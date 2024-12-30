"В Сумы хорошо прилетело": ВС РФ уничтожили склад вместе с "бандеровскими упырями" из ВСУ — Лебедев - 30.12.2024 Украина.ру
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"В Сумы хорошо прилетело": ВС РФ уничтожили склад вместе с "бандеровскими упырями" из ВСУ — Лебедев
"В Сумы хорошо прилетело": ВС РФ уничтожили склад вместе с "бандеровскими упырями" из ВСУ — Лебедев - 30.12.2024 Украина.ру
"В Сумы хорошо прилетело": ВС РФ уничтожили склад вместе с "бандеровскими упырями" из ВСУ — Лебедев
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в городе Сумы. В Полтавской области ВС РФ поразили ангар с военной техникой. Об этом сообщил журналистам РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
2024-12-30T10:32
2024-12-30T10:39
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Ударом разрушен склад украинских военных в городе Сумы, сообщил Лебедев.По его словам, также российские военные нанесли удар по объектам противника в городе Лозовая Харьковской области."На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", — сообщил Лебедев.Также координатор николаевского сопротивления рассказал, что в Полтавской области ВС РФ поразили ангар с техникой ВСУ. "В Полтавской области по ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело", — заявил Лебедев.О других важных аспектах спецоперации — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
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новости, сумы, россия, полтавская область, сумская область, вс рф, сво, детали, украина, бпла, дроны, беспилотники, всу, склады, спецоперация
Новости, Сумы, Россия, Полтавская область, Сумская область, ВС РФ, СВО, детали, Украина, БПЛА, дроны, беспилотники, ВСУ, склады, Спецоперация

"В Сумы хорошо прилетело": ВС РФ уничтожили склад вместе с "бандеровскими упырями" из ВСУ — Лебедев

10:32 30.12.2024 (обновлено: 10:39 30.12.2024)
 
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Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в городе Сумы. В Полтавской области ВС РФ поразили ангар с военной техникой. Об этом сообщил журналистам РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
Ударом разрушен склад украинских военных в городе Сумы, сообщил Лебедев.
"Хорошо прилетело в Сумы. Местное сопротивление сообщает, что развалили склад дроноводов (операторов БПЛА. – Ред.), вместе с несколькими бандеровскими упырями", — сказал координатор сопротивления.
По его словам, также российские военные нанесли удар по объектам противника в городе Лозовая Харьковской области.
"На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", — сообщил Лебедев.
Также координатор николаевского сопротивления рассказал, что в Полтавской области ВС РФ поразили ангар с техникой ВСУ.
Полтавской области по ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело", — заявил Лебедев.
О других важных аспектах спецоперации — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Александр Полищук интервью
07:00
Александр Полищук: Разбив ВСУ в Авдеевке и Курахово, но поспешив в Крынках, Россия оказалась в "1943-м" Для меня все события СВО значимы – Авдеевка, бесспорно, лидер. Также шикарная была задумка с ударом группировки Лапина на Харьковском направлении, жаль, конечно, что немного не дожали и перешли в "позиционку", но, с другой стороны, события в Курской области с точки зрения перемалывания резервов врага выровняли ситуацию, так что план реализуется.
 
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