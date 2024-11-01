https://ukraina.ru/20241101/1058527187.html

Юрий Кнутов: Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается там удержаться как можно дольше

Юрий Кнутов: Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается там удержаться как можно дольше - 01.11.2024 Украина.ру

Юрий Кнутов: Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается там удержаться как можно дольше

Зеленский постарается удерживать позиции в Курской области максимально возможное время, чтобы вести переговоры по обмену приграничных территорий на районы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-11-01T03:00

2024-11-01T03:00

2024-11-01T03:00

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курская область

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детали

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По мнению эксперта, Владимир Зеленский "поставил" на Курскую область практически всё, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что боевые действия перенеслись на территорию России, отметил эксперт.В первую очередь, это необходимо Зеленскому до завершения выборов в США. В зависимости от того, кто станет новым президентом США, киевский режим будет принимать то или иное решение, указал историк.К сожалению, вариант эскалации боевых действий рассматривается сейчас все больше и больше, отметил он."Потому что по информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058526034.html

курская область

сша

донбасс

херсонская область

запорожская область

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