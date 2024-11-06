"Их оторвали от поедания борща": Гаспарян объяснил, почему с фронта сбежали 100 тысяч украинцев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Украинцы попадают на фронт из "переможного телемарафона", который им рассказывает про великолепные линии обороны и качественную оснащенность ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
Украинские новобранцы сейчас находятся не в той физической форме, чтобы воевать. У них нет ни малейшего желания это делать, потому что они обижены на власть, которая "оторвала их от поедания борща". Но тут есть еще "один чудесный пунктик", отметил эксперт.
Дело в том, что украинцы попадают на фронт из "переможного телемарафона", который им рассказывает про великолепные линии обороны и про качественную оснащенность ВСУ, отметил обозреватель.
"Но на самом деле они видят, что никаких фортификационных сооружений нет, потому что деньги украдены. За что им воевать? За то, чтобы Зеленский отдал полезные ископаемые американцам? Или за то, что ему разграбление "Пятерочки" в Судже было важнее обороны Донбасса?" — подчеркнул Гаспарян.
Украинские военнослужащие при первой возможности оставляют свои части. Только официальная статистика сообщает о 100 тысячах дезертиров из частей ВСУ, уточнил историк.
Все прекрасно понимают, что официальная статистика Киева, которая сообщает о чем-то плохом – это в 2,5 раза меньше, чем есть на самом деле. И дело не в персоналиях, а в том, что порочной является сама система, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
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