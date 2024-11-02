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Лавров объяснил, как Киев сам лишается территорий

Лавров объяснил, как Киев сам лишается территорий - 02.11.2024 Украина.ру

Лавров объяснил, как Киев сам лишается территорий

Чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима, заявил глава МИД России Сергей Лавров на XVI Ассамблее Русского мира

2024-11-02T11:19

2024-11-02T11:19

2024-11-02T11:38

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"Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", - сказал министр. Он отметил, что если бы в феврале 2014 года были выполнены все договоренности, то в составе Украины остался бы и Крым, а Донбасс остался бы в составе Украины, если бы были выполнены договоренности в феврале 2015 года.О пострадавших от Киева регионах - в материале Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, сергей лавров, украина, крым