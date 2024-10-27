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Где прошлая "Виагра"? И как Вера Брежнева и Светлана Лобода поменялись ролями с иноагентом Галикиным

Где прошлая "Виагра"? И как Вера Брежнева и Светлана Лобода поменялись ролями с иноагентом Галикиным - 27.10.2024 Украина.ру

Где прошлая "Виагра"? И как Вера Брежнева и Светлана Лобода поменялись ролями с иноагентом Галикиным

Как живут - поживают недавно столь популярные в России украинские артисты?Где сейчас, например, Светлана Лобода и Вера Брежнева (бывшие участницы группы "Виагра"), которые не сходили с экранов российского телевидения, их приглашали на самые рейтинговые передачи, они зарабатывали здесь баснословные суммы?

2024-10-27T07:15

2024-10-27T07:15

2024-10-27T07:15

украина

россия

европа

вера брежнева

лобода

константин меладзе

эксклюзив

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Они обе уехали "куда-то в Европу" и пытаются строить новую карьеру.Можно сказать так: пытаются найти себя.Поиски идут с трудом, но упорства девушкам не занимать."Чому не на мови?"Обе они начинали в украинской группе "Виагра", но пели на русском.Репертуара на украинском у них никогда не было (в отличие, например, от Софии Ротару). Они на украинском никогда не говорили.А это же главный вопрос любого украинского патриота: "чому не на мови?"Чтобы выступать на Украине или в Европе, им надо иметь украинский репертуар. Которого нет, взяться ему неоткуда. Да и популярности - той, что была раньше - при таком репертуаре тоже не будет.Это путь в никуда. О чём они, конечно же, не подумали, сбегая из России.Бежали они, кстати, спасая своё добро за рубежом и в ожидании, что "Россия развалится", а не из соображений патриотизма.Иначе они бы сейчас были на Украине, с народом. Но там их нет.И вот теперь на русском им петь негде. А на украинском - нечего и незачем.Брежнева (она теперь опять Галушка) пытается что-то спеть на украинском. Но основной репертуар - на русском, произведения Константина Меладзе, конечно.Лобода упорно продолжает петь на русском языке, недавно запела еще и на английском.А например, иноагент Галкин, напротив, недавно почему-то запел на украинском?Как так получилось, что они поменялись ролями?Это интересный феномен.Свадебный аксессуарИноагент Галкин не так давно выступал на свадьбе украинцев в Италии.Выучил по такому случаю пару десятков украинских слов. Спел несколько украинских песен и вёл свадьбу тоже "на мове".Гости были в восторге.Света и Вера могут только завидовать гонорару иноагента и коллеги.Их на подобные мероприятия не зовут, и не позовут.Да, на Украине есть вполне жирная прослойка богатых и супербогатых. Она постоянно растёт. Пополняется начальниками ТЦК, чиновниками, волонтёрами, военкомами, военными чинами и даже некоторыми героическими якобы "защитниками", которые вместе со своими жёнами демонстрируют в соцсетях роскошный стиль жизни .Деньги надо немедленно продемонстрировать. Их же для этого и копят, и воруют. Чтобы показать украинскому плебсу: вот как надо жить!В этом и смысл заказа на свадьбу дорогих ведущих и певцов. Нравится им Галкин или нет - это не важно. Он - свадебный аксессуар.Иноагент Галкин востребован у этой внушительной группы "новоукров", потому что он был самым дорогим артистом России.Конечно, рейтинг его сильно упал. Но его всё ещё престижно пригласить на мероприятие. Тем более, "новоукрам" приятно наблюдать, как он старательно выговаривает что-то на украинском, угождая хозяевам.Образно говоря, вчера "он выступал в Кремле", а сегодня на нашей свадьбе. Круто!А если ты не в Кремле, а где-то в Литве, всё. Ты никто и звать тебя никак.Лобода, Брежнева, Меладзе и масса других "украинско-российских" артистов из этой обоймы выпали.Как только они лишились российского телевидения, пиара и рекламы, они потеряли весь свой лоск."Стоимость" такого артиста сразу падает.Но и это еще не всё."Зрада!"На Украине их считают предателями, и изменить это невозможно. Они работали "на ворога".Получилось, что из России они убежали. А из Украины их буквально выталкивают взашей. О концертах не может быть и речи.И не только на Украине, но и за рубежом. Там за всеми бдительно следит огромная нынче украинская диаспора. Делать этой диаспоре нечего, не на фронт же идти? Они выискивают "зраду" и пресекают ее моментально.Между прочим, так недавно украинскими активистами были отменены гастроли в Европе Познера и Урганта. Которые и в России теперь "не свои". И в Европе украинские патриоты им выступить не дают."Московские предательницы"Светлане и Вере очень быстро дали понять, что они не кто иные, как "московськи зрадныци" (предательницы). И места им на родине нет.Конкуренты и конкурентки никому не нужны. Денег самим украинским артистам не хватает.И тут, гляньте, прилетают эти две "предательницы", которые заработали в России миллионы.Может ли стерпеть такую несправедливость душа украинского человека искусства? Не побоимся этого слова, "мытця"?В русском языке нет аналога этому слову. "Мытець" - человек искусства, артист, писатель, человек вдохновения и высоких полетов мысли.Неужели украинские артисты должны поклониться и уступить этим.. свою сцену? Как бы не так!Раньше все украинские "мытци" с завистью смотрели на роскошные выступления Лободы и Брежневой по российскому телевидению. Теперь они горой встали на защиту родной сцены от посягательств "предательниц".Лободе устроили скандал во время благотворительного концерта в Харькове, Веру Брежневу с её клипами в образе русалки на берегу Днепра просто проигнорировали.Стало понятно, что на Украине им обеим не рады. И две девушки отправились восвояси.В Прибалтику.Общая любовь к трусамЧем же они занимаются сейчас?Лобода сделала серию снимков в США, в какой-то зеленой шубе до пола, под шубой - только трусы́, которые она и демонстрирует зрителям с выражением скуки и превосходства на своём холёном лице.Вот Света пробует пиццу. В наряде для ночного клуба.Вот фото опять без верхней части одежды. Нижняя есть, к счастью. Брюки в этот раз.Вот она "давит секс", изнывая от каких-то желаний.Жёсткая хватка всех бывших участниц "Виагры" позволяет предпололжить, что изнывают они от одного желания: желания денег.Зритель это тоже чувствует, эту железную хватку. И реагирует, как нормальный человек: бежит подальше от этих "жриц любви".Вера́ тоже выступила в трусах. В новом клипе, как раз песня на украинском, под названием "Зупыны́!" (Останови!) она вышла в трусах поверх колготок и в лифчике с глазами.Это такой "вырвиглаз", что трудно передать.Может, кто-то на Украине и послушал бы эту "Зупыны", если бы не жуткие глаза на лифчике. С бахромой до колен!В общем, стилистика у обеих (и одежды, и музыки, и подачи себя) - нелепая, какая-то подростковая. Про музыку говорить не будем - её там нет.С ними случилось то же самое, что произошло с Аллой Пугачёвой (хоть масштаб и несопоставим, конечно).Когда Пугачёва пела песни Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника и Александра Зацепина, на стихи Леонида Дербенёва, это было замечательно и, честно говоря, очень круто. Потом репертуар изменился, и появилась "мадам Брошкина".Пока Вера Брежнева пела песни Константина Меладзе, пока её одевали профессионалы, казалось, что она - тоже вполне профессиональная артистка.Отмена концертовВыступления девушек, только и слышно, что постоянно отменяют.Лобода выступает то на открытии какого-то супермаркета в Казахстане, то на дне города в Прибалтике, то в ночных клубах. Она гражданка Мальты, возможно, там и нашла какую-то работу.У Веры Брежневой недавно отменили концерты в Бишкеке.Концерты в Польше тоже отменили. Причина везде одна - нет зрителей.Хотя бывший супруг её, Константин Меладзе, дал Вере разрешение петь все написанные им для неё хиты. И Вера поёт. Несмотря на протесты украинской публики: "опять на русском?"Но песни Меладзе выставлены на продажу. И если они будут проданы, то очевидно, что их будет исполнять кто-то другой. А самой Вере придется выплачивать авторские другому владельцу.Но Вера не теряется! Хотите верьте, хотите - нет, но Вера Галушка теперь учит, как стать счастливой и удачно выйти замуж.Проект "кума"Вера начала вести курсы, подалась в инфоцыгане. Проект "Кума" должен сделать из украинских женщин сильных и востребованных личностей. Таких, как Вера. Курс стоит 15 долларов."Трансформационная женская платформа", которую запустила Вера́, предлагает также купить второй уровень "стать счастливой и крутой" за 45 долларов.И есть уровень для продвинутых за 300 долларов. Возможно, там удастся даже лично пообщаться с Верой Галушкой.Вера старается. Со всей настырностью и желанием "пролезть в ту дверь".И это вы еще Надежду Мейхер (Грановскую) из той самой "Виагры" не видели!Она тоже уехала из России. Но сделала это тихо, не привлекая внимания.Тоже теперь открывает чакры, торгует осознанностью, курсы божественного голоса продаёт, извиваясь всем телом.Но это уже для самых больших ценителей "Виагры"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, россия, европа, вера брежнева, лобода, константин меладзе, эксклюзив