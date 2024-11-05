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Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ

Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ - 05.11.2024 Украина.ру

Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что снижение мобилизационного возраста и призыв в ряды ВСУ женщин может служить подтверждением ухудшения обстановки на линии соприкосновения для украинских войск

2024-11-05T11:56

2024-11-05T11:56

2024-11-05T11:56

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мобилизация

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"Конечно же, определенные сложности мы фиксируем, которые складываются у противника (в ДНР – ред.), исходя из того уже уровня мобилизации, который проходит по территории Украины, насильственной мобилизации, исходя из того, что все чаще звучат с экранов украинских телевизоров заявления, что нужно снижать призывной возраст уже вплоть до 18 лет. Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение", - объяснил Пушилин.Он отметил, что раньше подобные заявления от украинских политиков стали бы для них политическим самоубийством.Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.

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новости, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мобилизация