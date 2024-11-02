"Она может только сдаваться": Насонов о том, почему Украина не способна остановить продвижение ВС РФ - 02.11.2024 Украина.ру
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"Она может только сдаваться": Насонов о том, почему Украина не способна остановить продвижение ВС РФ
"Она может только сдаваться": Насонов о том, почему Украина не способна остановить продвижение ВС РФ - 02.11.2024 Украина.ру
"Она может только сдаваться": Насонов о том, почему Украина не способна остановить продвижение ВС РФ
Украина ничего не может противопоставить тактике российских войск, она может только сдаваться или увеличить количество военнопленных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-11-02T05:00
2024-11-02T05:00
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укрепления
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По мнению эксперта, теперь бойцы могут не только охватывать города с трех сторон, но и совершать быстрые прорывы маневренными бронегруппами. Время и опыт позволяют подготовить, экипировать, прикрыть дымами подразделения ВС РФ, а также поддержать их работой ФАБов, добавил он."Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже — Днепропетровская область", — сказал Насонов.Украина ничего не может противопоставить тактике российских войск, она может только сдаваться или увеличить количество военнопленных, подчеркнул полковник запаса."На днях наши хакеры раздобыли данные, что у противника за август было от 100 тысяч дезертиров, которые покинули позиции на передовой и прячутся где-то в тылу. Это наши будущие партизаны, которые понимают, что с киевским режимом им не по пути", — отметил эксперт.Конечно, Украина пытается строить фортификационные сооружения. Но время потеряно. Уж очень высок темп продвижения российских войск, времени у нее просто нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.руПодробно о политических аспектах СВО — в интервью Ростислава Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, славянск, краматорск, донбасс, наступление, вс рф, дезертирство , укрепления, оборона, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, Славянск, Краматорск, Донбасс, наступление, ВС РФ, дезертирство , укрепления, оборона, СВО, Спецоперация, детали

"Она может только сдаваться": Насонов о том, почему Украина не способна остановить продвижение ВС РФ

05:00 02.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украина ничего не может противопоставить тактике российских войск, она может только сдаваться или увеличить количество военнопленных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
По мнению эксперта, теперь бойцы могут не только охватывать города с трех сторон, но и совершать быстрые прорывы маневренными бронегруппами. Время и опыт позволяют подготовить, экипировать, прикрыть дымами подразделения ВС РФ, а также поддержать их работой ФАБов, добавил он.
"Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже — Днепропетровская область", — сказал Насонов.
Украина ничего не может противопоставить тактике российских войск, она может только сдаваться или увеличить количество военнопленных, подчеркнул полковник запаса.
"На днях наши хакеры раздобыли данные, что у противника за август было от 100 тысяч дезертиров, которые покинули позиции на передовой и прячутся где-то в тылу. Это наши будущие партизаны, которые понимают, что с киевским режимом им не по пути", — отметил эксперт.
Конечно, Украина пытается строить фортификационные сооружения. Но время потеряно. Уж очень высок темп продвижения российских войск, времени у нее просто нет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
Подробно о политических аспектах СВО — в интервью Ростислава Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС на сайте Украина.ру
 
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