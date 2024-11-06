https://ukraina.ru/20241106/1058641350.html

"Их оторвали от поедания борща": Гаспарян объяснил, почему с фронта сбежали 100 тысяч украинцев

"Их оторвали от поедания борща": Гаспарян объяснил, почему с фронта сбежали 100 тысяч украинцев - 06.11.2024 Украина.ру

"Их оторвали от поедания борща": Гаспарян объяснил, почему с фронта сбежали 100 тысяч украинцев

Украинцы попадают на фронт из "переможного телемарафона", который им рассказывает про великолепные линии обороны и качественную оснащенность ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян

2024-11-06T05:15

2024-11-06T05:15

2024-11-06T05:15

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армен гаспарян

суджа

курск

дезертирство

мобилизация

оборона

всу

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Украинские новобранцы сейчас находятся не в той физической форме, чтобы воевать. У них нет ни малейшего желания это делать, потому что они обижены на власть, которая "оторвала их от поедания борща". Но тут есть еще "один чудесный пунктик", отметил эксперт.Дело в том, что украинцы попадают на фронт из "переможного телемарафона", который им рассказывает про великолепные линии обороны и про качественную оснащенность ВСУ, отметил обозреватель.Украинские военнослужащие при первой возможности оставляют свои части. Только официальная статистика сообщает о 100 тысячах дезертиров из частей ВСУ, уточнил историк.Все прекрасно понимают, что официальная статистика Киева, которая сообщает о чем-то плохом – это в 2,5 раза меньше, чем есть на самом деле. И дело не в персоналиях, а в том, что порочной является сама система, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.руО том, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль здесь может сыграть будущий президент США — в интервью Андрея Быстрицкого: Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины

https://ukraina.ru/20241105/1058640025.html

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