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Лавров объяснил, как Киев сам лишается территорий
Лавров объяснил, как Киев сам лишается территорий - 02.11.2024 Украина.ру
Лавров объяснил, как Киев сам лишается территорий
Чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима, заявил глава МИД России Сергей Лавров на XVI Ассамблее Русского мира
2024-11-02T11:19
2024-11-02T11:19
2024-11-02T11:38
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"Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", - сказал министр. Он отметил, что если бы в феврале 2014 года были выполнены все договоренности, то в составе Украины остался бы и Крым, а Донбасс остался бы в составе Украины, если бы были выполнены договоренности в феврале 2015 года.О пострадавших от Киева регионах - в материале Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, сергей лавров, украина, крым
Новости, Киев, Сергей Лавров, Украина, Крым
Лавров объяснил, как Киев сам лишается территорий
11:19 02.11.2024 (обновлено: 11:38 02.11.2024)
Чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима, заявил глава МИД России Сергей Лавров на XVI Ассамблее Русского мира
"Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", - сказал министр.
Он отметил, что если бы в феврале 2014 года были выполнены все договоренности, то в составе Украины
остался бы и Крым
, а Донбасс
остался бы в составе Украины, если бы были выполнены договоренности в феврале 2015 года.
О пострадавших от Киева регионах - в материале Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады на сайте Украина.ру.