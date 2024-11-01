https://ukraina.ru/20241101/1058528214.html

Если Запад уже использует свои войска под Курском, то Россия должна предупредить НАТО об ответе — Кнутов

Если Запад уже использует свои войска под Курском, то Россия должна предупредить НАТО об ответе — Кнутов - 01.11.2024 Украина.ру

Если Запад уже использует свои войска под Курском, то Россия должна предупредить НАТО об ответе — Кнутов

Если Запад уже сейчас использует свои войска в Курской и Брянской областях, когда действуют американские рейнджеры под видом ЧВК, то у России появляется возможность для ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-11-01T04:30

2024-11-01T04:30

2024-11-01T04:30

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К сожалению, вариант эскалации после выборов в США рассматривается сейчас все больше и больше. По информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия, сообщил эксперт.Таким образом получается, что Россия при наличии договора с КНДР не имеет права использовать корейские силы на своей же территории, а Запад посылает свои войска и в Курскую, и в Брянскую области, отметил он.Но это не значит, что российские военные должны просто "взять и ударить". Для начала по каналам МИД нужно предупредить страны НАТО о возможном ответе, чтобы они задумались о последствиях участия своих войск в боевых действиях на территории России, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.руО том, как прошедший саммит БРИКС повлиял на общеполитическую ситуацию в мире — в интервью Ростислава Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058526034.html

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