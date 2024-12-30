Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков - 30.12.2024 Украина.ру
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Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков
Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков - 30.12.2024 Украина.ру
Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зоне СВО, рассказал об ожиданиях от ВСУ и о продвижении ВС России, а также перечислил самое необходимое, что сегодня требуется для Вооружённых сил Российской Федерации
2024-12-30T15:45
2024-12-30T15:45
видео
россия
сво
спецоперация
граница
вс рф
украина
"орешник"
ракеты
"азов"
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00:25 – Великая Новосёлка и Времевский выступ; 03:44 – О резервах ВСУ; 08:11 – Рывок ВС РФ и ожидание наступления на приграничье; 10:33 – Взятие Красноармейска и другие цели на 2025; 16:07 – О формировании котлов; 17:58 – Что требуется ВС РФ сегодня; 23:42 – Как прикрыть границу? 25:25 – "Орешник" и его применение. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России
россия
украина
селидово
угледар
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видео, россия, сво, спецоперация, граница, вс рф, украина, "орешник", ракеты, "азов", резервы, оружие, селидово, угледар, курахово, купянск, суджа, курская область, окружение, наступление, брянск, херсон, мариуполь, мобилизация, снаряды, дроны, бпла, покровск/красноармейск, рэб, работино, видео
Видео, Россия, СВО, Спецоперация, граница, ВС РФ, Украина, "Орешник", ракеты, "Азов", резервы, оружие, Селидово, Угледар, Курахово, Купянск, Суджа, Курская область, окружение, наступление, Брянск, Херсон, Мариуполь, мобилизация, снаряды, дроны, БПЛА, Покровск/Красноармейск, РЭБ, Работино

Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков

15:45 30.12.2024
 
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Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зоне СВО, рассказал об ожиданиях от ВСУ и о продвижении ВС России, а также перечислил самое необходимое, что сегодня требуется для Вооружённых сил Российской Федерации
00:25 – Великая Новосёлка и Времевский выступ;
03:44 – О резервах ВСУ;
08:11 – Рывок ВС РФ и ожидание наступления на приграничье;
10:33 – Взятие Красноармейска и другие цели на 2025;
16:07 – О формировании котлов;
17:58 – Что требуется ВС РФ сегодня;
23:42 – Как прикрыть границу?
25:25 – "Орешник" и его применение.
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России
 
ВидеоРоссияСВОСпецоперацияграницаВС РФУкраина"Орешник"ракеты"Азов"резервыоружиеСелидовоУгледарКураховоКупянскСуджаКурская областьокружениенаступлениеБрянскХерсонМариупольмобилизацияснарядыдроныБПЛАПокровск/КрасноармейскРЭБРаботино
 
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