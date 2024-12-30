https://ukraina.ru/20241230/1060071217.html

Чему ужасается Арестович? Как дипломат дипломату дал совет "поднять задницу". И другие цитаты недели

Чему ужасается Арестович? Как дипломат дипломату дал совет "поднять задницу". И другие цитаты недели - 30.12.2024 Украина.ру

Чему ужасается Арестович? Как дипломат дипломату дал совет "поднять задницу". И другие цитаты недели

О чем говорили на неделе политологи, блогеры, журналисты, политики и "дипломаты" Украины? Чем гордится украинский дипломат Кулеба, и какие указания дает Германии дипломат Мельник? Как случилось, что "украинский националист" теперь хочет учить ребёнка на русском языке?

2024-12-30T13:40

2024-12-30T13:40

2024-12-30T13:40

украина

германия

россия

андрей мельник

владимир зеленский

илон маск

оон

нато

офис президента

эксклюзив

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Почему в Одессе хотят, чтобы Россия быстрее пришла?И с какой целью политологи советуют Зеленскому уйти?Интересно послушать мнение киевских политологов по поводу возможных выборов президента и парламентаВопреки единодушному мнению украинской "элиты" - "не проводить!" - политологи почти единодушно говорят о том, что проводить выборы необходимо.Оппозиция и выборыПочему оппозиция на Украине выступает против выборов?Это выглядит странно даже для государства-имитации, каковым является Украина. Оппозиция обычно настаивает на новых выборах.Но не только правящая клика Зеленский - Ермак, но и основной "лидер оппозиции" Петр Порошенко говорит: не надо, не надо выборов!Почему?Отвечает политолог Руслан Бортник:"Они не хотят ничего менять. Все, кто в парламенте, очень хорошо себя чувствуют.Но ситуация очень опасная. Рада не отражает чаяния народа.Мы же видим, что лидеры мнений сейчас уже другие. Опросы ничего не показывают. Социология вся сейчас не работает.Общественный договор больше не действует. Это очень опасная ситуация, которая чревата социальным взрывом."Зеленский, уйди!"- А какой бы вы посоветовали сейчас лучший сценарий для Зеленского?На этот вопрос, в интервью журналисту и иноагенту Александру Шелесту ответил известный украинский политолог Константин Бондаренко:"Я советую Зеленскому уйти с поста президента. Залужный, хорошо управляемый, предсказуемый, популярный в народе, стал бы президентом.Зеленский тогда ушел бы в оппозицию. Через год он мог бы прийти к власти. Но он всего этого не сделает, так как есть большие риски."Конечно, Зеленский не хочет уходить. И не хочет проводить выборы: огромный риск их проиграть. И не хочет уступать очередной марионетке, по той же причине.А пока что он - видимо, в пику Трампу и Илону Маску - назначил представителем Украины в ООН Андрея Мельника.Это видный сторонник "бесконечной войны", который еще в 2022 году нецензурно обругал Илона Маска из-за того, что миллиардер высказал предложение о мире."Дипломаты" из ВасюковкиЭтот знаменитый украинский "дипломат" не только называл канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой".Андрей Мельник прославился много чем.Он послал "к чёрту со своими маразматическими идеями" 200 немецких политиков и общественных деятелей. Немецкие политики говорили о мире, что очень не понравилось Мельнику.Он восхвалял Бандеру и говорил, что якобы нет доказательств причастности "провидныка" к геноциду поляков и евреев.Он послал на три буквы Илона Маска после того, как Маск в октябре 2022 года призвал стремиться к перемирию.После этого Украину лишили бесплатного доступа к Старлинк, который обеспечивал Илон Маск.Мельник - очень перспективный кадр.Уверены, он должен превзойти предыдущего представителя Украины в ООН, Кислицу, который показывал представителю России Василию Небензе средний палец прямо во время заседаний.Только представить уровень цивилизованности этих "дипломатов".Даже племя из лесов Амазонки нашло бы вменяемого кандидата на такой пост.Даже папуасы из Новой Гвинеи, которые вместо трусов "надевают" футляры из растений, "котеки", безусловно, смогли бы достойно вести себя на заседаниях ООН.Кто угодно вел бы себя более цивилизованно, и даже не имеющий никакого образования абориген Австралии с презрением отвернулся бы от такого "представителя цивилизации".Но на Украине - это норма для местной дипломатической школы."Подними задницу!"Мельник уже оживился и с опережением поспешил выступить по знакомой ему теме. Поставки оружия и денег из Германии."Будущая коалиция должна заложить в бюджет не менее 80 миллиардов евро, то есть по 20 миллиардов в год", - диктует свою волю Мельник будущему правительству Германии в интервью немецкому телевидению.Правительства ещё нет, а Мельник уже распоряжается!Еще раньше Мельник публично потребовал от посла Украины в Германии "поднять задницу, чтобы заставить Германию оказать большую поддержку Украине".Господи, где они их берут? Не может же быть, чтобы дипломат так "культурно выражался"?Но в случае украинских дипломатов возможно всё."Дмытро! Твое место возле Британии"Вот о чем с наслаждением опять вспоминает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: год назад его пустили на саммите НАТО посидеть на стульчике. Он опять говорит в интервью об этом волнующем моменте своей биографии."На саммите я пошел занять место возле генсека, где обычно сидят гости. Но Столтенберг остановил меня и сказал: "Дмытро! Теперь твое место там". И я пошёл, занял место между Британией и Турцией. Красивая была сцена, на глазах у всех", - захлёбывался от счастья "Дмытро".Один только вопрос: это точно та страна, которая раньше входила в СССР?Где не захлёбывались от радости, если пригласили посидеть на краешке стула "между Британией и Турцией".Где строили корабли, самолёты, ракеты?Чудовищный уровень деградации всей системы придуманного "государства Украина".А из Украины выезжают и выезжают люди. Мальчики в возрасте "от 14" уезжают целыми автобусами. Якобы "на экскурсии". Семьи выталкивают из Украины хотя бы детей. Они покидают Украину, скорее всего, навсегда.Нет никаких оснований думать, что они вернутся в государство Украина в будущем."Мой ребёнок имеет право изучать науку на русском"Почему не вернутся уехавшие? Даже если прекратится мобилизация.Отвечает украинский политолог Михаил Чаплыга, который вместе с семьёй и детьми уехал из Украины и проживает в Словакии."Если мой ребёнок имеет право говорить в школе на 4 языках. Если мой ребёнок имеет право свободно рассуждать об истории. Если мой ребенок имеет право изучать книги, науку на русском языке. Если мой ребенок свободен.И я что, должен бросить его в мясорубку Украина? Где над ним будут издеваться, где его будут унижать, где не будет знаний.Имею ли я право не признавать "передвижения" религиозных праздников?Имею ли я право остаться верным той религии, в которой меня крестили?Имею ли я право не признавать современную трактовку истории?А на Украине омбудсмен обещает следить за украинским языком даже в Ютуб. И это "защитник народа."Кстати, про возможность для своих детей учиться на русском - говорит "украинский националист" Чаплыга (он называет так себя сам).Но при этом сам же задаёт простой вопрос: почему, будучи украинцем, нельзя учиться на русском? Или на любом другом языке.С горечью говорит Чаплыга о тотальной "промывке мозгов" в украинском обществе:"Многие мои друзья, профессора с советским образованием, проживающие на Украине, деградировали до уровня Черчика (собачка Чаплыги)."А вот что говорит другой "патриот Украины", бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович."Петлюровский украинский проект закончился"Алексей Арестович рассказал о письме, которое получил из Одессы."Мне задали вопрос: а что будет если сюда придет Россия? И сами же ответили. Люди могут сейчас сами сравнить.Если приходит Россия, то сразу же: пенсии будут в 2 раза больше.Никто не будет уничтожать памятники.Леся Украинка, Тарас Шевченко - памятники им в Москве и в Донецке стоят наравне с Пушкиным.А в Донецке, Луганске и в Крыму украинский - государственный язык.""И я с ужасом понял, что мне нечего возразить, - сказал Арестович. -Петлюровский украинский проект закончился."Об особенностях украинской дипломатии - в статье Владимира Скачко "Галерея внешнеполитических ликвидаторов Украины. Почему внешняя политика Украины всегда несамостоятельна"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, германия, россия, андрей мельник, владимир зеленский, илон маск, оон, нато, офис президента, эксклюзив, елена мурзина