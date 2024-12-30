Польша построит дорогу к границе с Россией для оперативной переброски военных — FT - 30.12.2024 Украина.ру
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Польша построит дорогу к границе с Россией для оперативной переброски военных — FT
Польша построит дорогу к границе с Россией для оперативной переброски военных — FT - 30.12.2024 Украина.ру
Польша построит дорогу к границе с Россией для оперативной переброски военных — FT
Польша планирует построить дорогу, которая будет вести к границам Калининградской области. Новая трасса будет задействована для быстрой переброски военных. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на МИД страны Мацея Дущика
2024-12-30T14:15
2024-12-30T14:15
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Хотя за время СВО были убиты от трех до пяти тысяч поляков, но при этом они получают ценный боевой опыт, которого раньше у них не было. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник."Да, их армии не готовы [воевать с Россией в 2025 году], но воевать они все равно могут: просто потери будут выше. Поляки, например, уже набивают руку на Украине: польские наемники — это же на самом деле польская армия", — сказал офицер.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта. Об этом пишет журнал Foreign Policy."Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", - говорится в материале издания, где также уточняется, что вооруженные силы стран Европы принесут ВСУ мало пользы, так как иметь дело им придется против закаленных в боях российских военных.О других сценариях СВО — в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, польша, станислав крапивник, вс рф, financial times, калининград, калининградская область, дороги, войска
Новости, Россия, Украина, Польша, Станислав Крапивник, ВС РФ, Financial Times, Калининград, Калининградская область, дороги, войска

Польша построит дорогу к границе с Россией для оперативной переброски военных — FT

14:15 30.12.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© NATO
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Польша планирует построить дорогу, которая будет вести к границам Калининградской области. Новая трасса будет задействована для быстрой переброски военных. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на МИД страны Мацея Дущика
"По словам Дущика, Польша в ближайшие месяцы построит дорогу к границе с Калининградской областью России для быстрой переброски войск и в случае нарушения безопасности", — пишут авторы Financial Times.
Хотя за время СВО были убиты от трех до пяти тысяч поляков, но при этом они получают ценный боевой опыт, которого раньше у них не было. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
"Да, их армии не готовы [воевать с Россией в 2025 году], но воевать они все равно могут: просто потери будут выше. Поляки, например, уже набивают руку на Украине: польские наемники — это же на самом деле польская армия", — сказал офицер.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
"Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", - говорится в материале издания, где также уточняется, что вооруженные силы стран Европы принесут ВСУ мало пользы, так как иметь дело им придется против закаленных в боях российских военных.
О других сценариях СВО — в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
14:15Польша построит дорогу к границе с Россией для оперативной переброски военных — FT
14:12Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
13:44Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
13:40Чему ужасается Арестович? Как дипломат дипломату дал совет "поднять задницу". И другие цитаты недели
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