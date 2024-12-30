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Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков

Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков - 30.12.2024 Украина.ру

Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков

Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зоне СВО, рассказал об ожиданиях от ВСУ и о продвижении ВС России, а также перечислил самое необходимое, что сегодня требуется для Вооружённых сил Российской Федерации

2024-12-30T15:45

2024-12-30T15:45

2024-12-30T15:45

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россия

сво

спецоперация

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вс рф

украина

"орешник"

ракеты

"азов"

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00:25 – Великая Новосёлка и Времевский выступ; 03:44 – О резервах ВСУ; 08:11 – Рывок ВС РФ и ожидание наступления на приграничье; 10:33 – Взятие Красноармейска и другие цели на 2025; 16:07 – О формировании котлов; 17:58 – Что требуется ВС РФ сегодня; 23:42 – Как прикрыть границу? 25:25 – "Орешник" и его применение. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России

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