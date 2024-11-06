"Их оторвали от поедания борща": Гаспарян объяснил, почему с фронта сбежали 100 тысяч украинцев - 06.11.2024 Украина.ру
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"Их оторвали от поедания борща": Гаспарян объяснил, почему с фронта сбежали 100 тысяч украинцев
"Их оторвали от поедания борща": Гаспарян объяснил, почему с фронта сбежали 100 тысяч украинцев - 06.11.2024 Украина.ру
"Их оторвали от поедания борща": Гаспарян объяснил, почему с фронта сбежали 100 тысяч украинцев
Украинцы попадают на фронт из "переможного телемарафона", который им рассказывает про великолепные линии обороны и качественную оснащенность ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
2024-11-06T05:15
2024-11-06T05:15
новости
россия
украина
армен гаспарян
суджа
курск
дезертирство
мобилизация
оборона
всу
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Украинские новобранцы сейчас находятся не в той физической форме, чтобы воевать. У них нет ни малейшего желания это делать, потому что они обижены на власть, которая "оторвала их от поедания борща". Но тут есть еще "один чудесный пунктик", отметил эксперт.Дело в том, что украинцы попадают на фронт из "переможного телемарафона", который им рассказывает про великолепные линии обороны и про качественную оснащенность ВСУ, отметил обозреватель.Украинские военнослужащие при первой возможности оставляют свои части. Только официальная статистика сообщает о 100 тысячах дезертиров из частей ВСУ, уточнил историк.Все прекрасно понимают, что официальная статистика Киева, которая сообщает о чем-то плохом – это в 2,5 раза меньше, чем есть на самом деле. И дело не в персоналиях, а в том, что порочной является сама система, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.руО том, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль здесь может сыграть будущий президент США — в интервью Андрея Быстрицкого: Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины
https://ukraina.ru/20241105/1058640025.html
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новости, россия, украина, армен гаспарян, суджа, курск, дезертирство , мобилизация, оборона, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Армен Гаспарян, Суджа, Курск, дезертирство , мобилизация, оборона, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

"Их оторвали от поедания борща": Гаспарян объяснил, почему с фронта сбежали 100 тысяч украинцев

05:15 06.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Украинцы попадают на фронт из "переможного телемарафона", который им рассказывает про великолепные линии обороны и качественную оснащенность ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
Украинские новобранцы сейчас находятся не в той физической форме, чтобы воевать. У них нет ни малейшего желания это делать, потому что они обижены на власть, которая "оторвала их от поедания борща". Но тут есть еще "один чудесный пунктик", отметил эксперт.
Дело в том, что украинцы попадают на фронт из "переможного телемарафона", который им рассказывает про великолепные линии обороны и про качественную оснащенность ВСУ, отметил обозреватель.
"Но на самом деле они видят, что никаких фортификационных сооружений нет, потому что деньги украдены. За что им воевать? За то, чтобы Зеленский отдал полезные ископаемые американцам? Или за то, что ему разграбление "Пятерочки" в Судже было важнее обороны Донбасса?" — подчеркнул Гаспарян.
Украинские военнослужащие при первой возможности оставляют свои части. Только официальная статистика сообщает о 100 тысячах дезертиров из частей ВСУ, уточнил историк.
Все прекрасно понимают, что официальная статистика Киева, которая сообщает о чем-то плохом – это в 2,5 раза меньше, чем есть на самом деле. И дело не в персоналиях, а в том, что порочной является сама система, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
О том, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль здесь может сыграть будущий президент США — в интервью Андрея Быстрицкого: Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины
Андрей Сушенцов
Вчера, 15:40
Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодностьВо время своего президентства Трамп не смог реализовать политическую программу относительно украинского кризиса из-за сопротивления американского истеблишмента. Это же может повториться и теперь, если он победит на текущих выборах, потому что американской власти нужна Украина как инструмент сдерживания России.
 
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