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Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025
Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025 - 30.12.2024 Украина.ру
Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру подвёл итоги 2024 года на поле боя и рассказал о том, чего стоит ожидать и чего необходимо достичь России в 2025 году
2024-12-30T10:51
2024-12-30T10:51
2024-12-30T10:51
видео
геннадий алехин
итоги
новый год
"орешник"
война
сво
спецоперация
ракеты
харьков
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00:35 – О ситуации на поле боя; 06:30 – Что изменилось за 2024 год? 19:16 – Главный позитив года; 29:41 – Удар "Орешником": информационный и реальный; 34:10 – Чего ждать в 2025 году
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру подвёл итоги 2024 года на поле боя и рассказал о том, чего стоит ожидать и чего необходимо достичь России в 2025 году
00:35 – О ситуации на поле боя;
06:30 – Что изменилось за 2024 год?
19:16 – Главный позитив года;
29:41 – Удар "Орешником": информационный и реальный;
34:10 – Чего ждать в 2025 году