Заход со стороны Глухова: Ермаков рассказал, могут ли ВСУ ударить на стыке Курской и Брянской областей
17:29 30.12.2024 (обновлено: 17:56 30.12.2024)
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Украинские войска могут ударить со стороны Глухова по прямой дороге на Крупец и дальше на Рыльск. ТО есть нападение ВСУ возможно не на саму Брянскую область, а на стык Брянской и Курской областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
По мнению военкора, нападение ВСУ возможно не на саму Брянскую область, а на стык Брянской и Курской областей. Украинские войска могут ударить со стороны Глухова по прямой дороге на Крупец и дальше на Рыльск, уточнил эксперт.
Потому что Брянская область слишком болотистая, там трудно наступать тяжелой техникой, добавил журналист.
"Теперь насчет самой Курской области. Мы наступаем в районе Погребков, Малой Локни и Гуево. Да, иногда мы ловим контратаки ВСУ. Да, нацистов там много. Это пока возможно благодаря удобной логистики через Суджу, потому что мы еще не взяли ни Мартыновку, ни Гуево. Тем не менее, мы там активно наступаем", — подчеркнул Ермаков.
Это нам кажется, что под Курском что-то затихло, потому что линия фронта не двигается. Но там идут очень тяжелые бои. Иногда говоришь бойцам: "Что-то у вас там все затихло", а они отвечают: "Что у нас затихло? У нас тут громче, чем где бы то ни было", указал специалист.
"Образно говоря, сейчас под Курском боксеры вступили в клинч. Все зависит от того, у кого тверже характер и крепче дыхалка. Нам надо и себя, и врага перебороть", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.