Пашинян пугает войной. Почему Ереван продолжает сдавать армянские земли
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Если Ереван не выполнит требования Баку и не передаст ему четыре села-эксклава советского периода, то в конце текущей недели может начаться война. Об этом 19 марта заявил Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области Армении
По его словам, задача Еревана – получить границу, которая станет преградой с точки зрения международного права, и на которой "не будет принято стрелять".
"Мы построим дороги, обеспечим (жителей приграничных сел. —ред.) всем необходимым. Там, где будет нужно, выплатим дополнительные компенсации. Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война", — сказал Пашинян.
Тем временем в МИД России отметили, что заявление премьер-министра Армении о возможной войне с Азербайджаном и ее причинах никак не связано с Россией. На это в своем телеграм-канале указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - считает дипломат.
Вопрос перехода под контроль Баку четырех эксклавных и четырех неэксклавных сел в Тавушской области Армении должен решаться в рамках процесса делимитации границы между Ереваном и Баку, заявили 9 марта в пресс-службе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.
При этом Баку считает, что принадлежность Азербайджану четырех неэкславных сел бесспорна, и что они "подлежат немедленному освобождению".
28 февраля, 13:41В первую очередь экономика. Что происходит в отношениях России и АрменииПосле того как премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 февраля в интервью телеканалу France 24 заявил о заморозке участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в стране зазвучали и другие мнения о возможном пересмотре российско-армянского сотрудничества в области безопасности
Но даже если Ереван передаст восемь спорных сел под юрисдикцию Баку, давление с азербайджанской стороны не прекратится, считает политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.
По его словам, Баку выбрал достаточно последовательную тактику, требуя все новых и новых уступок. Уже в самом начале было очевидно, что Нагорным Карабахом дело не ограничится, и новые претензии распространятся уже по линии армяно-азербайджанской границы с учетом тех событий, которые в разное время происходили в этом регионе, отметил эксперт в интервью изданию Украина.ру.
Арешев уточнил, что под этим он подразумевает столкновения вокруг четырех тавушских сел в самом начале 1990-х годов, еще до развала СССР, когда Армения и Азербайджан были советскими социалистическими республиками. Уже тогда на северо-восточном участке армянской границы, на границе нынешнего Тавуша и Казахского района Азербайджана происходили перестрелки и локальные столкновения, в результате которых граница там прошла "достаточно причудливо", напомнил Арешев.
"Некоторые села просто опустели, в том числе и ряд анклавных сел, которые для Еревана важны тем, что они позволяют контролировать автомобильную дорогу, связывающую Армению с Грузией и Россией. Аналогичным образом анклавное село Кярки на восточном крае Араратской долины, которое, по всей видимости, тоже будет сдано, позволяет контролировать основную дорогу, связывающую Ереван с иранской границей", - рассказал Арешев.
После получения этих анклавов у Азербайджана появится возможность контролировать транспортные потоки из Армении в Грузию и Иран, а армянское правительство будет вынуждено строить обходные дороги, или по крайней мере декларировать, что оно начнёт их строительство, добавил эксперт.
"Экономическая, географическая и геополитическая ситуации для Армении еще сильнее ухудшится. Азербайджан на этом может не остановиться и потребовать материальной и территориальной компенсации за то, что он считает многолетней оккупацией Нагорного Карабаха, и за тот ущерб, который, по версии Баку, был нанесен ему армянской стороной за последние четверить века. Так что все только начинается", - полагает Арешев.
По словам эксперта, сложно сказать, на что Пашинян рассчитывал, когда выбрал такую тактику. По всей видимости, он искреннее считает, что так должно быть, отметил Арешев.
"Пашинян никогда и не скрывал этого, будучи учеником Петросяна (бывший президент Армении Левон Тер-Петросян ─ ред.) и проводя вполне определенную линию, нацеленную на замирение с Азербайджаном и Турцией любой ценой. В то же время я считаю, что здесь имеет место некая скоординированная игра между Ереваном и Баку. Одной из целей этой игры является перекладывание ответственности на Россию за случившиеся с последующим сворачиванием все еще остающихся экономических связей между Москвой и Ереваном", - допустил эксперт.
Неслучайно некоторые провластные армянские политики намекают на то, что не только Азербайджан, но и Россия нападут на Армению в случае, если требования Баку не будут удовлетворены, полагает эксперт. Это полная несуразица, потому что Россия не заинтересована в новом обострении в регионе, отметил он. Тем не менее, постоянно накачивая антироссийские настроения, действующие армянские власти преследуют вполне определенные цели, которые слабо совместимы с сохранением армянской государственности, подчеркнул Арешев.
Эксперт напомнил, что Армянская СССР тоже имела достаточно большой анклав на территории Азербайджана. Это село Арцвашен, которое административно относилось к Красносельскому району Армянской СССР. Оно было занято азербайджанскими войсками в августе 1992 года по мере нарастания военной эскалации между Арменией и Азербайджаном, на тот момент недавно получивших независимость.
"Но что-то я не слышу, что в Армении требуют возвращения этого достаточно большого анклавного села, равно как и других территорий, которые во времена СССР могли перейти из состава одной республики в состав другой по хозяйственным причинам. Так что все изменения будут только в одну сторону – в армянскую", - подытожил Андрей Арешев.