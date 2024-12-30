https://ukraina.ru/20241230/1060075341.html

"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУ

"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУ - 30.12.2024 Украина.ру

"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУ

Со стратегической точки зрения ВС РФ целесообразно выходить в тыл всей Запорожской группировке ВСУ. Если они не идиоты, они будут оттуда отходить. И тогда ВС РФ могут поддавить их с юга, продвигаясь на Орехов и Гуляйполе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-12-30T18:05

2024-12-30T18:05

2024-12-30T18:10

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Военкор сообщил, что у противника есть три рубежа обороны. Последний рубеж обороны для ВС РФ и последний рубеж для ВСУ проходит мимо сел Андреевка и Петропавловка и уходит в Запорожскую область, рассказал журналист.Если российские войска возьмут эти два села и будут двигаться на запад, можно будет выйти в тыл всей укрепленной линии ВСУ, которую они копали два года, объяснил эксперт.Украина до сих пор специально твердит о российском наступлении, чтобы мы пошли туда с юга на самые мощные линии обороны. А с востока противник в принципе не был готов встретить ВС РФ. ВСУ там ничего не строили, указал военкор."Поэтому я считаю, что со стратегической точки зрения было бы целесообразно выходить в тыл с востока всей Запорожской группировке ВСУ. Если они не идиоты, они будут оттуда откатываться. И вот тогда уже мы сможем поддавить их с юга, продвигаясь на Орехов и Гуляйполе. А Красноармейск (украинское название Покровск. — Ред.) может подождать", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241230/1060074649.html

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