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Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - 30.12.2024 Украина.ру

Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

За прошедшие сутки ВСУ более 20 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, ранен один мирный житель. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, передают РИА Новости

2024-12-30T13:44

2024-12-30T13:44

2024-12-30T13:44

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По информации губернатора, за минувшие сутки 14 населенных пунктов в шести приграничных районах белгородской области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и совершены атаки 24 дронами. Различные повреждения получили четыре частных домовладения и два автомобиля.Над Борисовским районом сбиты 2 беспилотника. Над Валуйским муниципальным округом было уничтожено 5 украинских дронов, добавил Гладков. В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Старый подверглись двум артобстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и нанесены удары с помощью двух беспилотников, уточнил губернатор."В селе Борисовка в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Медики Волоконовской ЦРБ оказали ему всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение [постадавший] продолжит амбулаторно", - написал Гладков.Также по теме СВО: Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241230/1059886535.html

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новости, белгородская область, украина, россия, вячеслав гладков, вс рф, обстрелы, всу, бпла, мирные жители, дроны, снаряды