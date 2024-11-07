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Прототипы БПЛА и радиоразведка: историк раскрыл, какие "ноу-хау" появились в годы Первой мировой войны

Прототипы БПЛА и радиоразведка: историк раскрыл, какие "ноу-хау" появились в годы Первой мировой войны - 07.11.2024 Украина.ру

Прототипы БПЛА и радиоразведка: историк раскрыл, какие "ноу-хау" появились в годы Первой мировой войны

Радары для контрбатарейной борьбы фактически появились в годы Первой мировой войны. Тогда ее вели посредством звукометрии. К концу ПМВ появилась и радиоразведка. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО

2024-11-07T03:30

2024-11-07T03:30

2024-11-07T03:30

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Очень многое, что мы считаем нашим технологическим ноу-хау, появилось в годы Первой мировой войны (ПМВ). В слове "БПЛА" и "биплан" очень много общих букв, сообщил эксперт.Сегодня беспилотники с оператором, который сидит где-то в тылу, выполняют задачи самолета, где сидел пилот-наблюдатель и что-то в бинокль рассматривал внизу, указал историк.С тех пор продвинулись вперед современные средства поражения за счет своей дальности и точности. Но по своей массовости они уступают тому, что было тогда. К концу ПМВ собрать 300–400 тяжелых гаубиц на участке фронта в 10–12 километров не составляло труда, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.руО том, какие реактивные системы залпового огня (РСЗО) применяются российской армией в зоне СВО — в статье Алексея Туманова Современные российские "Катюши" (РСЗО) на СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241106/1058092176.html

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новости, россия, курахово, первая мировая война, сво, бпла, беспилотники, артиллерия, гаубицы, самолет, детали, история