https://ukraina.ru/20241104/1058469440.html

Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам

Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам - 04.11.2024 Украина.ру

Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам

В непростое для России время, когда против нее объявлены огромные санкции со стороны Запада, нужно поддерживать страну. Казахстан же бросается необдуманными заявлениями

2024-11-04T07:30

2024-11-04T07:30

2024-11-04T07:30

новости

россия

запад

казахстан

ростислав ищенко

брикс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050891303_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_f29ce7ab7c3ebd1495b769cb32fd55b1.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.По его словам, Астане не стоит бегать глазами по сторонам и оглядываться на Запад. Эксперт напомнил, что когда произошли январские события в Казахстане, президент России без лишних слов оказал стране всевозможную помощь, чтобы сохранить ее государственность.Ранее в интервью изданию Украина обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что некоторые страны будто пытаются усидеть на двух стульях. Ведь не все государства собираются разрывать отношения с Западом или выходить из западных блоков, считает эксперт.“Например, Турция хочет в БРИКС, но состоит в НАТО. И в БРИКС могут состоять Турция, член НАТО, и Иран, который с НАТО чуть ли не воюет. В ООН состоят Россия и Украина, между которыми идут боевые действия, КНДР и Южная Корея, между которыми состояние войны не прекратилось”, — привел примеры Ищенко.Он пришел к выводу, что пока БРИКС — это диалоговая площадка.“Между собой говорят государства, у которых более или менее какие-то сравнимые позиции в экономике, в политике и так далее”, — аргументировал Ищенко.Подробнее о выстраивании отношений внутри БРИКС — в интервью Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКСПолный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС

https://ukraina.ru/20241029/1058424709.html

россия

запад

казахстан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, казахстан, ростислав ищенко, брикс, нато