https://ukraina.ru/20241105/1058604689.html

ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области

ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области - 05.11.2024 Украина.ру

ВСУ отступают с потерями в сторону Купянска: эксперт рассказал про успехи ВС РФ в Харьковской области

ВС РФ продолжают успешное наступление на востоке Харьковской области. В Купянске у противника пока есть транспортная связь между двумя берегами, поэтому туда и отступают потерпевшие поражение южнее части ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-05T06:15

2024-11-05T06:15

2024-11-05T06:15

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россия

купянск

харьковская область

наступление

вс рф

оскол

река

связь

всу

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Сейчас ВС России продолжают успешное наступление на востоке Харьковской области. Российские войска вышли к берегу реки Оскол, контролируют Кругляковку и продвинулись в районе Петропавловки, сообщил эксперт.Этот напор ВС РФ заставляет противника отступать с потерями севернее, в сторону Купянска. На первый взгляд, подразделения ВСУ могли бы отойти ближе, к расположенным западнее Табаевки Глушковке и Новоосиново, указал полковник запаса.Однако к Глушковке с юго-востока сейчас практически вплотную подошли российские части, а в районе Новоосиново нет переправы, по которой могли бы в случае поражения на левом берегу Оскола бежать на правобережье ВСУ, добавил он."В Купянске же у противника пока есть транспортная связь между двумя берегами, поэтому туда и отступают потерпевшие поражение южнее украинские формирования", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руО новых разработках и достижениях в области БПЛА — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241102/1058562719.html

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