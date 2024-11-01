Если Запад уже использует свои войска под Курском, то Россия должна предупредить НАТО об ответе — Кнутов
© NATOИностранный наемник, НАТО
© NATO
Если Запад уже сейчас использует свои войска в Курской и Брянской областях, когда действуют американские рейнджеры под видом ЧВК, то у России появляется возможность для ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
К сожалению, вариант эскалации после выборов в США рассматривается сейчас все больше и больше. По информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия, сообщил эксперт.
Таким образом получается, что Россия при наличии договора с КНДР не имеет права использовать корейские силы на своей же территории, а Запад посылает свои войска и в Курскую, и в Брянскую области, отметил он.
"Моя точка зрения заключается в том, что если Запад уже сейчас использует свои войска в Курской и Брянской областях, когда действуют американские рейнджеры под видом ЧВК, у нас появляется возможность для ответа. По тому же логистическому центру в Жешуве, по портам на территории Румынии", — подчеркнул Кнутов.
Но это не значит, что российские военные должны просто "взять и ударить". Для начала по каналам МИД нужно предупредить страны НАТО о возможном ответе, чтобы они задумались о последствиях участия своих войск в боевых действиях на территории России, подытожил собеседник издания.
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