Прототипы БПЛА и радиоразведка: историк раскрыл, какие "ноу-хау" появились в годы Первой мировой войны
© РИА Новости . Н. Пащин / Перейти в фотобанкРепродукция фотографии пробного полета аэроплана "Ильи Муромца", построенного на Русско-Балтийском вагонном заводе от 1913 года. Главный конструктор Игорь Сикорский.
Радары для контрбатарейной борьбы фактически появились в годы Первой мировой войны. Тогда ее вели посредством звукометрии. К концу ПМВ появилась и радиоразведка. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
Очень многое, что мы считаем нашим технологическим ноу-хау, появилось в годы Первой мировой войны (ПМВ). В слове "БПЛА" и "биплан" очень много общих букв, сообщил эксперт.
Сегодня беспилотники с оператором, который сидит где-то в тылу, выполняют задачи самолета, где сидел пилот-наблюдатель и что-то в бинокль рассматривал внизу, указал историк.
"Радары для контрбатарейной борьбы фактически появились в годы ПМВ. Тогда ее вели посредством звукометрии, когда по звуку стреляющего орудия пытались определить, где оно. Радиоразведка к концу войны тоже появилась. Тогда не было только современной стратегической спутниковой разведки", — подчеркнул Копылов.
С тех пор продвинулись вперед современные средства поражения за счет своей дальности и точности. Но по своей массовости они уступают тому, что было тогда. К концу ПМВ собрать 300–400 тяжелых гаубиц на участке фронта в 10–12 километров не составляло труда, заключил собеседник издания.
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