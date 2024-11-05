ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВС РФ продолжают успешное наступление на востоке Харьковской области. В Купянске у противника пока есть транспортная связь между двумя берегами, поэтому туда и отступают потерпевшие поражение южнее части ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас ВС России продолжают успешное наступление на востоке Харьковской области. Российские войска вышли к берегу реки Оскол, контролируют Кругляковку и продвинулись в районе Петропавловки, сообщил эксперт.
"Кроме того, от военкоров поступает горячая информация, что российские подразделения движутся по направлению Табаевка — Песчаное и уже отрезали от украинских позиций около шести квадратных километров территории", — отметил Алехин.
Этот напор ВС РФ заставляет противника отступать с потерями севернее, в сторону Купянска. На первый взгляд, подразделения ВСУ могли бы отойти ближе, к расположенным западнее Табаевки Глушковке и Новоосиново, указал полковник запаса.
Однако к Глушковке с юго-востока сейчас практически вплотную подошли российские части, а в районе Новоосиново нет переправы, по которой могли бы в случае поражения на левом берегу Оскола бежать на правобережье ВСУ, добавил он.
"В Купянске же у противника пока есть транспортная связь между двумя берегами, поэтому туда и отступают потерпевшие поражение южнее украинские формирования", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
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