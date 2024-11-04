Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам - 04.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам
Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам - 04.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам
В непростое для России время, когда против нее объявлены огромные санкции со стороны Запада, нужно поддерживать страну. Казахстан же бросается необдуманными заявлениями
2024-11-04T07:30
2024-11-04T07:30
новости
россия
запад
казахстан
ростислав ищенко
брикс
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.По его словам, Астане не стоит бегать глазами по сторонам и оглядываться на Запад. Эксперт напомнил, что когда произошли январские события в Казахстане, президент России без лишних слов оказал стране всевозможную помощь, чтобы сохранить ее государственность.Ранее в интервью изданию Украина обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что некоторые страны будто пытаются усидеть на двух стульях. Ведь не все государства собираются разрывать отношения с Западом или выходить из западных блоков, считает эксперт.“Например, Турция хочет в БРИКС, но состоит в НАТО. И в БРИКС могут состоять Турция, член НАТО, и Иран, который с НАТО чуть ли не воюет. В ООН состоят Россия и Украина, между которыми идут боевые действия, КНДР и Южная Корея, между которыми состояние войны не прекратилось”, — привел примеры Ищенко.Он пришел к выводу, что пока БРИКС — это диалоговая площадка.“Между собой говорят государства, у которых более или менее какие-то сравнимые позиции в экономике, в политике и так далее”, — аргументировал Ищенко.Подробнее о выстраивании отношений внутри БРИКС — в интервью Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКСПолный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
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новости, россия, запад, казахстан, ростислав ищенко, брикс, нато
Новости, Россия, Запад, Казахстан, Ростислав Ищенко, БРИКС, НАТО

Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам

07:30 04.11.2024
 
© kremlin.ruВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
© kremlin.ru
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В непростое для России время, когда против нее объявлены огромные санкции со стороны Запада, нужно поддерживать страну. Казахстан же бросается необдуманными заявлениями
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.
По его словам, Астане не стоит бегать глазами по сторонам и оглядываться на Запад. Эксперт напомнил, что когда произошли январские события в Казахстане, президент России без лишних слов оказал стране всевозможную помощь, чтобы сохранить ее государственность.
“Я считаю, что сейчас, в такое непростое для России время, когда против нее объявлены огромные санкции со стороны Запада, нужно поддерживать страну. Ведь от БРИКС сейчас зависит в том числе будущее Ближнего Востока, где назревает опасность возникновения региональной войны, что может повлечь и Третью мировую”, — дополнил свои слова Акун.
Ранее в интервью изданию Украина обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что некоторые страны будто пытаются усидеть на двух стульях. Ведь не все государства собираются разрывать отношения с Западом или выходить из западных блоков, считает эксперт.
“Например, Турция хочет в БРИКС, но состоит в НАТО. И в БРИКС могут состоять Турция, член НАТО, и Иран, который с НАТО чуть ли не воюет. В ООН состоят Россия и Украина, между которыми идут боевые действия, КНДР и Южная Корея, между которыми состояние войны не прекратилось”, — привел примеры Ищенко.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2024
29 октября, 05:15
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Он пришел к выводу, что пока БРИКС — это диалоговая площадка.
“Между собой говорят государства, у которых более или менее какие-то сравнимые позиции в экономике, в политике и так далее”, — аргументировал Ищенко.
Подробнее о выстраивании отношений внутри БРИКС — в интервью Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС
Полный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
 
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