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Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков
Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков - 30.12.2024 Украина.ру
Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зоне СВО, рассказал об ожиданиях от ВСУ и о продвижении ВС России, а также перечислил самое необходимое, что сегодня требуется для Вооружённых сил Российской Федерации
2024-12-30T15:45
2024-12-30T15:45
2024-12-30T15:45
видео
россия
сво
спецоперация
граница
вс рф
украина
"орешник"
ракеты
"азов"
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00:25 – Великая Новосёлка и Времевский выступ; 03:44 – О резервах ВСУ; 08:11 – Рывок ВС РФ и ожидание наступления на приграничье; 10:33 – Взятие Красноармейска и другие цели на 2025; 16:07 – О формировании котлов; 17:58 – Что требуется ВС РФ сегодня; 23:42 – Как прикрыть границу? 25:25 – "Орешник" и его применение. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Россия, СВО, Спецоперация, граница, ВС РФ, Украина, "Орешник", ракеты, "Азов", резервы, оружие, Селидово, Угледар, Курахово, Купянск, Суджа, Курская область, окружение, наступление, Брянск, Херсон, Мариуполь, мобилизация, снаряды, дроны, БПЛА, Покровск/Красноармейск, РЭБ, Работино
Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зоне СВО, рассказал об ожиданиях от ВСУ и о продвижении ВС России, а также перечислил самое необходимое, что сегодня требуется для Вооружённых сил Российской Федерации
00:25 – Великая Новосёлка и Времевский выступ;
08:11 – Рывок ВС РФ и ожидание наступления на приграничье;
10:33 – Взятие Красноармейска и другие цели на 2025;
16:07 – О формировании котлов;
17:58 – Что требуется ВС РФ сегодня;
23:42 – Как прикрыть границу?
25:25 – "Орешник" и его применение.
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России