Если Запад уже использует свои войска под Курском, то Россия должна предупредить НАТО об ответе — Кнутов - 01.11.2024 Украина.ру
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Если Запад уже использует свои войска под Курском, то Россия должна предупредить НАТО об ответе — Кнутов
Если Запад уже использует свои войска под Курском, то Россия должна предупредить НАТО об ответе — Кнутов - 01.11.2024 Украина.ру
Если Запад уже использует свои войска под Курском, то Россия должна предупредить НАТО об ответе — Кнутов
Если Запад уже сейчас использует свои войска в Курской и Брянской областях, когда действуют американские рейнджеры под видом ЧВК, то у России появляется возможность для ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-11-01T04:30
2024-11-01T04:30
новости
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К сожалению, вариант эскалации после выборов в США рассматривается сейчас все больше и больше. По информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия, сообщил эксперт.Таким образом получается, что Россия при наличии договора с КНДР не имеет права использовать корейские силы на своей же территории, а Запад посылает свои войска и в Курскую, и в Брянскую области, отметил он.Но это не значит, что российские военные должны просто "взять и ударить". Для начала по каналам МИД нужно предупредить страны НАТО о возможном ответе, чтобы они задумались о последствиях участия своих войск в боевых действиях на территории России, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.руО том, как прошедший саммит БРИКС повлиял на общеполитическую ситуацию в мире — в интервью Ростислава Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС на сайте Украина.ру
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новости, запад, россия, брянская область, юрий кнутов, владимир зеленский, брикс, курск, курская область, румыния, польша, кндр, нато, детали, сво, спецоперация
Новости, Запад, Россия, Брянская область, Юрий Кнутов, Владимир Зеленский, БРИКС, Курск, Курская область, Румыния, Польша, КНДР, НАТО, детали, СВО, Спецоперация

Если Запад уже использует свои войска под Курском, то Россия должна предупредить НАТО об ответе — Кнутов

04:30 01.11.2024
 
© NATOИностранный наемник, НАТО
Иностранный наемник, НАТО
© NATO
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Если Запад уже сейчас использует свои войска в Курской и Брянской областях, когда действуют американские рейнджеры под видом ЧВК, то у России появляется возможность для ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
К сожалению, вариант эскалации после выборов в США рассматривается сейчас все больше и больше. По информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия, сообщил эксперт.
Таким образом получается, что Россия при наличии договора с КНДР не имеет права использовать корейские силы на своей же территории, а Запад посылает свои войска и в Курскую, и в Брянскую области, отметил он.
"Моя точка зрения заключается в том, что если Запад уже сейчас использует свои войска в Курской и Брянской областях, когда действуют американские рейнджеры под видом ЧВК, у нас появляется возможность для ответа. По тому же логистическому центру в Жешуве, по портам на территории Румынии", — подчеркнул Кнутов.
Но это не значит, что российские военные должны просто "взять и ударить". Для начала по каналам МИД нужно предупредить страны НАТО о возможном ответе, чтобы они задумались о последствиях участия своих войск в боевых действиях на территории России, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру
О том, как прошедший саммит БРИКС повлиял на общеполитическую ситуацию в мире — в интервью Ростислава Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС на сайте Украина.ру
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