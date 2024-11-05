ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области - 05.11.2024 Украина.ру
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ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области
ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области - 05.11.2024 Украина.ру
ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области
ВС РФ продолжают успешное наступление на востоке Харьковской области. В Купянске у противника пока есть транспортная связь между двумя берегами, поэтому туда и отступают потерпевшие поражение южнее части ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-11-05T06:15
2024-11-05T06:15
новости
россия
купянск
харьковская область
наступление
вс рф
оскол
река
связь
всу
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Сейчас ВС России продолжают успешное наступление на востоке Харьковской области. Российские войска вышли к берегу реки Оскол, контролируют Кругляковку и продвинулись в районе Петропавловки, сообщил эксперт.Этот напор ВС РФ заставляет противника отступать с потерями севернее, в сторону Купянска. На первый взгляд, подразделения ВСУ могли бы отойти ближе, к расположенным западнее Табаевки Глушковке и Новоосиново, указал полковник запаса.Однако к Глушковке с юго-востока сейчас практически вплотную подошли российские части, а в районе Новоосиново нет переправы, по которой могли бы в случае поражения на левом берегу Оскола бежать на правобережье ВСУ, добавил он."В Купянске же у противника пока есть транспортная связь между двумя берегами, поэтому туда и отступают потерпевшие поражение южнее украинские формирования", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руО новых разработках и достижениях в области БПЛА — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
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россия
купянск
харьковская область
оскол
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новости, россия, купянск, харьковская область, наступление, вс рф, оскол, река, связь, всу, купянское направление, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Купянск, Харьковская область, наступление, ВС РФ, Оскол, река, связь, ВСУ, Купянское направление, детали, СВО, Спецоперация

ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области

06:15 05.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВС РФ продолжают успешное наступление на востоке Харьковской области. В Купянске у противника пока есть транспортная связь между двумя берегами, поэтому туда и отступают потерпевшие поражение южнее части ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас ВС России продолжают успешное наступление на востоке Харьковской области. Российские войска вышли к берегу реки Оскол, контролируют Кругляковку и продвинулись в районе Петропавловки, сообщил эксперт.
"Кроме того, от военкоров поступает горячая информация, что российские подразделения движутся по направлению Табаевка — Песчаное и уже отрезали от украинских позиций около шести квадратных километров территории", — отметил Алехин.
Этот напор ВС РФ заставляет противника отступать с потерями севернее, в сторону Купянска. На первый взгляд, подразделения ВСУ могли бы отойти ближе, к расположенным западнее Табаевки Глушковке и Новоосиново, указал полковник запаса.
Однако к Глушковке с юго-востока сейчас практически вплотную подошли российские части, а в районе Новоосиново нет переправы, по которой могли бы в случае поражения на левом берегу Оскола бежать на правобережье ВСУ, добавил он.
"В Купянске же у противника пока есть транспортная связь между двумя берегами, поэтому туда и отступают потерпевшие поражение южнее украинские формирования", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
О новых разработках и достижениях в области БПЛА — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
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