https://ukraina.ru/20241031/1058520203.html

Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон

Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон - 31.10.2024 Украина.ру

Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон

Перспектива прекращения СВО на Украине имеет неоднозначную предысторию и туманную перспективу с учётом разных интересов сторон в масштабах Евразии. Об этом 31 октября в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2024-10-31T15:53

2024-10-31T15:53

2024-10-31T16:00

новости

украина

минск

запад

александр лукашенко

сергей лавров

владимир зеленский

сво

геополитика

евразия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052833527_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_d201f0b705c6859445602870f332095a.jpg

Глава российской дипломатии объяснил журналистам, устроит ли Москву прекращение конфликта на Украине по сценарию "вничью" и возможен ли такой сценарий.При этом он сослался на белорусского лидера Александра Лукашенко, который принимает в Белоруссии вторую конференцию по евразийской безопасности и сам активно комментирует негативные процессы на Украине. В частности, отметил Лавров, Лукашенко 31 октября в Минске говорил о последствиях украинского госпереворота 2014 года - об истреблении русского языка во всех сферах жизни Украины и о запрете канонической Православной церкви (УПЦ).Сам Лукашенко, выступая на конференции, заявил о возможности "ничьей" в контексте СВО. При этом он сослался на свои недавние секретные переговоры с неназванными высокопоставленными представителями Запада."Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть "ничьей", если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - заявил Лукашенко.При этом Лукашенко отметил, что мирный сценарий не утраивает одного человека - Владимира Зеленского, который одержим амбициями. Проблематично договориться с Вашингтоном и его западными союзниками, которым нелегко согласится на умиротворение Украины после фиаско в Афганистане."Он же не может, как в Афганистане, - отметил Лукашенко. - Они так уйти не могут, они пообещали Володе Зеленскому выдать определенные коврижки в виде оружия, боеприпасов и помогать Украине, пока не погибнет последний украинец. Лицо хотят сохранить".Также на эту тему: Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" ЗеленскогоБолее полная картина дня в обзоре Отступают или заманивают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 октября

украина

минск

запад

евразия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, минск, запад, александр лукашенко, сергей лавров, владимир зеленский, сво, геополитика, евразия, национальная безопасность, дипломатия