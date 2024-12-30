"В Сумы хорошо прилетело": ВС РФ уничтожили склад вместе с "бандеровскими упырями" из ВСУ — Лебедев
10:32 30.12.2024 (обновлено: 10:39 30.12.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в городе Сумы. В Полтавской области ВС РФ поразили ангар с военной техникой. Об этом сообщил журналистам РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
Ударом разрушен склад украинских военных в городе Сумы, сообщил Лебедев.
"Хорошо прилетело в Сумы. Местное сопротивление сообщает, что развалили склад дроноводов (операторов БПЛА. – Ред.), вместе с несколькими бандеровскими упырями", — сказал координатор сопротивления.
По его словам, также российские военные нанесли удар по объектам противника в городе Лозовая Харьковской области.
"На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", — сообщил Лебедев.
Также координатор николаевского сопротивления рассказал, что в Полтавской области ВС РФ поразили ангар с техникой ВСУ.
"В Полтавской области по ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело", — заявил Лебедев.
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