https://ukraina.ru/20241230/1060074132.html

Обошли Нескучное и Времевку: Ермаков о том, как ВС РФ взяли в оперативное окружение Великую Новоселку

Обошли Нескучное и Времевку: Ермаков о том, как ВС РФ взяли в оперативное окружение Великую Новоселку - 30.12.2024 Украина.ру

Обошли Нескучное и Времевку: Ермаков о том, как ВС РФ взяли в оперативное окружение Великую Новоселку

После взятия Угледара ВС РФ переключились на Великую Новоселку. ВС РФ освободили Благодатное, форсировали реку Мокрые Ялы, обошли Нескучное и Времевку, и в итоге вышли на дорогу к Гуляйполю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-12-30T16:30

2024-12-30T16:30

2024-12-30T16:30

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Российские войска постепенно двигаются по юго-западному Донбассу, сообщил эксперт. После взятия Угледара ВС РФ переключились на Великую Новоселку. Также мы обеспечили себе северный фланг, освободив Селидово и выйдя к Красноармейску (Покровск), отметил военкор.В Великой Новоселке российские войска действуют "как по учебнику". Не без проблем, но с отрезанием логистики этого населенного пункта у ВС РФ полный порядок, сообщил журналист. Он отметил, что в Новом Комаре противник контратаковал позиции, которые заняли морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота, но это просто отсрочило на неделю перерезание трассы к Великой Новоселке с севера."Потом мы освободили Благодатное, форсировали реку Мокрые Ялы, обошли Нескучное и Времевку, и в итоге вышли на дорогу к Гуляйполю. Я ожидал, что мы с чуть более западного участке выйдем на эту дорогу в районе Новополя после Ровнополя, но у нас это получилось в районе Времевки. Короче говоря, Великая Новоселка находится в оперативном окружении", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241230/1059886535.html

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покровск/красноармейск

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