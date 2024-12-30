"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье - 30.12.2024 Украина.ру
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"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье
"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье - 30.12.2024 Украина.ру
"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье
Любое усиление обороны противника на линии Великая Новоселка-Курахово-Красноармейск будет гомеопатическим. Потому что ВСУ нацелены на Курскую область и на Брянское приграничье. Логистика на Суджу сохраняется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-12-30T17:00
2024-12-30T17:38
новости
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донбасс
всу
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угледар
логистика
селидово
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Были разговоры, что противник перебросил в Донбасс что-то из-под Купянска, и что это позволило войскам прорваться на 5 километров в районе Боровой и Андреевки, но не думаю, что это правда, сказал военкор.Российская аэроразведка фиксирует перемещения врага в Сумской области. Но какие перемещения у ВСУ есть в Донбассе – непонятно. Пока противник не предпринимает никаких действий, которые бы эту оборону усилили, отметил он.Когда ВСУ перебросили 72-ю бригаду в многочисленном составе из-под Угледара в Селидово, они пошли в контратаку и на какой-то момент выбили нас из города, но мы вернулись и освободили его, указал журналист."То есть любое усиление обороны противника на линии Великая Новоселка-Курахово-Красноармейск будет гомеопатическим. Потому что ВСУ нацелены на Курскую область и на Брянское приграничье, потому что у них там есть хоть какие-то успехи", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241228/1060029034.html
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суджа
донбасс
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новости, курская область, суджа, донбасс, всу, вс рф, брянская область, угледар, логистика, селидово, наступление, резервы, сво, детали, спецоперация
Новости, Курская область, Суджа, Донбасс, ВСУ, ВС РФ, Брянская область, Угледар, логистика, Селидово, наступление, резервы, СВО, детали, Спецоперация

"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье

17:00 30.12.2024 (обновлено: 17:38 30.12.2024)
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
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Любое усиление обороны противника на линии Великая Новоселка-Курахово-Красноармейск будет гомеопатическим. Потому что ВСУ нацелены на Курскую область и на Брянское приграничье. Логистика на Суджу сохраняется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Были разговоры, что противник перебросил в Донбасс что-то из-под Купянска, и что это позволило войскам прорваться на 5 километров в районе Боровой и Андреевки, но не думаю, что это правда, сказал военкор.

"Во-первых, это слишком большое логистическое плечо. Во-вторых, ВСУ сейчас цепляются за Курскую область, потому что им за последние два года СВО там в какой-то момент поперло. Логистика на Суджу сохраняется. "Мясо" везут именно туда", — сказал Ермаков.

Российская аэроразведка фиксирует перемещения врага в Сумской области. Но какие перемещения у ВСУ есть в Донбассе – непонятно. Пока противник не предпринимает никаких действий, которые бы эту оборону усилили, отметил он.
Когда ВСУ перебросили 72-ю бригаду в многочисленном составе из-под Угледара в Селидово, они пошли в контратаку и на какой-то момент выбили нас из города, но мы вернулись и освободили его, указал журналист.
"То есть любое усиление обороны противника на линии Великая Новоселка-Курахово-Красноармейск будет гомеопатическим. Потому что ВСУ нацелены на Курскую область и на Брянское приграничье, потому что у них там есть хоть какие-то успехи", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Герман Садулаев интервью
28 декабря, 06:45
Герман Садулаев: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войнуОбстановка на всех участках СВО напряженная, но стратегическая инициатива на стороне России. Украина пока только обороняется и тратит на это свои резервы. Если нам удастся сохранить инициативу зимой и весной 2025 года, к лету это даст хорошие результаты, считает писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
 
НовостиКурская областьСуджаДонбассВСУВС РФБрянская областьУгледарлогистикаСелидовонаступлениерезервыСВОдеталиСпецоперация
 
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17:29Заход со стороны Глухова: Ермаков рассказал, могут ли ВСУ ударить на стыке Курской и Брянской областей
17:00"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье
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