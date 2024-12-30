"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУ - 30.12.2024 Украина.ру
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"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУ
"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУ - 30.12.2024 Украина.ру
"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУ
Со стратегической точки зрения ВС РФ целесообразно выходить в тыл всей Запорожской группировке ВСУ. Если они не идиоты, они будут оттуда отходить. И тогда ВС РФ могут поддавить их с юга, продвигаясь на Орехов и Гуляйполе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-12-30T18:05
2024-12-30T18:10
новости
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наступление
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вс рф
покровск/красноармейск
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Военкор сообщил, что у противника есть три рубежа обороны. Последний рубеж обороны для ВС РФ и последний рубеж для ВСУ проходит мимо сел Андреевка и Петропавловка и уходит в Запорожскую область, рассказал журналист.Если российские войска возьмут эти два села и будут двигаться на запад, можно будет выйти в тыл всей укрепленной линии ВСУ, которую они копали два года, объяснил эксперт.Украина до сих пор специально твердит о российском наступлении, чтобы мы пошли туда с юга на самые мощные линии обороны. А с востока противник в принципе не был готов встретить ВС РФ. ВСУ там ничего не строили, указал военкор."Поэтому я считаю, что со стратегической точки зрения было бы целесообразно выходить в тыл с востока всей Запорожской группировке ВСУ. Если они не идиоты, они будут оттуда откатываться. И вот тогда уже мы сможем поддавить их с юга, продвигаясь на Орехов и Гуляйполе. А Красноармейск (украинское название Покровск. — Ред.) может подождать", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241230/1060074649.html
россия
орехов
украина
запорожье
покровск/красноармейск
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новости, россия, орехов, украина, наступление, запорожье, всу, вс рф, покровск/красноармейск, донбасс, гуляйполе, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Орехов, Украина, наступление, Запорожье, ВСУ, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, Донбасс, Гуляйполе, СВО, детали, Спецоперация

"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУ

18:05 30.12.2024 (обновлено: 18:10 30.12.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Со стратегической точки зрения ВС РФ целесообразно выходить в тыл всей Запорожской группировке ВСУ. Если они не идиоты, они будут оттуда отходить. И тогда ВС РФ могут поддавить их с юга, продвигаясь на Орехов и Гуляйполе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Военкор сообщил, что у противника есть три рубежа обороны. Последний рубеж обороны для ВС РФ и последний рубеж для ВСУ проходит мимо сел Андреевка и Петропавловка и уходит в Запорожскую область, рассказал журналист.
Если российские войска возьмут эти два села и будут двигаться на запад, можно будет выйти в тыл всей укрепленной линии ВСУ, которую они копали два года, объяснил эксперт.
"Что делала вражеская пропаганда последние полтора года? Она пыталась навязать нам битву на Запорожье. Я все думал: почему Украина так рассказывала о контрнаступе на юге и прямо туда поперлась? Потому что она хотела вытянуть нас на свои серьезные укрепления, чтобы мы разбились об Орехов и Гуляйполе. Но это не получилось", — подчеркнул Ермаков.
Украина до сих пор специально твердит о российском наступлении, чтобы мы пошли туда с юга на самые мощные линии обороны. А с востока противник в принципе не был готов встретить ВС РФ. ВСУ там ничего не строили, указал военкор.
"Поэтому я считаю, что со стратегической точки зрения было бы целесообразно выходить в тыл с востока всей Запорожской группировке ВСУ. Если они не идиоты, они будут оттуда откатываться. И вот тогда уже мы сможем поддавить их с юга, продвигаясь на Орехов и Гуляйполе. А Красноармейск (украинское название Покровск. — Ред.) может подождать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
Ольга Ярмак интервью
17:40
Ольга Ярмак: Политическое иждивенчество, несвобода и страх разрушают украинское обществоПодводя итоги года, Украина.ру обратилась к последним социологическим замерам на Украине, которые обнародовали самые авторитетные центры – Социологическая группа "Рейтинг" и Украинский центр политических и социологических исследований им. Разумкова.
 
НовостиРоссияОреховУкраинанаступлениеЗапорожьеВСУВС РФПокровск/КрасноармейскДонбассГуляйполеСВОдеталиСпецоперация
 
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18:39К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
18:05"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУ
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