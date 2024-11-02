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Константинов рассказал о скрытой схеме Запада по вооружению Киева
Константинов рассказал о скрытой схеме Запада по вооружению Киева - 02.11.2024 Украина.ру
Константинов рассказал о скрытой схеме Запада по вооружению Киева
Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что у Запада есть скрытая схема поставок дальнобойного оружия Украине, передает РИА Новости
2024-11-02T10:43
2024-11-02T10:43
2024-11-02T12:54
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"У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах - не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают. А потом эти ракеты с украинской маркировкой полетят по нашим городам", - заверил Константинов.По его словам, в Киеве у власти засели беспринципные люди, которые будут бить везде, где достанут, и всем, что им дадут.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости, Владимир Константинов, Киев, Украина, Запад, ЕС
Константинов рассказал о скрытой схеме Запада по вооружению Киева
10:43 02.11.2024 (обновлено: 12:54 02.11.2024)
Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что у Запада есть скрытая схема поставок дальнобойного оружия Украине, передает РИА Новости
"У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах - не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают. А потом эти ракеты с украинской маркировкой полетят по нашим городам", - заверил Константинов.
По его словам, в Киеве у власти засели беспринципные люди, которые будут бить везде, где достанут, и всем, что им дадут.
"Недооценивать этой угрозы нельзя. Необходимо пресекать эти поползновения и уничтожать все их возможности серьёзно по нам ударить на корню, не церемонясь. Западу нравится играть в долгую, изводить нас, изматывать. А что в ответ перемалывается инфраструктура Украины, что в этой борьбе исчезает её народ - это им не интересно и не важно. Чтобы нам насолить они готовы обречь на уничтожение эту страну. И не только эту. Лишь бы только нанести максимальный урон России", - сказал Константинов.