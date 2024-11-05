https://ukraina.ru/20241105/1058632200.html
Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ
Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ - 05.11.2024 Украина.ру
Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что снижение мобилизационного возраста и призыв в ряды ВСУ женщин может служить подтверждением ухудшения обстановки на линии соприкосновения для украинских войск
2024-11-05T11:56
2024-11-05T11:56
2024-11-05T11:56
новости
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/06/1054350403_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d245885db6a7c6369cb28276dc9a2abc.jpg
"Конечно же, определенные сложности мы фиксируем, которые складываются у противника (в ДНР – ред.), исходя из того уже уровня мобилизации, который проходит по территории Украины, насильственной мобилизации, исходя из того, что все чаще звучат с экранов украинских телевизоров заявления, что нужно снижать призывной возраст уже вплоть до 18 лет. Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение", - объяснил Пушилин.Он отметил, что раньше подобные заявления от украинских политиков стали бы для них политическим самоубийством.Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.
украина
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/06/1054350403_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c8d442c05ae0775654bc23f0e2834389.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мобилизация
Новости, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, мобилизация
Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что снижение мобилизационного возраста и призыв в ряды ВСУ женщин может служить подтверждением ухудшения обстановки на линии соприкосновения для украинских войск
"Конечно же, определенные сложности мы фиксируем, которые складываются у противника (в ДНР – ред.), исходя из того уже уровня мобилизации, который проходит по территории Украины, насильственной мобилизации, исходя из того, что все чаще звучат с экранов украинских телевизоров заявления, что нужно снижать призывной возраст уже вплоть до 18 лет. Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение", - объяснил Пушилин.
Он отметил, что раньше подобные заявления от украинских политиков стали бы для них политическим самоубийством.
"Сейчас это становится уже нормой. Соответственно, это очень яркая демонстрация того, что ситуация ухудшается в этом направлении", - добавил глава ДНР.