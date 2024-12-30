https://ukraina.ru/20241230/1060074483.html

Заход со стороны Глухова: Ермаков рассказал, могут ли ВСУ ударить на стыке Курской и Брянской областей

Заход со стороны Глухова: Ермаков рассказал, могут ли ВСУ ударить на стыке Курской и Брянской областей - 30.12.2024 Украина.ру

Заход со стороны Глухова: Ермаков рассказал, могут ли ВСУ ударить на стыке Курской и Брянской областей

Украинские войска могут ударить со стороны Глухова по прямой дороге на Крупец и дальше на Рыльск. ТО есть нападение ВСУ возможно не на саму Брянскую область, а на стык Брянской и Курской областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-12-30T17:29

2024-12-30T17:29

2024-12-30T17:56

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курская область

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вооруженные силы украины

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оборона

суджа

бои

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По мнению военкора, нападение ВСУ возможно не на саму Брянскую область, а на стык Брянской и Курской областей. Украинские войска могут ударить со стороны Глухова по прямой дороге на Крупец и дальше на Рыльск, уточнил эксперт.Потому что Брянская область слишком болотистая, там трудно наступать тяжелой техникой, добавил журналист.Это нам кажется, что под Курском что-то затихло, потому что линия фронта не двигается. Но там идут очень тяжелые бои. Иногда говоришь бойцам: "Что-то у вас там все затихло", а они отвечают: "Что у нас затихло? У нас тут громче, чем где бы то ни было", указал специалист."Образно говоря, сейчас под Курском боксеры вступили в клинч. Все зависит от того, у кого тверже характер и крепче дыхалка. Нам надо и себя, и врага перебороть", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241230/1060072855.html

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