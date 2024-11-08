Главное за ночь 8 ноября - 08.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 8 ноября
Главное за ночь 8 ноября - 08.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 8 ноября
ВС РФ вновь наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской,... Украина.ру, 08.11.2024
2024-11-08T08:05
2024-11-08T08:05
россия
украина
тернопольская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
фсб
новости
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ВС РФ вновь наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях, а также в Староконстантинове и Кривом Роге. Многочисленные удары были нанесены по целям в Киеве, Одессе и Харькове.Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 17 украинских БПЛА, из них шесть над Воронежской областью, шесть – над Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской областью.Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, - Минобороны РФ.ВС РФ заняли лесополосу в районе Кучеровки на купянском участке фронта, - военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе, - пресс-служба ведомства.Заключенный, отвечавший за выплаты на содержание криминальных авторитетов в украинском тюремном лагере, откуда ВСУ набирали в свои ряды военных, продавал наркотики личному составу на угледарском направлении, - украинский пленный.Греческие коммунисты заблокировали в Тирнавосе автоколонну с боеприпасами для Украины. Как сообщил новостной портал Компартии Греции, в шести грузовиках были в том числе ракеты. Автоколонну вынудили вернуться.О других успехах российских военных - в материале ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области на сайте Украина.ру.
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, тернопольская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, фсб, новости
Россия, Украина, Тернопольская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Новости

Главное за ночь 8 ноября

08:05 08.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ вновь наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях, а также в Староконстантинове и Кривом Роге. Многочисленные удары были нанесены по целям в Киеве, Одессе и Харькове.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 17 украинских БПЛА, из них шесть над Воронежской областью, шесть – над Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской областью.
Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, - Минобороны РФ.
ВС РФ заняли лесополосу в районе Кучеровки на купянском участке фронта, - военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе, - пресс-служба ведомства.
Заключенный, отвечавший за выплаты на содержание криминальных авторитетов в украинском тюремном лагере, откуда ВСУ набирали в свои ряды военных, продавал наркотики личному составу на угледарском направлении, - украинский пленный.
Греческие коммунисты заблокировали в Тирнавосе автоколонну с боеприпасами для Украины. Как сообщил новостной портал Компартии Греции, в шести грузовиках были в том числе ракеты. Автоколонну вынудили вернуться.
О других успехах российских военных - в материале ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области на сайте Украина.ру.
 
РоссияУкраинаТернопольская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныФСБНовости
 
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08:15Новое мировое устройство, границы Украины и "Стамбул". Главное на Украине на утро 8 ноября
08:05Главное за ночь 8 ноября
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