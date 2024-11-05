Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ - 05.11.2024 Украина.ру
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Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ
Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ - 05.11.2024 Украина.ру
Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что снижение мобилизационного возраста и призыв в ряды ВСУ женщин может служить подтверждением ухудшения обстановки на линии соприкосновения для украинских войск
2024-11-05T11:56
2024-11-05T11:56
новости
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
мобилизация
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"Конечно же, определенные сложности мы фиксируем, которые складываются у противника (в ДНР – ред.), исходя из того уже уровня мобилизации, который проходит по территории Украины, насильственной мобилизации, исходя из того, что все чаще звучат с экранов украинских телевизоров заявления, что нужно снижать призывной возраст уже вплоть до 18 лет. Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение", - объяснил Пушилин.Он отметил, что раньше подобные заявления от украинских политиков стали бы для них политическим самоубийством.Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.
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новости, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мобилизация
Новости, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, мобилизация

Призыв женщин и молодых: Пушилин указал на признаки ухудшения дел у ВСУ

11:56 05.11.2024
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
Читать в
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что снижение мобилизационного возраста и призыв в ряды ВСУ женщин может служить подтверждением ухудшения обстановки на линии соприкосновения для украинских войск
"Конечно же, определенные сложности мы фиксируем, которые складываются у противника (в ДНР – ред.), исходя из того уже уровня мобилизации, который проходит по территории Украины, насильственной мобилизации, исходя из того, что все чаще звучат с экранов украинских телевизоров заявления, что нужно снижать призывной возраст уже вплоть до 18 лет. Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение", - объяснил Пушилин.
Он отметил, что раньше подобные заявления от украинских политиков стали бы для них политическим самоубийством.
"Сейчас это становится уже нормой. Соответственно, это очень яркая демонстрация того, что ситуация ухудшается в этом направлении", - добавил глава ДНР.
Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республикамобилизация
 
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