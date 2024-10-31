https://ukraina.ru/20241031/1058509869.html

Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделал

Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделал - 31.10.2024 Украина.ру

Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделал

Странные события происходят в политической жизни Украины, а также её врагов и друзей.

2024-10-31T15:04

2024-10-31T15:04

2024-10-31T15:05

эксклюзив

украина

сша

сирия

владимир зеленский

андрей ермак

джо байден

рамштайн

нато

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058515697_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_4aca570941a8cd072865c2ee6a4274f4.jpg

Кстати, как показывает жизнь, из одной категории в другую на Украине можно перейти очень быстро.Вот только что США были главным спонсором и другом Украины, и вдруг Зеленский выходит в Рейкьявике к прессе и начинает задавать "неудобные вопросы".- Как это понимать? - нахальнейшим образом спрашивает "Зе" у гегемона.Насколько эти вопросы действительно неудобные? И вправду ли "рычит" Зеленский на хозяина? Или это только имитация?И наконец, какова подоплёка событий? Почему на самом деле Украина не получит знаменитые штатовские ракеты - "Томагавки"?Давайте разбираться.Звезда власти "Зе"Всё началось ещё с сентябрьского визита Зеленского в США."Звезда власти Зеленского тускнеет на Капитолийском холме", - лирически описала тогда этот "триумфальный" визит "Нью-Йорк Таймс".Цитаты из этой публикации:"Влияние Зеленского в Вашингтоне всё более ослабевает.""Всё более сдержанный приём.""Это будет иметь серьёзные последствия для будущей военной помощи Украине."Газета напоминала о том, как год назад Зеленского в США встречали "переполненные залы и бурные овации".А теперь - "пара десятков законодателей, а спикер Палаты представителей отказался от встречи."Но Зеленский не внял. Сделал вид, что не понял "толстых намёков"? Или решил сыграть в свою игру?Он сразу же после эпохального визита в США ("звезда тускнеет") стал сочинять свой "план победы", потом пытался всучить его Байдену, "союзникам" (так он стал называть вдруг страны Запада).Пожалуйста, без ЗеленскогоИ даже после провала "Рамштайна" и встречи Байдена, Макрона, Шольца и Стармера в Берлине в формате "только, пожалуйста, без Зеленского" он не оставил попыток сделать свой ход, сыграть свою игру.А ведь ещё в сентябре планировался саммит НАТО на базе "Рамштайн", потом "встреча четырёх" в Берлине именно с участием Зеленского.Там должны были быть приняты важные решения, но что-то пошло не так.Как утверждают украинские аналитики, Зеленского склоняли то ли к заморозке конфликта, то ли к перемирию, то ли к тому, чтобы объявить, наконец, выборы президента и парламента (все сроки давно прошли, и Рада, и президент давно нелегитимны).Основная причина - это, конечно, проигрыш коллективного Запада в войне. Но зачем Зеленского демонстративно ставят на место?Пока что о точных причинах внезапной нелюбви к Зеленскому на Капитолийском холме можно лишь гадать, но общая тенденция налицо.Её кратко выразил бывший депутат Рады Украины Игорь Мосийчук*:Украину "сливают"Особенно это стало очевидно после визита Ермака в США и его встречи с Салливаном.Внезапно, после нескольких лет безупречного взаимопонимания, выяснилось, что у Зеленского и Ермака "плохой английский".Западные хозяева вдруг начали с трудом понимать, о чём они говорят.- Деньги! Деньги! Бабло! Доллары! "Томагавки"!- А? Что? Чего вы хотите? Не понимаем!Помните, как Киса и Ося танцевали в пыли, на земле Грузии, перед проезжающими туристами?Вот так и Зеленский с Ермаком бегут за автомобилями белых господ с криками "Же не манж па..."И им даже бросают монетки, но всё меньшего достоинства.И жалуются белые господа друг другу: "misunderstood", не понимаем, мол, чего им ещё надо.Пишет об этом немецкая "Франкфуртер Аллемайне цайтунг":"Английский у Зеленского посредственный, а у Ермака откровенно плохой."Разговаривать же они стараются без переводчиков, и поэтому, дескать, американцы "часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины"?Не могут американцы оценить и то, "были ли их собственные объяснения корректно поняты".Что это? К аборигенам мелких заморских территорий выказывают в США теперь больше уважения, чем к "партнёру и союзнику", которого недавно осыпали аплодисментами, деньгами и оружием.Но и Зеленский сразу же окрысился и показал свой отвратительный характер.Ненадёжный Белый дом- Как это понимать? - возопил Зеленский.Он прозрел: между партнёрами, говорит, нет ничего конфиденциального!Отдельно заметим метаморфозы: только что ведь были "союзники", и вот уже опять "партнёры".Крик же произошёл по поводу того, что Зеленский просил у США "Томагавки", ракеты с дальностью до 2500 километров. И это была тайна. А тут её обнародовали в американских СМИ.Не будем касаться вопросов конфиденциальности. Пусть это останется между Зеленским и сотрудниками Белого дома.Но давайте взглянем на сами "Томагавки". Потому что их технические характеристики - одна из причин, почему их "не дали". Не главная причина, но существенная.Почему "Томагавки" Зеленскому не дали?Это одна из самых известных ракет на вооружении США."Ни одна страна не дала разрешение на удары своими дальнобойными ракетами в глубь России, - пишет "Нью-Йорк Таймс". - Лоббистское турне мистера Зеленского по Соединённым Штатам и Европе в последние 6 недель можно считать провальным. "Также издание приводит слова неназванного американского высокопоставленного чиновника, который назвал требование Зеленского о "Томагавках" "совершенно невыполнимым".Эти ракеты активно применялись США во всех их агрессивных войнах последних 30 лет: и в Ираке, и в Ливии, в Югославии, в Сирии.Но эти ракеты никогда не применялись против стран с развитыми системами ПВО.А применение "Томагавках" в Сирии в 2017 и 2018 гг. показало их не очень высокую эффективность.Сирийские войска имели на вооружение только С-200 "Вега" и ЗРК "Бук". Это советские средства ПВО 60-х и 70-х годов.И половина "Томагавков" была тогда сбита.Стоимость одной ракеты - 2 миллиона долларов.Но дело не в деньгах, а в престиже. Сколько "Томагавков" долетит до цели, если гипотетически представить их использование на сегодняшнем фронте?Кроме того, это ракеты в основном для морского базирования. Сегодня возобновлён выпуск сухопутных систем для них, но в ограниченном количестве.А морского флота у Украины нет.То есть просьба о "Томагавках" была заведомо проигрышной. Их Украина даже не сможет использовать. И Зеленский, конечно, прекрасно это знал.Зачем же он их "секретно просил"? Чтобы потом сказать: вы видите, мы просили, нам не дали, и ещё разгласили тайну. На Украине легко поверят. Зеленский уже много раз проверял, верят и не такому."Томагавки" Украине не дадут по комплексу политических причин: очевидно нежелание США и Европы вступать в войну.Но еще причина отказа может быть и в том, что очередное "чудо-оружие" тоже окажется отнюдь не чудом."Боевые соколы"Вон изготовители F-16 уже рассылают истерические письма в страны, которые собираются отдать свои самолеты Украине. Требуют не отдавать. Слишком большой ущерб для имиджа.Видел ли кто-то F-16 вблизи линии фронта в последние два месяца? Это тоже запрещено. Не хватало потерять еще пару самолётов.Кстати, эти "боевые соколы" тоже активно участвовали в нападении стран НАТО на Югославию, Ливию, Сирию, в войне в Йемене.У всех этих стран к моменту нападения или вообще не было, или почти не было собственной авиации и современного ПВО.Поэтому "соколы" и не падали. Плюс пилоты были западные.А сколько было пафоса, выступлений Зеленского. Перед британским парламентом в феврале 2023 года он выступал с обращением "ко всему миру" (только так, великий политический деятель на меньшее не разменивается).Выдвигал лозунг "Боевые самолёты - Украине".Контрнаступ, говорили, без "соколов" потерпит неудачу.И Зеленскому всё тогда давали: и деньги, и самолёты.Он по прежнему пытается и обращаться "ко всему миру", и привычно хамить. Но всё это перестало работать.Причина: неудачи на фронте, не смогли "развалить Россию", и теперь надо как-то выходить из игры с более-менее сохранённым выражением лица: "мы на самом деле выиграли".А Зеленский мешает, суетится, требует продолжения войны. И он тоже это делает для сохранения лица. Скорее всего, для внутреннего, украинского употребления."Нет ничего смешного!"Угрожающе говорит Зеленский."Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс в 2024 году. Это не смешно!"Почему же это не смешно? Это как раз очень смешно.Сколько криков было, как вся Украина следила: дадут ли, примут ли пакет. Фамилию спикера Джонсона узнал за это время, наверное, каждый взрослый украинец.Проголосовали. Приняли.Наверное, они все с самого начала знали, сколько на самом деле дадут Украине? Включая спикера Джонсона.Это тоже была большая пиар-акция. Всеамериканский стендап.А Зеленский думал, что он только один так умеет? Как говорится, где вы учились, мистер "Зе", там мы преподавали.Новый планИ последняя новость: новый план!Как сообщил пресс-секретарь Зеленского, тот готовит новый план. Теперь из трёх пунктов.Господи, когда это закончится?Конечно, все эти упреки и телодвижения Зеленского делаются в основном для народа Украины.Очень скоро "два ведущих украинских политика" - один нелегитимный президент, второй - просто госслужащий без каких бы то ни было полномочий - два шулера, Зеленский и Ермак, должны будут объявить Украине: мы проиграли.Сейчас они работают над тем, как это можно перевернуть в "мы выиграли". А там, где "проиграли" - это исключительно из-за "партнёров и союзников".Иначе зачем ему обвинять своих главных спонсоров?Зеленский - конечно, мстительный и неблагодарный субъект, но впереди у него следующий квест: как сохранить нажитое непосильным трудом. А это без помощи спонсоров никак не получится.Поэтому всё, что он делает и говорит, это "голимый пиар", как выражается молодежь. Никого он ни в чем не упрекает, он тоже пытается сделать хорошую мину при плохой игре.Спектакль продолжается. Народ Украины завороженно следит. Сейчас опять завизжат везде: "не дали Томагавков!" А Зеленскому только этого и надо.Плохо только то, что из-за этой туповатой игры погибнут еще тысячи украинских граждан.Но это понимаем мы с вами. А для Зеленского - все эти люди в окопах - часть массовки при большой (большой-ли?) игре в политику.Другие аспекты этой темы - в интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией

https://ukraina.ru/20240923/1057622222.html

https://ukraina.ru/20230822/1048847923.html

украина

сша

сирия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, сирия, владимир зеленский, андрей ермак, джо байден, рамштайн, нато, рада, f-16