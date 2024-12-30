Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США - 30.12.2024 Украина.ру
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Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США
Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США - 30.12.2024 Украина.ру
Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США. Она сообщила, что речь идет об очередной ротации дипломатов.
2024-12-30T12:08
2024-12-30T12:08
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вашингтон
сша
самолет
мария захарова
мид
авиация
дмитрий медведев
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Ранее телеграм-канал Baza написал, что "российский спецборт два дня провел в США". Сообщается, что "судя по данным сервиса FlightRadar, 25 декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург". "26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28 декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву", - говорится в сообщении тг-канала.По информации сервиса FlightRadar, 25 декабря специальный самолет отправился из Москвы в Петербург. Затем 26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк, а после непродолжительного перерыва он направился в Вашингтон. После чего 28 декабря российский самолет покинул Вашингтон, вновь отправляясь в Нью-Йорк, откуда уже вылетел обратно в столицу.Известно, что это воздушное судно Ил-96-300 используется для служебных полетов высшим руководством РФ. Ранее на нем летал Дмитрий Медведев. Глава МИД России Сергей Лавров также пользовался данным самолетом для поездки на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году. Так же сообщалось, что его использовал глава СВР Сергей Нарышкин.Также читайте в новостях: МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз.
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новости, россия, нью-йорк, вашингтон, сша, самолет, мария захарова, мид, авиация, дмитрий медведев, сергей нарышкин, оон, свр, детали
Новости, Россия, Нью-Йорк, Вашингтон, США, самолет, Мария Захарова, МИД, авиация, Дмитрий Медведев, Сергей Нарышкин, ООН, СВР, детали

Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США

12:08 30.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330
Самолет Airbus A330 - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США. Она сообщила, что речь идет об очередной ротации дипломатов.
"Очередная ротация дипломатов", - заявила Захарова РИА Новости.
Ранее телеграм-канал Baza написал, что "российский спецборт два дня провел в США". Сообщается, что "судя по данным сервиса FlightRadar, 25 декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург".
"26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28 декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву", - говорится в сообщении тг-канала.
По информации сервиса FlightRadar, 25 декабря специальный самолет отправился из Москвы в Петербург. Затем 26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк, а после непродолжительного перерыва он направился в Вашингтон.
После чего 28 декабря российский самолет покинул Вашингтон, вновь отправляясь в Нью-Йорк, откуда уже вылетел обратно в столицу.
Известно, что это воздушное судно Ил-96-300 используется для служебных полетов высшим руководством РФ. Ранее на нем летал Дмитрий Медведев. Глава МИД России Сергей Лавров также пользовался данным самолетом для поездки на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году. Так же сообщалось, что его использовал глава СВР Сергей Нарышкин.
Также читайте в новостях: МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз.
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НовостиРоссияНью-ЙоркВашингтонСШАсамолетМария ЗахароваМИДавиацияДмитрий МедведевСергей НарышкинООНСВРдетали
 
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