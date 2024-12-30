Обошли Нескучное и Времевку: Ермаков о том, как ВС РФ взяли в оперативное окружение Великую Новоселку - 30.12.2024 Украина.ру
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Обошли Нескучное и Времевку: Ермаков о том, как ВС РФ взяли в оперативное окружение Великую Новоселку
Обошли Нескучное и Времевку: Ермаков о том, как ВС РФ взяли в оперативное окружение Великую Новоселку - 30.12.2024 Украина.ру
Обошли Нескучное и Времевку: Ермаков о том, как ВС РФ взяли в оперативное окружение Великую Новоселку
После взятия Угледара ВС РФ переключились на Великую Новоселку. ВС РФ освободили Благодатное, форсировали реку Мокрые Ялы, обошли Нескучное и Времевку, и в итоге вышли на дорогу к Гуляйполю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-12-30T16:30
2024-12-30T16:30
новости
россия
донбасс
селидово
вс рф
всу
наступление
окружение
покровск/красноармейск
гуляйполе
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Российские войска постепенно двигаются по юго-западному Донбассу, сообщил эксперт. После взятия Угледара ВС РФ переключились на Великую Новоселку. Также мы обеспечили себе северный фланг, освободив Селидово и выйдя к Красноармейску (Покровск), отметил военкор.В Великой Новоселке российские войска действуют "как по учебнику". Не без проблем, но с отрезанием логистики этого населенного пункта у ВС РФ полный порядок, сообщил журналист. Он отметил, что в Новом Комаре противник контратаковал позиции, которые заняли морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота, но это просто отсрочило на неделю перерезание трассы к Великой Новоселке с севера."Потом мы освободили Благодатное, форсировали реку Мокрые Ялы, обошли Нескучное и Времевку, и в итоге вышли на дорогу к Гуляйполю. Я ожидал, что мы с чуть более западного участке выйдем на эту дорогу в районе Новополя после Ровнополя, но у нас это получилось в районе Времевки. Короче говоря, Великая Новоселка находится в оперативном окружении", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241230/1059886535.html
россия
донбасс
селидово
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, россия, донбасс, селидово, вс рф, всу, наступление, окружение, покровск/красноармейск, гуляйполе, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Селидово, ВС РФ, ВСУ, наступление, окружение, Покровск/Красноармейск, Гуляйполе, СВО, детали, Спецоперация

Обошли Нескучное и Времевку: Ермаков о том, как ВС РФ взяли в оперативное окружение Великую Новоселку

16:30 30.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После взятия Угледара ВС РФ переключились на Великую Новоселку. ВС РФ освободили Благодатное, форсировали реку Мокрые Ялы, обошли Нескучное и Времевку, и в итоге вышли на дорогу к Гуляйполю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Российские войска постепенно двигаются по юго-западному Донбассу, сообщил эксперт. После взятия Угледара ВС РФ переключились на Великую Новоселку. Также мы обеспечили себе северный фланг, освободив Селидово и выйдя к Красноармейску (Покровск), отметил военкор.
"После взятия поселка Шевченко мы туда двигаемся особенно интересно. Мы еще подробнее поговорим о том, как наши войска обходят самые серьезные укрепления врага на линии обороны, которые должны были нас встречать с юга. А мы с юга все никак не наступаем. Вот такие вот печальки у нацистов", — подчеркнул Ермаков.
В Великой Новоселке российские войска действуют "как по учебнику". Не без проблем, но с отрезанием логистики этого населенного пункта у ВС РФ полный порядок, сообщил журналист.
Он отметил, что в Новом Комаре противник контратаковал позиции, которые заняли морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота, но это просто отсрочило на неделю перерезание трассы к Великой Новоселке с севера.
"Потом мы освободили Благодатное, форсировали реку Мокрые Ялы, обошли Нескучное и Времевку, и в итоге вышли на дорогу к Гуляйполю. Я ожидал, что мы с чуть более западного участке выйдем на эту дорогу в районе Новополя после Ровнополя, но у нас это получилось в районе Времевки. Короче говоря, Великая Новоселка находится в оперативном окружении", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Александр Полищук интервью
07:00
Александр Полищук: Разбив ВСУ в Авдеевке и Курахово, но поспешив в Крынках, Россия оказалась в "1943-м" Для меня все события СВО значимы – Авдеевка, бесспорно, лидер. Также шикарная была задумка с ударом группировки Лапина на Харьковском направлении, жаль, конечно, что немного не дожали и перешли в "позиционку", но, с другой стороны, события в Курской области с точки зрения перемалывания резервов врага выровняли ситуацию, так что план реализуется.
 
НовостиРоссияДонбассСелидовоВС РФВСУнаступлениеокружениеПокровск/КрасноармейскГуляйполеСВОдеталиСпецоперация
 
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16:30Обошли Нескучное и Времевку: Ермаков о том, как ВС РФ взяли в оперативное окружение Великую Новоселку
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