Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
За прошедшие сутки ВСУ более 20 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, ранен один мирный житель. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, передают РИА Новости
По информации губернатора, за минувшие сутки 14 населенных пунктов в шести приграничных районах белгородской области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и совершены атаки 24 дронами. Различные повреждения получили четыре частных домовладения и два автомобиля.
"В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Ближнее, Вергилевка, Красный Хутор, Репное и Черемошное выпущено 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 5 беспилотников, 4 из которых сбиты. Повреждён один легковой автомобиль", — сообщил губернатор.
Над Борисовским районом сбиты 2 беспилотника. Над Валуйским муниципальным округом было уничтожено 5 украинских дронов, добавил Гладков.
В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Старый подверглись двум артобстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и нанесены удары с помощью двух беспилотников, уточнил губернатор.
"В селе Борисовка в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Медики Волоконовской ЦРБ оказали ему всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение [постадавший] продолжит амбулаторно", - написал Гладков.
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