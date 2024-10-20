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Эксперт: Украина пойдет на переговоры с Россией за 15 минут до сдачи Харькова

Эксперт: Украина пойдет на переговоры с Россией за 15 минут до сдачи Харькова - 20.10.2024 Украина.ру

Эксперт: Украина пойдет на переговоры с Россией за 15 минут до сдачи Харькова

Переговоры по украинскому конфликту начнутся только если Запад учтет позицию России и изменит вектор своих условий. В интервью изданию Украина.ру эксперт... Украина.ру, 20.10.2024

2024-10-20T06:50

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Переговоры по украинскому конфликту начнутся только если Запад учтет позицию России и изменит вектор своих условий. В интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ответил, возможно ли этоЗатронув тему вторжения ВСУ в Курскую область, эксперт объяснил, что позволило Украине это сделать."У них хорошие аналитики. А у нас не хватает людей, чтобы держать резервные участки фронта. Аналитики, с которыми беседовал я, считают, что мы сдали Херсон, чтобы сберечь хорошо обученный контингент. То есть мы не хотим рисковать своими военнослужащими. У нас нет возможности импортировать личный состав и проводить мобилизацию", — объяснил Брутер.Он напомнил, что российское руководство неоднократно заявляло, что мы ведем войну, пока противоположная сторона не согласится на инклюзивные переговоры, которые учитывают позицию России. Далее эксперт предположил, насколько далек тот момент, когда Украина согласится на переговоры с учетом позиции российской стороны."Это произойдет за 15 минут до сдачи Харькова. Я бы даже сказал, за 15 минут до сдачи Харькова, Запорожья и Херсона. Но пока речь идет только о территории Донбасса и части Харьковской области, у Украины нет никакого резона идти на какие-то переговоры", — заключил Брутер.Полный текст интервью — Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожьяhttps://ukraina.ru/20241016/1058115297.html

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новости, украина, россия, харьков, вооруженные силы украины, детали