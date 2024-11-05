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Следком установил хищение комплекса Минобороны в Москве
Следком установил хищение комплекса Минобороны в Москве - 05.11.2024 Украина.ру
Следком установил хищение комплекса Минобороны в Москве
Следственный комитет установил хищение у Минобороны России еще одного комплекса из 24 объектов недвижимости, стоимость которого превышает 700 миллионов рублей, сообщили в телеграм-канале СК
2024-11-05T12:40
2024-11-05T12:40
2024-11-05T13:01
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"Продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в материале. По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торги, "похитили расположенный в Москве имущественный комплекс из 24 объектов недвижимости стоимостью более 700 миллионов рублей".Ранее следствие также установило причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллиона.О других расследованиях - в материале Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Россия, Москва, Балашиха, Минобороны, СК РФ, Следственный комитет
Следком установил хищение комплекса Минобороны в Москве
12:40 05.11.2024 (обновлено: 13:01 05.11.2024)
Следственный комитет установил хищение у Минобороны России еще одного комплекса из 24 объектов недвижимости, стоимость которого превышает 700 миллионов рублей, сообщили в телеграм-канале СК
"Продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в материале.
По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торги, "похитили расположенный в Москве имущественный комплекс из 24 объектов недвижимости стоимостью более 700 миллионов рублей".
Ранее следствие также установило причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в подмосковной Балашихе
стоимостью свыше 244 миллиона.
"Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.