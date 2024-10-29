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"Не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать". Эксперт про языковые перформансы
"Не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать". Эксперт про языковые перформансы - 29.10.2024 Украина.ру
"Не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать". Эксперт про языковые перформансы
Кремень был охвачен ревностью: должен быть только один инспектор. А пальму первенства у него практически перехватил мэр Ивано-Франковска со своими патрулями
2024-10-29T03:15
2024-10-29T03:15
2024-10-29T03:15
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив.Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что Украине пора перейти от "ласковой" к "наступательной" украинизации и наказывать граждан за нарушение закона об обязательном использовании украинского языка в публичных сферах.Павлив считает, что "все эти языковые перформансы" — просто попытка напомнить о себе. По его словам, до СВО Кремень вырывался вперед в политическом и публичном плане. Сейчас его "выходки", отметил эксперт, в глубоком андеграунде.Он добавил, что украинизация будет продолжаться."Шизиков хватает. Не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать", — заключил Павлив.Ранее автор издания Украина.ру Олег Хавич в своем материале рассказал о том, к чему политики склоняют Украину:"Кремень также напомнил, что за несколько российских слов продавец или официант может быть оштрафован сначала на 3400 гривен, затем – на 6800 гривен, и "мы можем заниматься этим бесконечно". Так что Ивано-Франковск может стать своеобразным полигоном для "языковых инспекторов", а полученный опыт потом распространят на всю Украину".Подробнее об этом — в статье Западная Украина за неделю: Ивано-Франковск как полигон для "языковых инспекторов" и экспансия КитаяПолный текст интервью — Михаил Павлив: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей
https://ukraina.ru/20241027/1058375052.html
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новости, общество, украина, западная украина, детали
"Не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать". Эксперт про языковые перформансы
Кремень был охвачен ревностью: должен быть только один инспектор. А пальму первенства у него практически перехватил мэр Ивано-Франковска со своими патрулями
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив.
Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что Украине
пора перейти от "ласковой" к "наступательной" украинизации и наказывать граждан за нарушение закона об обязательном использовании украинского языка в публичных сферах.
Павлив считает, что "все эти языковые перформансы" — просто попытка напомнить о себе. По его словам, до СВО Кремень вырывался вперед в политическом и публичном плане. Сейчас его "выходки", отметил эксперт, в глубоком андеграунде.
"Пальму первенства у него практически перехватил мэр Ивано-Франковска со своими патрулями. Видимо, взыграла у него ревность: должен быть только один инспектор. И, по его мнению, это именно он. Я думаю, ничего другого за этим не стоит. Никаких процедурных или законодательных изменений я не жду, кроме уже озвученных", — поделился мыслями Павлив.
Он добавил, что украинизация будет продолжаться.
"Шизиков хватает. Не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать", — заключил Павлив.
Ранее автор издания Украина.ру Олег Хавич в своем материале рассказал о том, к чему политики склоняют Украину:
"Кремень также напомнил, что за несколько российских слов продавец или официант может быть оштрафован сначала на 3400 гривен, затем – на 6800 гривен, и "мы можем заниматься этим бесконечно". Так что Ивано-Франковск может стать своеобразным полигоном для "языковых инспекторов", а полученный опыт потом распространят на всю Украину".