможность контролировать транспортные потоки из Армении в Грузию и Иран, а армянское правительство будет вынуждено строить обходные дороги, или по крайней мере декларировать, что оно начнёт их строительство, добавил эксперт.По словам эксперта, сложно сказать, на что Пашинян рассчитывал, когда выбрал такую тактику. По всей видимости, он искреннее считает, что так должно быть, отметил Арешев."Пашинян никогда и не скрывал этого, будучи учеником Петросяна (бывший президент Армении Левон Тер-Петросян ─ ред.) и проводя вполне определенную линию, нацеленную на замирение с Азербайджаном и Турцией любой ценой. В то же время я считаю, что здесь имеет место некая скоординированная игра между Ереваном и Баку. Одной из целей этой игры является перекладывание ответственности на Россию за случившиеся с последующим сворачиванием все еще остающихся экономических связей между Москвой и Ереваном", - допустил эксперт.Неслучайно некоторые провластные армянские политики намекают на то, что не только Азербайджан, но и Россия нападут на Армению в случае, если требования Баку не будут удовлетворены, полагает эксперт. Это полная несуразица, потому что Россия не заинтересована в новом обострении в регионе, отметил он. Тем не менее, постоянно накачивая антироссийские настроения, действующие армянские власти преследуют вполне определенные цели, которые слабо совместимы с сохранением армянской государственности, подчеркнул Арешев.Эксперт напомнил, что Армянская СССР тоже имела достаточно большой анклав на территории Азербайджана. Это село Арцвашен, которое административно относилось к Красносельскому району Армянской СССР. Оно было занято азербайджанскими войсками в августе 1992 года по мере нарастания военной эскалации между Арменией и Азербайджаном, на тот момент недавно получивших независимость."Но что-то я не слышу, что в Армении требуют возвращения этого достаточно большого анклавного села, равно как и других территорий, которые во времена СССР могли перейти из состава одной республики в состав другой по хозяйственным причинам. Так что все изменения будут только в одну сторону – в армянскую", - подытожил Андрей Арешев.
https://ukraina.ru/20240228/1053580848.html
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452
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эксклюзив, армения, азербайджан, никол пашинян, россия, петросян, мария захарова, граница, украина.ру, ереван, нато, ес
Эксклюзив, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Россия, Петросян, Мария Захарова, граница, Украина.ру, Ереван, НАТО, ЕС

Пашинян пугает войной. Почему Ереван продолжает сдавать армянские земли

18:38 19.03.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Если Ереван не выполнит требования Баку и не передаст ему четыре села-эксклава советского периода, то в конце текущей недели может начаться война. Об этом 19 марта заявил Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области Армении
По его словам, задача Еревана – получить границу, которая станет преградой с точки зрения международного права, и на которой "не будет принято стрелять".
"Мы построим дороги, обеспечим (жителей приграничных сел. —ред.) всем необходимым. Там, где будет нужно, выплатим дополнительные компенсации. Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война", — сказал Пашинян.
Тем временем в МИД России отметили, что заявление премьер-министра Армении о возможной войне с Азербайджаном и ее причинах никак не связано с Россией. На это в своем телеграм-канале указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - считает дипломат.
Вопрос перехода под контроль Баку четырех эксклавных и четырех неэксклавных сел в Тавушской области Армении должен решаться в рамках процесса делимитации границы между Ереваном и Баку, заявили 9 марта в пресс-службе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.
При этом Баку считает, что принадлежность Азербайджану четырех неэкславных сел бесспорна, и что они "подлежат немедленному освобождению".
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Но даже если Ереван передаст восемь спорных сел под юрисдикцию Баку, давление с азербайджанской стороны не прекратится, считает политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.
По его словам, Баку выбрал достаточно последовательную тактику, требуя все новых и новых уступок. Уже в самом начале было очевидно, что Нагорным Карабахом дело не ограничится, и новые претензии распространятся уже по линии армяно-азербайджанской границы с учетом тех событий, которые в разное время происходили в этом регионе, отметил эксперт в интервью изданию Украина.ру.
Арешев уточнил, что под этим он подразумевает столкновения вокруг четырех тавушских сел в самом начале 1990-х годов, еще до развала СССР, когда Армения и Азербайджан были советскими социалистическими республиками. Уже тогда на северо-восточном участке армянской границы, на границе нынешнего Тавуша и Казахского района Азербайджана происходили перестрелки и локальные столкновения, в результате которых граница там прошла "достаточно причудливо", напомнил Арешев.
"Некоторые села просто опустели, в том числе и ряд анклавных сел, которые для Еревана важны тем, что они позволяют контролировать автомобильную дорогу, связывающую Армению с Грузией и Россией. Аналогичным образом анклавное село Кярки на восточном крае Араратской долины, которое, по всей видимости, тоже будет сдано, позволяет контролировать основную дорогу, связывающую Ереван с иранской границей", - рассказал Арешев.
После получения этих анклавов у Азербайджана появится возможность контролировать транспортные потоки из Армении в Грузию и Иран, а армянское правительство будет вынуждено строить обходные дороги, или по крайней мере декларировать, что оно начнёт их строительство, добавил эксперт.
"Экономическая, географическая и геополитическая ситуации для Армении еще сильнее ухудшится. Азербайджан на этом может не остановиться и потребовать материальной и территориальной компенсации за то, что он считает многолетней оккупацией Нагорного Карабаха, и за тот ущерб, который, по версии Баку, был нанесен ему армянской стороной за последние четверить века. Так что все только начинается", - полагает Арешев.
По словам эксперта, сложно сказать, на что Пашинян рассчитывал, когда выбрал такую тактику. По всей видимости, он искреннее считает, что так должно быть, отметил Арешев.
"Пашинян никогда и не скрывал этого, будучи учеником Петросяна (бывший президент Армении Левон Тер-Петросян ─ ред.) и проводя вполне определенную линию, нацеленную на замирение с Азербайджаном и Турцией любой ценой. В то же время я считаю, что здесь имеет место некая скоординированная игра между Ереваном и Баку. Одной из целей этой игры является перекладывание ответственности на Россию за случившиеся с последующим сворачиванием все еще остающихся экономических связей между Москвой и Ереваном", - допустил эксперт.
Неслучайно некоторые провластные армянские политики намекают на то, что не только Азербайджан, но и Россия нападут на Армению в случае, если требования Баку не будут удовлетворены, полагает эксперт. Это полная несуразица, потому что Россия не заинтересована в новом обострении в регионе, отметил он. Тем не менее, постоянно накачивая антироссийские настроения, действующие армянские власти преследуют вполне определенные цели, которые слабо совместимы с сохранением армянской государственности, подчеркнул Арешев.
Эксперт напомнил, что Армянская СССР тоже имела достаточно большой анклав на территории Азербайджана. Это село Арцвашен, которое административно относилось к Красносельскому району Армянской СССР. Оно было занято азербайджанскими войсками в августе 1992 года по мере нарастания военной эскалации между Арменией и Азербайджаном, на тот момент недавно получивших независимость.
"Но что-то я не слышу, что в Армении требуют возвращения этого достаточно большого анклавного села, равно как и других территорий, которые во времена СССР могли перейти из состава одной республики в состав другой по хозяйственным причинам. Так что все изменения будут только в одну сторону – в армянскую", - подытожил Андрей Арешев.
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