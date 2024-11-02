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Зеленский с товарищами специально могут прикидываться дурачками, предупредил украинский депутат

Зеленский с товарищами специально могут прикидываться дурачками, предупредил украинский депутат - 02.11.2024 Украина.ру

Зеленский с товарищами специально могут прикидываться дурачками, предупредил украинский депутат

Украинские чиновники не только на переговорах с западными партнёрами могут имитировать глупость. Об этом в своём телеграм-канале заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский

2024-11-02T09:56

2024-11-02T09:56

2024-11-02T09:57

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Депутат обратил внимание на публикацию в немецкой прессе о том, что в Вашингтоне на переговорах часто не понимают, что им говорят украинские чиновники."Дескать, у Величайшего - английский так себе, а у Высочайшего вообще “хав матч вотч”. Удивительного здесь нет ничего. Один и второй прогуливали институты - один на сцене прыгал, второй между ларьками. Честно говоря, они и по-украински так себе говорят. Один носом шмыгает все время, а второй плямкает, будто проглотил что-то", - заметил Дубинский.Он также отметил, что и на Украине иногда Владимира Зеленского с товарищами иногда совсем не понимают."Но на месте партнеров я бы не расслаблялся. Специально могут прикидываться дурачками, чтобы что-то стащить. У нас, во всяком случае, прокатывает", - добавил депутат.Публикацией ранее он также обратил внимание на другое явление: в Еврокомиссии констатировали усилия Украины по борьбе с коррупцией, реформой судебной системы, защиты прав нацменьшинств. По мнению Дубинского, еврочиновники в каждом таком утверждении лгут."Нет никаких успехов ни в одной из приведенных сфер, мовные инспекторы не дадут соврать, - заметил нардеп. - Есть политическая целесообразность представлять диктаторский и людоедский режим Величайшего - как мелкое подобие европейского стандарта. Иначе, как оправдать близоруким гражданам ЕС миллиарды евро на поддержку диктатуры в центре Европы?"Он также констатировал крах попыток убеждения всех в том, что это “ценности”. По мнению Дубинского, это иллюстрируют выборы в Молдавии и Грузии.Ранее автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела проблему в публикации Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделал

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