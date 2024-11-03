ВС РФ подбирают ключ к тактике противника, пока украинская военная машина все больше буксует — Анпилогов

Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию

Донбасс, Херсон и Запорожье Россия обязана освободить по конституции. Харьков — это совсем рядом. А там, где Харьков, там и Сумы