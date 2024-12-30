https://ukraina.ru/20241230/1060073030.html

Польша построит дорогу к границе с Россией для оперативной переброски военных — FT

Польша построит дорогу к границе с Россией для оперативной переброски военных — FT - 30.12.2024 Украина.ру

Польша построит дорогу к границе с Россией для оперативной переброски военных — FT

Польша планирует построить дорогу, которая будет вести к границам Калининградской области. Новая трасса будет задействована для быстрой переброски военных. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на МИД страны Мацея Дущика

2024-12-30T14:15

2024-12-30T14:15

2024-12-30T14:15

новости

россия

украина

польша

станислав крапивник

вс рф

financial times

калининград

калининградская область

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_0:22:2199:1259_1920x0_80_0_0_0a90365b747ce80cf6369ce6272dc19f.jpg

Хотя за время СВО были убиты от трех до пяти тысяч поляков, но при этом они получают ценный боевой опыт, которого раньше у них не было. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник."Да, их армии не готовы [воевать с Россией в 2025 году], но воевать они все равно могут: просто потери будут выше. Поляки, например, уже набивают руку на Украине: польские наемники — это же на самом деле польская армия", — сказал офицер.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Европейские страны отправят свои войска на Украину только при стабилизации линии фронта. Об этом пишет журнал Foreign Policy."Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", - говорится в материале издания, где также уточняется, что вооруженные силы стран Европы принесут ВСУ мало пользы, так как иметь дело им придется против закаленных в боях российских военных.О других сценариях СВО — в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241223/1059876476.html

россия

украина

польша

калининград

калининградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, польша, станислав крапивник, вс рф, financial times, калининград, калининградская область, дороги, войска