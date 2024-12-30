Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - 30.12.2024 Украина.ру
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Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - 30.12.2024 Украина.ру
Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
За прошедшие сутки ВСУ более 20 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, ранен один мирный житель. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, передают РИА Новости
2024-12-30T13:44
2024-12-30T13:44
новости
белгородская область
украина
россия
вячеслав гладков
вс рф
обстрелы
всу
бпла
мирные жители
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По информации губернатора, за минувшие сутки 14 населенных пунктов в шести приграничных районах белгородской области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и совершены атаки 24 дронами. Различные повреждения получили четыре частных домовладения и два автомобиля.Над Борисовским районом сбиты 2 беспилотника. Над Валуйским муниципальным округом было уничтожено 5 украинских дронов, добавил Гладков. В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Старый подверглись двум артобстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и нанесены удары с помощью двух беспилотников, уточнил губернатор."В селе Борисовка в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Медики Волоконовской ЦРБ оказали ему всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение [постадавший] продолжит амбулаторно", - написал Гладков.Также по теме СВО: Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, украина, россия, вячеслав гладков, вс рф, обстрелы, всу, бпла, мирные жители, дроны, снаряды
Новости, Белгородская область, Украина, Россия, Вячеслав Гладков, ВС РФ, обстрелы, ВСУ, БПЛА, мирные жители, дроны, снаряды

Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

13:44 30.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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За прошедшие сутки ВСУ более 20 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, ранен один мирный житель. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, передают РИА Новости
По информации губернатора, за минувшие сутки 14 населенных пунктов в шести приграничных районах белгородской области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и совершены атаки 24 дронами. Различные повреждения получили четыре частных домовладения и два автомобиля.

"В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Ближнее, Вергилевка, Красный Хутор, Репное и Черемошное выпущено 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 5 беспилотников, 4 из которых сбиты. Повреждён один легковой автомобиль", — сообщил губернатор.

Над Борисовским районом сбиты 2 беспилотника. Над Валуйским муниципальным округом было уничтожено 5 украинских дронов, добавил Гладков.
В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Старый подверглись двум артобстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и нанесены удары с помощью двух беспилотников, уточнил губернатор.
"В селе Борисовка в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Медики Волоконовской ЦРБ оказали ему всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение [постадавший] продолжит амбулаторно", - написал Гладков.
Также по теме СВО: Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР на сайте Украина.ру.
Александр Полищук интервью
07:00
Александр Полищук: Разбив ВСУ в Авдеевке и Курахово, но поспешив в Крынках, Россия оказалась в "1943-м" Для меня все события СВО значимы – Авдеевка, бесспорно, лидер. Также шикарная была задумка с ударом группировки Лапина на Харьковском направлении, жаль, конечно, что немного не дожали и перешли в "позиционку", но, с другой стороны, события в Курской области с точки зрения перемалывания резервов врага выровняли ситуацию, так что план реализуется.
 
НовостиБелгородская областьУкраинаРоссияВячеслав ГладковВС РФобстрелыВСУБПЛАмирные жителидроныснаряды
 
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