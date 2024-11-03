ВС РФ подбирают ключ к тактике противника, пока украинская военная машина все больше буксует — Анпилогов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Пока время ВСУ неумолимо утекает, российская армия накапливает бесценный военный, логистический опыт. Этот и другие факторы приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, монотонно растут
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Рассуждая на тему, что именно помогает российской армии в продвижении на фронте, эксперт отметил, что к этому вопросу стоит подходить комплексно. Помимо выросшего тактического мастерства ВС РФ важен и другой фактор, оказывающий влияние на противника.
“Глупо не принимать в расчет, что на украинской стороне накапливается усталость. Об этом говорят судорожные поиски "замечательных военных операций”, которые могут сразу изменить расклад сил на фронте. У украинской стороны есть ощущение, что их время заканчивается, оно не бесконечно. Но и российская сторона накапливает бесценный военный, логистический опыт”, — объяснил Анпилогов.
Все это приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, монотонно растут, добавил он. По его словам, сложился позиционный театр военных действий, на котором произвести какие-то изменения было крайне трудно, причем как для украинской, так и для российской стороны.
“Теперь российская сторона подбирает ключ к украинской тактике, а украинская военная машина все больше буксует, не имея возможности отвечать на изменения в тактике, которую применяют ВС России”, — заключил Анпилогов.