Эксперт: Динамика очень хорошая. Киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики батальона "Мантикора" группировки "Центр" в ДНР
Киевская пропаганда своеобразно преподносит поражения на линии боевого соприкосновения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
Армия России демонстрирует успехи, освобождая всё больше населённых пунктов. Слышатся разговоры об обрушении фронта, отметил эксперт.
"Но хочу предупредить всех, что об этом речи не идет, - сказал Скоробогатый. - Если мы проанализируем ход СВО в последние два-три месяца, мы увидим, что динамика очень хорошая, но к принципиальному изменению характера боевых действий она не ведет".
По мнению эксперта, обе стороны исходят из количественных показателей сил в наличии. Эти показатели невелики. По мнению Скоробогатого, их не хватает и для мобильности ВСУ, и для активного продвижения российских войск.
"Надо понимать, что киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу, - констатировал эксперт. - Он уже давно подстелил соломку и продвигает через свою пропаганду следующий тезис: "Украина проводит активную оборону в условиях нехватки ресурсов. Нехватка эта связана с сокращением помощи Запада. Поэтому сейчас возможны некие отступления. Так что потеря Селидово, Горняка и Богоявленки ни к какой катастрофе не приведет".
По наблюдениям эксперта, несмотря на отдельные панические комментарии, в целом украинское общество настроено именно так.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.ру