https://ukraina.ru/20241230/1060074297.html

"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье

"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье - 30.12.2024 Украина.ру

"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье

Любое усиление обороны противника на линии Великая Новоселка-Курахово-Красноармейск будет гомеопатическим. Потому что ВСУ нацелены на Курскую область и на Брянское приграничье. Логистика на Суджу сохраняется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-12-30T17:00

2024-12-30T17:00

2024-12-30T17:38

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Были разговоры, что противник перебросил в Донбасс что-то из-под Купянска, и что это позволило войскам прорваться на 5 километров в районе Боровой и Андреевки, но не думаю, что это правда, сказал военкор.Российская аэроразведка фиксирует перемещения врага в Сумской области. Но какие перемещения у ВСУ есть в Донбассе – непонятно. Пока противник не предпринимает никаких действий, которые бы эту оборону усилили, отметил он.Когда ВСУ перебросили 72-ю бригаду в многочисленном составе из-под Угледара в Селидово, они пошли в контратаку и на какой-то момент выбили нас из города, но мы вернулись и освободили его, указал журналист."То есть любое усиление обороны противника на линии Великая Новоселка-Курахово-Красноармейск будет гомеопатическим. Потому что ВСУ нацелены на Курскую область и на Брянское приграничье, потому что у них там есть хоть какие-то успехи", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241228/1060029034.html

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суджа

донбасс

брянская область

угледар

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