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Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит

Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит - 30.12.2024 Украина.ру

Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит

Популяризированный американскими конспирологами термин deep state ("глубинное государство") сегодня фактически утратил свой маргинальный окрас и стал общеупотребительным. Возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, а также неудавшееся покушение на него вновь вернули это словосочетание на первые полосы СМИ и в топы соцсетей

2024-12-30T14:12

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2024-12-30T14:13

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Deep state до ТрампаГодом рождения термина "глубинное государство" можно считать 2007-й, когда в США вышла книга профессора Беркли Питера Скотта "Дорога к 9/11: богатство, империя и будущее Америки". В ней этот термин был увязан с американским военно-промышленным комплексом, который, по версии автора, заинтересован в развязывании войн и втягивание Соединенных Штатов в военные конфликты.Спустя семь лет после выхода книги Скотта идею "глубинного государства" развил сотрудник Конгресса США Майкл Лофгрен. В его вариации deep state – это "гибридное слияние государственных чиновников и представителей верхнего уровня финансистов и промышленников, которые эффективно управляют США, не спрашивая об этом избирателей, нарушая суть политического процесса".Несмотря на свое сравнительно "молодое" происхождение, схожие идеи не раз озвучивались и ранее. Американский социолог и публицист Чарльз Райт Милс в 1956 году написал книгу "Властная элита", где пришел к выводу, что основные рычаги власти в стране сосредоточены у военно-промышленного комплекса, финансистов с Уолл-стрит, а также Пентагона.Турецкий аналогСамая идея скрытой параллельной структуры, которая оказывает влияние на жизнь государства является далеко не американским изобретением. Схожее понятие давно существует в Турции. Местное derin devlet – это и есть практически дословно то самое глубинное государство.Это понятие стало использоваться в Турции еще в конце 18 веке, когда султан Селим III создал тайные комитеты из чиновников для своей защиты. В отличие от эфемерного американского аналога, глубинное турецкое государство – реальность, которую признают местные политики.В начале 20 века в стране была создана контрразведывательная организация "Тешкилят-и-Махсуса" (в переводе с османского – "секретная организация"), которая насчитывала около 34 тыс. членов. После развала Османской империи она была формально ликвидирована, однако фактически сменилась лишь вывеска – она стала называться Обществом национальной обороны.В 1970-х премьер-министр Бюлент Эджевит заявил о существовании тайных обществ в стране, в 1977-м на него произошло покушение, которое сочли ответом этих самых секретных структур. Высказывался на эту тему и нынешний турецкий лидер Тайип Эрдоган. В 2007 году, будучи премьером, он заявил, что существование в Турции "глубинного государства" - не вымысел, а реальность."Я не согласен с теми, кто говорит, что глубинного государства не существует. Оно существует, всегда существовало — еще с Османских времен. Это просто традиция. Она должна быть минимизирована и при возможности уничтожена", - сказал он.Кто и кого контролируетОбщепринятое значение термин "глубинное государство" получил с подачи Трампа, который в 2017-2021 гг. занимал должность президента США. Еще во время предвыборной кампании будущий глава государства отмечал, что ему противостоит то самое "глубинное государство", которое пытается не допустить его к власти.В представлении Трампа, такое "глубинное государство" состоит из политиков, чиновников, журналистов и сотрудников технологических корпораций.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Максим Бардин, под deep state обычно понимают горизонтальную структуру, объединяющую политических и экономических акторов, имеющих возможность оказывать влияние на решения национальных правительств.По его словам, это своеобразные транснациональные образования, конгломераты единомышленников, связанных финансовым интересом. Такие звенья могут формироваться на год или на два, а могут действовать в течение продолжительного времени.Типичными представителями американского "глубинного государства" эксперт назвал действующего президента Джо Байдена, а также Билла и Хиллари Клинтонов. В этом же ряду вице-президент Камала Харрис, которая вероятнее всего заменит Байдена в качестве кандидата от демократов на ноябрьских выборах главы государства.Для лоббирования своих интересов, "глубинное государство" контролирует многих западных политиков, например президента Франции Эммануэля Макрона."Deep state поддерживает премьер-министра Канады Джастина Трюдо, поэтому ему много сходит с рук. Поддерживала экс-премьеров Великобритании Бориса Джонсона и Риши Сунака. Именно поэтому на съезд Республиканской партии США прилетал Борис Джонсон", - рассказал Бардин."Глубинное государство": второй уровеньDeep state – это не обязательно только про высшие эшелоны власти, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Каргин. Частью этого образования являются также обычные чиновники, которые годами сидят на своих должностях и имеют свой негласный бюрократический интерес, который они продвигают."Например, это какой-нибудь начальник районной полиции в Нью-Йорке. Или руководитель управления финансов в Госдепартаменте. Это не министры и не главы администрации, которых определяет президент, а чиновники средней руки. Это исполнители. Они сидят на своих местах и не хотят, чтобы в стране резко что-либо менялось", - сказал эксперт.Каргин считает, что Трамп осознает угрозу, которое несет ему "глубинное государство", однако возможности заговорщиков тоже нельзя преувеличивать."Естественно, что глубинное государство против Трампа, потому что он реформатор, он несет в страну перемены. Но в то же время, если Трамп придет к власти в США и будет активно модернизировать госаппарат, то и "кирпичики" глубинного государства станут меняться. Степень силы глубинного государства в том, что чиновники на низовых и средних уровнях могут уничтожать инициативы сверху, не дав им реализоваться. Но глобально, например, устроить переворот глубинное государство не может", - полагает собеседник издания.Deep state и УкраинаКак рассказал Бардин, не обходит своим вниманием "глубинное государство" и территории бывшего СССР. Так, поддержкой deep state пользуются президент Молдавии Майя Санду и лидер Литвы Гитанас Науседа.Особая работа проводится с Украиной и ее элитами."Долги годы на территории страны работают крупнейшие международные агрохолдинги, некоторые из которых ранее были связаны ВПК, Monsanto, Cargil и DuPont. По заявлениям специалистов, агрохолдинги, которые взаимодействуют с крупнейшей инвестиционной компанией Black Rock, завладели большими объемами пахотных земель Украины", - сказал политолог.Таким образом, deep state никогда не стоит на месте, оно постоянно развивается за счет включения в свою систему новых экономических идей и новых политических лидеров, подытожил Бардин.О том, как на Украину повлияет возможный приход Дональда Трампа к власти - в материале издания Украина.ру Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы.

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Павел Котов

эксклюзив, deep state, глубинное государство, сша, турция, дональд трамп, украина, джо байден, камала харрис