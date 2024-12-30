https://ukraina.ru/20241230/1060069409.html

"В Сумы хорошо прилетело": ВС РФ уничтожили склад вместе с "бандеровскими упырями" из ВСУ — Лебедев

"В Сумы хорошо прилетело": ВС РФ уничтожили склад вместе с "бандеровскими упырями" из ВСУ — Лебедев - 30.12.2024 Украина.ру

"В Сумы хорошо прилетело": ВС РФ уничтожили склад вместе с "бандеровскими упырями" из ВСУ — Лебедев

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в городе Сумы. В Полтавской области ВС РФ поразили ангар с военной техникой. Об этом сообщил журналистам РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев

2024-12-30T10:32

2024-12-30T10:32

2024-12-30T10:39

новости

сумы

россия

полтавская область

сумская область

вс рф

сво

детали

украина

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058124630_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_eaedb5f2e1435fa9a3247ae53f03a03f.jpg.webp

Ударом разрушен склад украинских военных в городе Сумы, сообщил Лебедев.По его словам, также российские военные нанесли удар по объектам противника в городе Лозовая Харьковской области."На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", — сообщил Лебедев.Также координатор николаевского сопротивления рассказал, что в Полтавской области ВС РФ поразили ангар с техникой ВСУ. "В Полтавской области по ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело", — заявил Лебедев.О других важных аспектах спецоперации — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241230/1059886535.html

сумы

россия

полтавская область

сумская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумы, россия, полтавская область, сумская область, вс рф, сво, детали, украина, бпла, дроны, беспилотники, всу, склады, спецоперация