ВС РФ подбирают ключ к тактике противника, пока украинская военная машина все больше буксует — Анпилогов - 03.11.2024 Украина.ру
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ВС РФ подбирают ключ к тактике противника, пока украинская военная машина все больше буксует — Анпилогов
ВС РФ подбирают ключ к тактике противника, пока украинская военная машина все больше буксует — Анпилогов - 03.11.2024 Украина.ру
ВС РФ подбирают ключ к тактике противника, пока украинская военная машина все больше буксует — Анпилогов
Пока время ВСУ неумолимо утекает, российская армия накапливает бесценный военный, логистический опыт. Этот и другие факторы приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, монотонно растут
2024-11-03T09:50
2024-11-03T09:50
новости
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детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Рассуждая на тему, что именно помогает российской армии в продвижении на фронте, эксперт отметил, что к этому вопросу стоит подходить комплексно. Помимо выросшего тактического мастерства ВС РФ важен и другой фактор, оказывающий влияние на противника.Все это приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, монотонно растут, добавил он. По его словам, сложился позиционный театр военных действий, на котором произвести какие-то изменения было крайне трудно, причем как для украинской, так и для российской стороны.“Теперь российская сторона подбирает ключ к украинской тактике, а украинская военная машина все больше буксует, не имея возможности отвечать на изменения в тактике, которую применяют ВС России”, — заключил Анпилогов.Полный текст интервью — Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению
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новости, россия, донбасс, полтава, вс рф, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Донбасс, Полтава, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, детали

ВС РФ подбирают ключ к тактике противника, пока украинская военная машина все больше буксует — Анпилогов

09:50 03.11.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Пока время ВСУ неумолимо утекает, российская армия накапливает бесценный военный, логистический опыт. Этот и другие факторы приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, монотонно растут
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Рассуждая на тему, что именно помогает российской армии в продвижении на фронте, эксперт отметил, что к этому вопросу стоит подходить комплексно. Помимо выросшего тактического мастерства ВС РФ важен и другой фактор, оказывающий влияние на противника.
“Глупо не принимать в расчет, что на украинской стороне накапливается усталость. Об этом говорят судорожные поиски "замечательных военных операций”, которые могут сразу изменить расклад сил на фронте. У украинской стороны есть ощущение, что их время заканчивается, оно не бесконечно. Но и российская сторона накапливает бесценный военный, логистический опыт”, — объяснил Анпилогов.
Все это приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, монотонно растут, добавил он. По его словам, сложился позиционный театр военных действий, на котором произвести какие-то изменения было крайне трудно, причем как для украинской, так и для российской стороны.
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“Теперь российская сторона подбирает ключ к украинской тактике, а украинская военная машина все больше буксует, не имея возможности отвечать на изменения в тактике, которую применяют ВС России”, — заключил Анпилогов.
Полный текст интервью — Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению
 
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