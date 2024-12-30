ВСУ готовятся к обороне Покровска и стянули войска к границе с Днепропетровской областью — СМИ - 30.12.2024 Украина.ру
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ВСУ готовятся к обороне Покровска и стянули войска к границе с Днепропетровской областью — СМИ
ВСУ готовятся к обороне Покровска и стянули войска к границе с Днепропетровской областью — СМИ - 30.12.2024 Украина.ру
ВСУ готовятся к обороне Покровска и стянули войска к границе с Днепропетровской областью — СМИ
После успешного продвижения российских войск ВСУ в спешке стягивают большую часть войск к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью, неподалёку от Красноармейска (Покровска). Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает портал life.ru
2024-12-30T11:48
2024-12-30T11:48
новости
россия
днепропетровская область
курахово
борис рожин
всу
покровск/красноармейск
оборона
донбасс
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В настоящее время ВСУ стягивают большую часть войск к границе с Днепропетровской областью, неподалёку от Красноармейска (Покровска). Отмечается, что таким образом украинские военные хотят подготовить рубежи к обороне, пишут журналисты life.ru.По данным источника, российские силы стремительно продвигаются на Покровском направлении, в связи с чем командование ВСУ было вынуждено сменить командующего обороной Красноармейска (Покровска) и Курахово.Чем больше ВС РФ создадут противнику проблем в районе Красноармейска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Отвечая на вопрос, сможет ли российская армия в боях перемолоть резервы ВСУ, которые они готовили для нового наступления, эксперт отметил, что украинские силы до последнего будут обороняться тем, что есть."Чтобы приберечь резервы для активных ходов. Хотя появление на фронте частей из 155-й бригады говорит о том, что им все же приходится оттуда что-то брать, потому что ситуация в Донбассе остается критической. Чем больше мы создадим противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании", — заявил Рожин.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук объяснил, что на ТВД (театре военных действий. — Ред.) есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический.По его словам, стратегический результат для ВС РФ — это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские силы замыкают локальные котлы и берут населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи."Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — добавил Пинчук.Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241230/1059886535.html
россия
днепропетровская область
курахово
покровск/красноармейск
донбасс
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Новости
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новости, россия, днепропетровская область, курахово, борис рожин, всу, покровск/красноармейск, оборона, донбасс, вс рф, граница, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Днепропетровская область, Курахово, Борис Рожин, ВСУ, Покровск/Красноармейск, оборона, Донбасс, ВС РФ, граница, СВО, детали, Спецоперация

ВСУ готовятся к обороне Покровска и стянули войска к границе с Днепропетровской областью — СМИ

11:48 30.12.2024
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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После успешного продвижения российских войск ВСУ в спешке стягивают большую часть войск к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью, неподалёку от Красноармейска (Покровска). Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает портал life.ru
В настоящее время ВСУ стягивают большую часть войск к границе с Днепропетровской областью, неподалёку от Красноармейска (Покровска). Отмечается, что таким образом украинские военные хотят подготовить рубежи к обороне, пишут журналисты life.ru.
По данным источника, российские силы стремительно продвигаются на Покровском направлении, в связи с чем командование ВСУ было вынуждено сменить командующего обороной Красноармейска (Покровска) и Курахово.
Чем больше ВС РФ создадут противнику проблем в районе Красноармейска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Отвечая на вопрос, сможет ли российская армия в боях перемолоть резервы ВСУ, которые они готовили для нового наступления, эксперт отметил, что украинские силы до последнего будут обороняться тем, что есть.
"Чтобы приберечь резервы для активных ходов. Хотя появление на фронте частей из 155-й бригады говорит о том, что им все же приходится оттуда что-то брать, потому что ситуация в Донбассе остается критической. Чем больше мы создадим противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании", — заявил Рожин.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук объяснил, что на ТВД (театре военных действий. — Ред.) есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический.
По его словам, стратегический результат для ВС РФ — это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские силы замыкают локальные котлы и берут населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи.
"Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — добавил Пинчук.
Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
Александр Полищук интервью
07:00
Александр Полищук: Разбив ВСУ в Авдеевке и Курахово, но поспешив в Крынках, Россия оказалась в "1943-м" Для меня все события СВО значимы – Авдеевка, бесспорно, лидер. Также шикарная была задумка с ударом группировки Лапина на Харьковском направлении, жаль, конечно, что немного не дожали и перешли в "позиционку", но, с другой стороны, события в Курской области с точки зрения перемалывания резервов врага выровняли ситуацию, так что план реализуется.
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьКураховоБорис РожинВСУПокровск/КрасноармейскоборонаДонбассВС РФграницаСВОдеталиСпецоперация
 
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