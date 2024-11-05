Главное за ночь 5 ноября - 05.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 5 ноября
Главное за ночь 5 ноября - 05.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 5 ноября
ВС РФ нанесли массированный удар авиационными бомбами ФАБ-500 по бронетехнике и живой силе ВСУ на ореховском направлении, заявил Рогов. Украина.ру, 05.11.2024
2024-11-05T08:09
2024-11-05T08:09
новости
россия
ивано-франковск
владимир рогов
камала харрис
дональд трамп
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ВС РФ нанесли массированный удар авиационными бомбами ФАБ-500 по бронетехнике и живой силе ВСУ на ореховском направлении, заявил Рогов.Обстановку на фронте сообщают "Два майора:- на Краснолиманском направлении идут бои в н.п. Терны, идёт постепенное продвижение ВС России в застройке;- в г. Торецке (Дзержинске) продолжаются уличные бои, сражение идет за каждый дом, наши войска постепенно отвоёвывают город;- на Покровском направлении ВС России при поддержке бронетехники штурмовали Новоалексеевку (4 км западнее Селидово), на восточной окраине населённого пункта установлен наш флаг. Также ВС России атакуют Григоровку, действуя из Вишневого. На запад от Цукурино расширена зона контроля у Новодмитровки. Также поступают сообщения об успехах наших войск в Ильинке на северном берегу Кураховского водохранилища;- на Южнодонецком направлении Армия России продвигается к Курахово. Взята большая часть Антоновки, из Богоявленки наши наступают в район н.п. Трудовое-Успеновка. Попутно наши войска снабжают провиантом и медикаментами оставшееся в подвалах мирное население;- с Запорожского фронта поступают сообщения об атаке нашей пехоты западнее Нестерянки. Используя лесополосу, наши подразделения продвинулись до 1.5 км на север под ударами БПЛА противника.На Украине в силу инфантильного состояния общества всерьез верят, что в случае победы Харрис на выборах президента США Киеву дадут оружие, и опасаются победы Трампа, считая его "русским агентом", заявил экс-подполковник СБУ Прозоров.Украину упомянули в американских СМИ рекордное количество раз в текущий предвыборный год: про нее вспоминали более чем в пять раз чаще, чем в прошлый избирательный цикл, и в 40 раз чаще, чем в 2000 году, свидетельствуют подсчеты РИА Новости.Языковые патрули начали работу в Ивано-Франковске, сообщают украинские СМИ. По их данным, эта деятельность является инициативой властей города и заключается в предложениях людям, говорящим в общественных местах на русском языке, сходить на курсы украинского.Подробнее о патрулях - в материале "Не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать". Эксперт про языковые перформансы на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ивано-франковск, владимир рогов, камала харрис, дональд трамп
Новости, Россия, Ивано-Франковск, Владимир Рогов, Камала Харрис, Дональд Трамп

Главное за ночь 5 ноября

08:09 05.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ нанесли массированный удар авиационными бомбами ФАБ-500 по бронетехнике и живой силе ВСУ на ореховском направлении, заявил Рогов.
Обстановку на фронте сообщают "Два майора:
- на Краснолиманском направлении идут бои в н.п. Терны, идёт постепенное продвижение ВС России в застройке;
- в г. Торецке (Дзержинске) продолжаются уличные бои, сражение идет за каждый дом, наши войска постепенно отвоёвывают город;
- на Покровском направлении ВС России при поддержке бронетехники штурмовали Новоалексеевку (4 км западнее Селидово), на восточной окраине населённого пункта установлен наш флаг. Также ВС России атакуют Григоровку, действуя из Вишневого. На запад от Цукурино расширена зона контроля у Новодмитровки. Также поступают сообщения об успехах наших войск в Ильинке на северном берегу Кураховского водохранилища;
- на Южнодонецком направлении Армия России продвигается к Курахово. Взята большая часть Антоновки, из Богоявленки наши наступают в район н.п. Трудовое-Успеновка. Попутно наши войска снабжают провиантом и медикаментами оставшееся в подвалах мирное население;
- с Запорожского фронта поступают сообщения об атаке нашей пехоты западнее Нестерянки. Используя лесополосу, наши подразделения продвинулись до 1.5 км на север под ударами БПЛА противника.
На Украине в силу инфантильного состояния общества всерьез верят, что в случае победы Харрис на выборах президента США Киеву дадут оружие, и опасаются победы Трампа, считая его "русским агентом", заявил экс-подполковник СБУ Прозоров.
Украину упомянули в американских СМИ рекордное количество раз в текущий предвыборный год: про нее вспоминали более чем в пять раз чаще, чем в прошлый избирательный цикл, и в 40 раз чаще, чем в 2000 году, свидетельствуют подсчеты РИА Новости.
Языковые патрули начали работу в Ивано-Франковске, сообщают украинские СМИ. По их данным, эта деятельность является инициативой властей города и заключается в предложениях людям, говорящим в общественных местах на русском языке, сходить на курсы украинского.
Подробнее о патрулях - в материале "Не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать". Эксперт про языковые перформансы на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияИвано-ФранковскВладимир РоговКамала ХаррисДональд Трамп
 
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Заголовок открываемого материала
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