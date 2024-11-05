Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе - 05.11.2024 Украина.ру
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Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе
Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе - 05.11.2024 Украина.ру
Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал о продвижении российских подразделений на южнодонецком фронте
2024-11-05T03:50
2024-11-05T03:50
эксклюзив
курахово
запорожье
днепропетровск
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
вооруженные силы украины
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"По прогнозам на этой неделе Курахово будет окружено и, с очень высокой степенью вероятности, можно будет говорить, что город будет освобожден. Наше стремительное наступление ничто не может задержать, даже FPV дроны. Освобождение Курахово и Большой Новоселовки – это освобождение всего юга Если она будет перерезана, Курахово окажется в полном окружении. До дороги осталось примерно 10 км. Памятуя, насколько быстро идут российские подразделения в этом направлении, это небольшое расстояние. Также в направлении этой дороги от поселка Раздольное идет наступление на поселок Богатырь. Он находится немного западнее Константинополя и тоже на этой дороге.Российские штурмовые группы уже находятся в восточной части Курахово. Север за Кураховским водохранилищем, включая самую высокую точку в освобожденном Горняке, за нами. Как только Константинополь будет взят, а наши будут находится на южных окраинах, начнется снос ФАБами укрепов противника в городе, а потом штурм.Российские штурмовые группы уже находятся в восточной части Курахово. Север за Кураховским водохранилищем, включая самую высокую точку в освобоженном Горняке, за нами. Как только Константинополь будет взят, а наши будут находится на южных окраинах, начнется снос ФАБами укрепов противника в городе, а потом штурм.Уже никто не сомневается – ни украинцы, не натовцы – гарнизон ВСУ приговорен."По прогнозам на этой неделе Курахово будет окружено и, с очень высокой степерью вероятности, можно будет говорить, что город будет освобожден. Наше стремительное наступление ничто не может задержать, даже FPV дроны. Освобождение Курахово и Большой Новоселовки – это освобождение всего юга ДНР.Освобождение же юга открывает прямую дорогу на Запорожье. Пойдем по тылам укропов на Запорожском фронте", - не сомневается Александр "Варяг" Матюшин.По его словам, единственное, что сейчас может замедлить наступление, это погода – дожди и мокрый снег, которые вызовут размывание почвы. Однако на российской стороне то, что у ВСУ все равно нет и не будет дополнительных резервов, чтоб остановить наше наступление.Что касается Покровска, то, скорее всего, как считает Матюшин, его будут обходить с заходом сразу в Днепропетровскую область."Я не удивлюсь, если уже в декабре туда зайдут наши передовые группы. Представляете, какой это будет морально-психологический удар по укропам?Их пропаганда может сколько угодно рассказывать, что у нас нет сил, нет резервов для штурма Днепропетровска и Запорожья, но мне вот интересно, к тому моменту, когда мы к ним подойдем, у них у самих будут резервы и нормальные оборонительные линии, чтобы эти города защищать? Лично я сомневаюсь. Всем очевидно, что ВСУ выдыхаются. Наступать или контратаковать, сил нет. Есть силы только на то, чтобы держаться, не впасть в панику и не побежать", - констатировал Матюшин.Другие подробности ситуации на фронте - в статье Александра Чаленко "При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у Днепропетровска"
https://ukraina.ru/20241031/1058516919.html
https://ukraina.ru/20241031/1058495137.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курахово, запорожье, днепропетровск, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Курахово, Запорожье, Днепропетровск, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины

Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе

03:50 05.11.2024
 
Коллаж: освобождение Курахово
Коллаж: освобождение Курахово
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал о продвижении российских подразделений на южнодонецком фронте
"По прогнозам на этой неделе Курахово будет окружено и, с очень высокой степенью вероятности, можно будет говорить, что город будет освобожден. Наше стремительное наступление ничто не может задержать, даже FPV дроны. Освобождение Курахово и Большой Новоселовки – это освобождение всего юга
Если она будет перерезана, Курахово окажется в полном окружении. До дороги осталось примерно 10 км. Памятуя, насколько быстро идут российские подразделения в этом направлении, это небольшое расстояние. Также в направлении этой дороги от поселка Раздольное идет наступление на поселок Богатырь. Он находится немного западнее Константинополя и тоже на этой дороге.
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября, 15:34
При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у ДнепропетровскаДонецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру дал свой прогноз действиям российской армии на покровском направлении в ближайшие месяцы
Российские штурмовые группы уже находятся в восточной части Курахово. Север за Кураховским водохранилищем, включая самую высокую точку в освобожденном Горняке, за нами. Как только Константинополь будет взят, а наши будут находится на южных окраинах, начнется снос ФАБами укрепов противника в городе, а потом штурм.
Российские штурмовые группы уже находятся в восточной части Курахово. Север за Кураховским водохранилищем, включая самую высокую точку в освобоженном Горняке, за нами. Как только Константинополь будет взят, а наши будут находится на южных окраинах, начнется снос ФАБами укрепов противника в городе, а потом штурм.
Уже никто не сомневается – ни украинцы, не натовцы – гарнизон ВСУ приговорен.
"По прогнозам на этой неделе Курахово будет окружено и, с очень высокой степерью вероятности, можно будет говорить, что город будет освобожден. Наше стремительное наступление ничто не может задержать, даже FPV дроны. Освобождение Курахово и Большой Новоселовки – это освобождение всего юга ДНР.
Освобождение же юга открывает прямую дорогу на Запорожье. Пойдем по тылам укропов на Запорожском фронте", - не сомневается Александр "Варяг" Матюшин.
По его словам, единственное, что сейчас может замедлить наступление, это погода – дожди и мокрый снег, которые вызовут размывание почвы. Однако на российской стороне то, что у ВСУ все равно нет и не будет дополнительных резервов, чтоб остановить наше наступление.
Что касается Покровска, то, скорее всего, как считает Матюшин, его будут обходить с заходом сразу в Днепропетровскую область.
Коллаж: освобождение Курахово
31 октября, 05:53
Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 годаДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации вокруг Курахово и близком освобождении Запорожья
"Я не удивлюсь, если уже в декабре туда зайдут наши передовые группы. Представляете, какой это будет морально-психологический удар по укропам?
Их пропаганда может сколько угодно рассказывать, что у нас нет сил, нет резервов для штурма Днепропетровска и Запорожья, но мне вот интересно, к тому моменту, когда мы к ним подойдем, у них у самих будут резервы и нормальные оборонительные линии, чтобы эти города защищать? Лично я сомневаюсь. Всем очевидно, что ВСУ выдыхаются. Наступать или контратаковать, сил нет. Есть силы только на то, чтобы держаться, не впасть в панику и не побежать", - констатировал Матюшин.
Другие подробности ситуации на фронте - в статье Александра Чаленко "При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у Днепропетровска"
 
ЭксклюзивКураховоЗапорожьеДнепропетровскАлександр "Варяг" МатюшинАлександр ЧаленкоВооруженные силы Украины
 
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04:00Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск
03:50Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе
03:45Ещё 700 тысяч новых солдат: Алехин оценил людские ресурсы Киева после снижения призывного возраста
03:30Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил
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