https://ukraina.ru/20241104/1058471470.html

Ищенко: “Не рабы”, как козырной туз — бьет все, но и его можно обыграть, зная историю Украины

Ищенко: “Не рабы”, как козырной туз — бьет все, но и его можно обыграть, зная историю Украины - 04.11.2024 Украина.ру

Ищенко: “Не рабы”, как козырной туз — бьет все, но и его можно обыграть, зная историю Украины

Украинцы были исключительно крестьянским населением Юга России, поэтому слышать от них гордое “зато не рабы” довольно неестественно

2024-11-04T06:00

2024-11-04T06:00

2024-11-04T06:00

украина

россия

ростислав ищенко

детали

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Такую точку зрения в своем материале высказал автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он рассказал, что украинцев в социальных сетях дразнят "нерабами". Дразнилка возникла от их майданной привычки заявлять "зато мы не рабы", напомнил автор.Он отметил, что с точки зрения развития украинского общества, эта фраза имеет глубокий смысл, о котором произносящие ее не догадываются. По своей глубинной сути украинское общество действительно глубоко эгалитарно, господами, как правило были иностранцы, добавил автор.Ищенко подробно описал историю развития украинского народа. Он подчеркнул, что как бы ни изгалялись современные украинские историки, пытаясь доказать, что "украинская нация" существовала от начала времён, это не так, ведь малороссы (в дальнейшем объявленные украинцами) были исключительно крестьянским населением Юга России.Автор пришел к выводу, что рабами (крепостными) малороссы были почти поголовно.“Господ среди них практически не было, а какие и были, быстро выписывались из малороссов, становясь кто польскими, а кто русскими дворянами, воспринимая соответствующую культурную традицию”, — объяснил Ищенко.Он также высказал такую точку зрения:“Ненависть украинцев к соседним народам – неосознанная ненависть хама к господам, стремление превзойти их в роскоши, срывающееся в китч”.Полный текст материала — Разрушительный потенциал свободного народа Украины

https://ukraina.ru/20241030/1058468182.html

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украина, россия, ростислав ищенко, детали