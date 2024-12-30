"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье
17:00 30.12.2024 (обновлено: 17:38 30.12.2024)
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Любое усиление обороны противника на линии Великая Новоселка-Курахово-Красноармейск будет гомеопатическим. Потому что ВСУ нацелены на Курскую область и на Брянское приграничье. Логистика на Суджу сохраняется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Были разговоры, что противник перебросил в Донбасс что-то из-под Купянска, и что это позволило войскам прорваться на 5 километров в районе Боровой и Андреевки, но не думаю, что это правда, сказал военкор.
"Во-первых, это слишком большое логистическое плечо. Во-вторых, ВСУ сейчас цепляются за Курскую область, потому что им за последние два года СВО там в какой-то момент поперло. Логистика на Суджу сохраняется. "Мясо" везут именно туда", — сказал Ермаков.
Российская аэроразведка фиксирует перемещения врага в Сумской области. Но какие перемещения у ВСУ есть в Донбассе – непонятно. Пока противник не предпринимает никаких действий, которые бы эту оборону усилили, отметил он.
"То есть любое усиление обороны противника на линии Великая Новоселка-Курахово-Красноармейск будет гомеопатическим. Потому что ВСУ нацелены на Курскую область и на Брянское приграничье, потому что у них там есть хоть какие-то успехи", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
28 декабря, 06:45Герман Садулаев: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войнуОбстановка на всех участках СВО напряженная, но стратегическая инициатива на стороне России. Украина пока только обороняется и тратит на это свои резервы. Если нам удастся сохранить инициативу зимой и весной 2025 года, к лету это даст хорошие результаты, считает писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев