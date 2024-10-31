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Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон
Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон - 31.10.2024 Украина.ру
Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон
Перспектива прекращения СВО на Украине имеет неоднозначную предысторию и туманную перспективу с учётом разных интересов сторон в масштабах Евразии. Об этом 31 октября в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2024-10-31T15:53
2024-10-31T15:53
2024-10-31T16:00
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Глава российской дипломатии объяснил журналистам, устроит ли Москву прекращение конфликта на Украине по сценарию "вничью" и возможен ли такой сценарий.При этом он сослался на белорусского лидера Александра Лукашенко, который принимает в Белоруссии вторую конференцию по евразийской безопасности и сам активно комментирует негативные процессы на Украине. В частности, отметил Лавров, Лукашенко 31 октября в Минске говорил о последствиях украинского госпереворота 2014 года - об истреблении русского языка во всех сферах жизни Украины и о запрете канонической Православной церкви (УПЦ).Сам Лукашенко, выступая на конференции, заявил о возможности "ничьей" в контексте СВО. При этом он сослался на свои недавние секретные переговоры с неназванными высокопоставленными представителями Запада."Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть "ничьей", если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - заявил Лукашенко.При этом Лукашенко отметил, что мирный сценарий не утраивает одного человека - Владимира Зеленского, который одержим амбициями. Проблематично договориться с Вашингтоном и его западными союзниками, которым нелегко согласится на умиротворение Украины после фиаско в Афганистане."Он же не может, как в Афганистане, - отметил Лукашенко. - Они так уйти не могут, они пообещали Володе Зеленскому выдать определенные коврижки в виде оружия, боеприпасов и помогать Украине, пока не погибнет последний украинец. Лицо хотят сохранить".Также на эту тему: Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" ЗеленскогоБолее полная картина дня в обзоре Отступают или заманивают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 октября
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новости, украина, минск, запад, александр лукашенко, сергей лавров, владимир зеленский, сво, геополитика, евразия, национальная безопасность, дипломатия
Новости, Украина, Минск, Запад, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, СВО, геополитика, Евразия, национальная безопасность, дипломатия
Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон
15:53 31.10.2024 (обновлено: 16:00 31.10.2024)
Перспектива прекращения СВО на Украине имеет неоднозначную предысторию и туманную перспективу с учётом разных интересов сторон в масштабах Евразии. Об этом 31 октября в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава российской дипломатии объяснил журналистам, устроит ли Москву прекращение конфликта на Украине по сценарию "вничью" и возможен ли такой сценарий.
"Вничью" — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе, кстати, и к Стамбульской договоренности. "Вничью", мне кажется, немножко не передаёт необходимость надёжно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе. И причины нам хорошо известны", — сказал министр в общении с прессой в ходе II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
При этом он сослался на белорусского лидера Александра Лукашенко
, который принимает в Белоруссии
вторую конференцию по евразийской безопасности и сам активно комментирует негативные процессы на Украине. В частности, отметил Лавров, Лукашенко 31 октября в Минске говорил о последствиях украинского госпереворота 2014 года - об истреблении русского языка во всех сферах жизни Украины и о запрете канонической Православной церкви (УПЦ).
Сам Лукашенко, выступая на конференции, заявил о возможности "ничьей" в контексте СВО. При этом он сослался на свои недавние секретные переговоры с неназванными высокопоставленными представителями Запада
.
"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть "ничьей", если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - заявил Лукашенко.
При этом Лукашенко отметил, что мирный сценарий не утраивает одного человека - Владимира Зеленского
, который одержим амбициями. Проблематично договориться с Вашингтоном
и его западными союзниками, которым нелегко согласится на умиротворение Украины после фиаско в Афганистане
.
"Он же не может, как в Афганистане, - отметил Лукашенко. - Они так уйти не могут, они пообещали Володе Зеленскому выдать определенные коврижки в виде оружия, боеприпасов и помогать Украине, пока не погибнет последний украинец. Лицо хотят сохранить".