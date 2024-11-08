https://ukraina.ru/20241108/1058724116.html

Главное за ночь 8 ноября

Главное за ночь 8 ноября - 08.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 8 ноября

ВС РФ вновь наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской,... Украина.ру, 08.11.2024

2024-11-08T08:05

2024-11-08T08:05

2024-11-08T08:05

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ВС РФ вновь наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях, а также в Староконстантинове и Кривом Роге. Многочисленные удары были нанесены по целям в Киеве, Одессе и Харькове.Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 17 украинских БПЛА, из них шесть над Воронежской областью, шесть – над Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской областью.Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, - Минобороны РФ.ВС РФ заняли лесополосу в районе Кучеровки на купянском участке фронта, - военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе, - пресс-служба ведомства.Заключенный, отвечавший за выплаты на содержание криминальных авторитетов в украинском тюремном лагере, откуда ВСУ набирали в свои ряды военных, продавал наркотики личному составу на угледарском направлении, - украинский пленный.Греческие коммунисты заблокировали в Тирнавосе автоколонну с боеприпасами для Украины. Как сообщил новостной портал Компартии Греции, в шести грузовиках были в том числе ракеты. Автоколонну вынудили вернуться.О других успехах российских военных - в материале ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области на сайте Украина.ру.

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россия, украина, тернопольская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, фсб, новости