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Зеленский с товарищами специально могут прикидываться дурачками, предупредил украинский депутат
Зеленский с товарищами специально могут прикидываться дурачками, предупредил украинский депутат - 02.11.2024 Украина.ру
Зеленский с товарищами специально могут прикидываться дурачками, предупредил украинский депутат
Украинские чиновники не только на переговорах с западными партнёрами могут имитировать глупость. Об этом в своём телеграм-канале заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
2024-11-02T09:56
2024-11-02T09:56
2024-11-02T09:57
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Депутат обратил внимание на публикацию в немецкой прессе о том, что в Вашингтоне на переговорах часто не понимают, что им говорят украинские чиновники."Дескать, у Величайшего - английский так себе, а у Высочайшего вообще “хав матч вотч”. Удивительного здесь нет ничего. Один и второй прогуливали институты - один на сцене прыгал, второй между ларьками. Честно говоря, они и по-украински так себе говорят. Один носом шмыгает все время, а второй плямкает, будто проглотил что-то", - заметил Дубинский.Он также отметил, что и на Украине иногда Владимира Зеленского с товарищами иногда совсем не понимают."Но на месте партнеров я бы не расслаблялся. Специально могут прикидываться дурачками, чтобы что-то стащить. У нас, во всяком случае, прокатывает", - добавил депутат.Публикацией ранее он также обратил внимание на другое явление: в Еврокомиссии констатировали усилия Украины по борьбе с коррупцией, реформой судебной системы, защиты прав нацменьшинств. По мнению Дубинского, еврочиновники в каждом таком утверждении лгут."Нет никаких успехов ни в одной из приведенных сфер, мовные инспекторы не дадут соврать, - заметил нардеп. - Есть политическая целесообразность представлять диктаторский и людоедский режим Величайшего - как мелкое подобие европейского стандарта. Иначе, как оправдать близоруким гражданам ЕС миллиарды евро на поддержку диктатуры в центре Европы?"Он также констатировал крах попыток убеждения всех в том, что это “ценности”. По мнению Дубинского, это иллюстрируют выборы в Молдавии и Грузии.Ранее автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела проблему в публикации Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделал
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новости, украина, вашингтон, европа, александр дубинский, владимир зеленский, еврокомиссия, ес, коррупция, украина-ес, культура
Новости, Украина, Вашингтон, Европа, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, ЕС, коррупция, Украина-ЕС, культура
Зеленский с товарищами специально могут прикидываться дурачками, предупредил украинский депутат
09:56 02.11.2024 (обновлено: 09:57 02.11.2024)
Украинские чиновники не только на переговорах с западными партнёрами могут имитировать глупость. Об этом в своём телеграм-канале заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
Депутат обратил внимание на публикацию в немецкой прессе о том, что в Вашингтоне на переговорах часто не понимают, что им говорят украинские чиновники.
"Дескать, у Величайшего - английский так себе, а у Высочайшего вообще “хав матч вотч”. Удивительного здесь нет ничего. Один и второй прогуливали институты - один на сцене прыгал, второй между ларьками. Честно говоря, они и по-украински так себе говорят. Один носом шмыгает все время, а второй плямкает, будто проглотил что-то", - заметил Дубинский.
Он также отметил, что и на Украине
иногда Владимира Зеленского с товарищами иногда совсем не понимают.
"Но на месте партнеров я бы не расслаблялся. Специально могут прикидываться дурачками, чтобы что-то стащить. У нас, во всяком случае, прокатывает", - добавил депутат.
Публикацией ранее он также обратил внимание на другое явление: в Еврокомиссии
констатировали усилия Украины по борьбе с коррупцией, реформой судебной системы, защиты прав нацменьшинств. По мнению Дубинского, еврочиновники в каждом таком утверждении лгут.
"Нет никаких успехов ни в одной из приведенных сфер, мовные инспекторы не дадут соврать, - заметил нардеп. - Есть политическая целесообразность представлять диктаторский и людоедский режим Величайшего - как мелкое подобие европейского стандарта. Иначе, как оправдать близоруким гражданам ЕС
миллиарды евро на поддержку диктатуры в центре Европы
?"
Он также констатировал крах попыток убеждения всех в том, что это “ценности”. По мнению Дубинского, это иллюстрируют выборы в Молдавии
и Грузии
.