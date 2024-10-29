"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО - 29.10.2024 Украина.ру
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"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО
"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО - 29.10.2024 Украина.ру
"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО
Кремлю нечего добавить к тому, что ранее уже сказал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о якобы присутствии в зоне СВО солдат из КНДР. Такое заявление во вторник, 29 октября, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2024-10-29T13:02
2024-10-29T13:02
новости
кндр
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
сергей лавров
нато
северная корея
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Примерно две недели назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Правда никаких доказательств этим словам предъявлено не было.В понедельник, 28 октября, генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".Глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Тем временем президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, включая Украину, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО.В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.На сообщения о том, что Запад отреагировал на ратификацию "взрывом" президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой:"В четвертой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва", - сказал Путин.Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".
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новости, кндр, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров, нато, северная корея
Новости, КНДР, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Северная Корея

"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО

13:02 29.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Кремлю нечего добавить к тому, что ранее уже сказал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о якобы присутствии в зоне СВО солдат из КНДР. Такое заявление во вторник, 29 октября, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Что касается наших взаимоотношений с КНДР: как вы знаете, ратифицирован договор о стратегическом партнерстве. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашему партнерству серьезно, но что и как мы будем делать - это наше дело", - сказал Песков.

Примерно две недели назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.
17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.
День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Правда никаких доказательств этим словам предъявлено не было.
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Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит добровольцев в зону СВОЕсли рассуждать о том, нужны ли России северокорейские добровольцы, то лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали. Но нужно понимать, что у этой идеи есть свои плюсы и минусы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
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Глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Тем временем президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, включая Украину, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО.
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24 октября, 14:59
На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружиеПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО. Об этом 24 октября написала американская газета The Washington Times
В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.
На сообщения о том, что Запад отреагировал на ратификацию "взрывом" президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой:
"В четвертой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва", - сказал Путин.
Ким и Путин
25 октября, 10:58
"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДРНа сообщение о том, что Россия и КНДР ратифицировали договор, предусматривающий военную помощь при нападении на одну из стран, Запад отреагировал "взрывом". На это президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой во время интервью Журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".
 
НовостиКНДРРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОСеверная Корея
 
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