Юрий Кнутов: Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается там удержаться как можно дольше - 01.11.2024 Украина.ру
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Юрий Кнутов: Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается там удержаться как можно дольше
Юрий Кнутов: Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается там удержаться как можно дольше - 01.11.2024 Украина.ру
Юрий Кнутов: Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается там удержаться как можно дольше
Зеленский постарается удерживать позиции в Курской области максимально возможное время, чтобы вести переговоры по обмену приграничных территорий на районы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-11-01T03:00
2024-11-01T03:00
новости
курская область
сша
донбасс
владимир зеленский
юрий кнутов
херсонская область
запорожская область
переговоры
детали
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По мнению эксперта, Владимир Зеленский "поставил" на Курскую область практически всё, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что боевые действия перенеслись на территорию России, отметил эксперт.В первую очередь, это необходимо Зеленскому до завершения выборов в США. В зависимости от того, кто станет новым президентом США, киевский режим будет принимать то или иное решение, указал историк.К сожалению, вариант эскалации боевых действий рассматривается сейчас все больше и больше, отметил он."Потому что по информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
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новости, курская область, сша, донбасс, владимир зеленский, юрий кнутов, херсонская область, запорожская область, переговоры, детали, сво, выборы, президент сша, спецоперация
Новости, Курская область, США, Донбасс, Владимир Зеленский, Юрий Кнутов, Херсонская область, Запорожская область, переговоры, детали, СВО, выборы, президент США, Спецоперация

Юрий Кнутов: Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается там удержаться как можно дольше

03:00 01.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Зеленский постарается удерживать позиции в Курской области максимально возможное время, чтобы вести переговоры по обмену приграничных территорий на районы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По мнению эксперта, Владимир Зеленский "поставил" на Курскую область практически всё, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что боевые действия перенеслись на территорию России, отметил эксперт.
"Это для него якобы козырь. Можно будет вести переговоры по обмену небольшой части Курской области на районы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому Зеленский постарается удерживать позиции в Курской области максимально возможное время", — подчеркнул Кнутов.
В первую очередь, это необходимо Зеленскому до завершения выборов в США. В зависимости от того, кто станет новым президентом США, киевский режим будет принимать то или иное решение, указал историк.
К сожалению, вариант эскалации боевых действий рассматривается сейчас все больше и больше, отметил он.
"Потому что по информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру
О том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
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