https://ukraina.ru/20241105/1058621968.html

Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе

Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе - 05.11.2024 Украина.ру

Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал о продвижении российских подразделений на южнодонецком фронте

2024-11-05T03:50

2024-11-05T03:50

2024-11-05T03:50

эксклюзив

курахово

запорожье

днепропетровск

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

вооруженные силы украины

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"По прогнозам на этой неделе Курахово будет окружено и, с очень высокой степенью вероятности, можно будет говорить, что город будет освобожден. Наше стремительное наступление ничто не может задержать, даже FPV дроны. Освобождение Курахово и Большой Новоселовки – это освобождение всего юга Если она будет перерезана, Курахово окажется в полном окружении. До дороги осталось примерно 10 км. Памятуя, насколько быстро идут российские подразделения в этом направлении, это небольшое расстояние. Также в направлении этой дороги от поселка Раздольное идет наступление на поселок Богатырь. Он находится немного западнее Константинополя и тоже на этой дороге.Российские штурмовые группы уже находятся в восточной части Курахово. Север за Кураховским водохранилищем, включая самую высокую точку в освобожденном Горняке, за нами. Как только Константинополь будет взят, а наши будут находится на южных окраинах, начнется снос ФАБами укрепов противника в городе, а потом штурм.Российские штурмовые группы уже находятся в восточной части Курахово. Север за Кураховским водохранилищем, включая самую высокую точку в освобоженном Горняке, за нами. Как только Константинополь будет взят, а наши будут находится на южных окраинах, начнется снос ФАБами укрепов противника в городе, а потом штурм.Уже никто не сомневается – ни украинцы, не натовцы – гарнизон ВСУ приговорен."По прогнозам на этой неделе Курахово будет окружено и, с очень высокой степерью вероятности, можно будет говорить, что город будет освобожден. Наше стремительное наступление ничто не может задержать, даже FPV дроны. Освобождение Курахово и Большой Новоселовки – это освобождение всего юга ДНР.Освобождение же юга открывает прямую дорогу на Запорожье. Пойдем по тылам укропов на Запорожском фронте", - не сомневается Александр "Варяг" Матюшин.По его словам, единственное, что сейчас может замедлить наступление, это погода – дожди и мокрый снег, которые вызовут размывание почвы. Однако на российской стороне то, что у ВСУ все равно нет и не будет дополнительных резервов, чтоб остановить наше наступление.Что касается Покровска, то, скорее всего, как считает Матюшин, его будут обходить с заходом сразу в Днепропетровскую область."Я не удивлюсь, если уже в декабре туда зайдут наши передовые группы. Представляете, какой это будет морально-психологический удар по укропам?Их пропаганда может сколько угодно рассказывать, что у нас нет сил, нет резервов для штурма Днепропетровска и Запорожья, но мне вот интересно, к тому моменту, когда мы к ним подойдем, у них у самих будут резервы и нормальные оборонительные линии, чтобы эти города защищать? Лично я сомневаюсь. Всем очевидно, что ВСУ выдыхаются. Наступать или контратаковать, сил нет. Есть силы только на то, чтобы держаться, не впасть в панику и не побежать", - констатировал Матюшин.Другие подробности ситуации на фронте - в статье Александра Чаленко "При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у Днепропетровска"

https://ukraina.ru/20241031/1058516919.html

https://ukraina.ru/20241031/1058495137.html

курахово

запорожье

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, курахово, запорожье, днепропетровск, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины