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Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025

Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025 - 30.12.2024 Украина.ру

Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025

Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру подвёл итоги 2024 года на поле боя и рассказал о том, чего стоит ожидать и чего необходимо достичь России в 2025 году

2024-12-30T10:51

2024-12-30T10:51

2024-12-30T10:51

видео

геннадий алехин

итоги

новый год

"орешник"

война

сво

спецоперация

ракеты

харьков

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00:35 – О ситуации на поле боя; 06:30 – Что изменилось за 2024 год? 19:16 – Главный позитив года; 29:41 – Удар "Орешником": информационный и реальный; 34:10 – Чего ждать в 2025 году

харьков

запорожье

лнр

днр

луганск

донецк

белгород

курск

брянск

казань

сша

авдеевка

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