https://ukraina.ru/20241230/1060070663.html

Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США

Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США - 30.12.2024 Украина.ру

Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США. Она сообщила, что речь идет об очередной ротации дипломатов.

2024-12-30T12:08

2024-12-30T12:08

2024-12-30T12:08

новости

россия

нью-йорк

вашингтон

сша

самолет

мария захарова

мид

авиация

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101442/02/1014420287_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_efa7108bbd8dbbe3bd5434cde5abb9f8.jpg.webp

Ранее телеграм-канал Baza написал, что "российский спецборт два дня провел в США". Сообщается, что "судя по данным сервиса FlightRadar, 25 декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург". "26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28 декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву", - говорится в сообщении тг-канала.По информации сервиса FlightRadar, 25 декабря специальный самолет отправился из Москвы в Петербург. Затем 26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк, а после непродолжительного перерыва он направился в Вашингтон. После чего 28 декабря российский самолет покинул Вашингтон, вновь отправляясь в Нью-Йорк, откуда уже вылетел обратно в столицу.Известно, что это воздушное судно Ил-96-300 используется для служебных полетов высшим руководством РФ. Ранее на нем летал Дмитрий Медведев. Глава МИД России Сергей Лавров также пользовался данным самолетом для поездки на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году. Так же сообщалось, что его использовал глава СВР Сергей Нарышкин.Также читайте в новостях: МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз.

https://ukraina.ru/20241230/1060042775.html

россия

нью-йорк

вашингтон

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, нью-йорк, вашингтон, сша, самолет, мария захарова, мид, авиация, дмитрий медведев, сергей нарышкин, оон, свр, детали