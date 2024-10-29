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"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО

"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО - 29.10.2024 Украина.ру

"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО

Кремлю нечего добавить к тому, что ранее уже сказал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о якобы присутствии в зоне СВО солдат из КНДР. Такое заявление во вторник, 29 октября, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2024-10-29T13:02

2024-10-29T13:02

2024-10-29T13:02

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Примерно две недели назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Правда никаких доказательств этим словам предъявлено не было.В понедельник, 28 октября, генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".Глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Тем временем президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, включая Украину, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО.В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.На сообщения о том, что Запад отреагировал на ратификацию "взрывом" президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой:"В четвертой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва", - сказал Путин.Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".

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новости, кндр, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров, нато, северная корея