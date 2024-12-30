Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025 - 30.12.2024 Украина.ру
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Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025
Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025 - 30.12.2024 Украина.ру
Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру подвёл итоги 2024 года на поле боя и рассказал о том, чего стоит ожидать и чего необходимо достичь России в 2025 году
2024-12-30T10:51
2024-12-30T10:51
видео
геннадий алехин
итоги
новый год
"орешник"
война
сво
спецоперация
ракеты
харьков
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00:35 – О ситуации на поле боя; 06:30 – Что изменилось за 2024 год? 19:16 – Главный позитив года; 29:41 – Удар "Орешником": информационный и реальный; 34:10 – Чего ждать в 2025 году
харьков
запорожье
лнр
днр
луганск
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видео, геннадий алехин, итоги, новый год, "орешник", война, сво, спецоперация, ракеты, харьков, запорожье, лнр, днр, луганск, донецк, иосиф сталин, стратегии, конфликт, белгород, курск, брянск, владимир путин, борис ельцин, пво, казань, дроны, бпла, рэб, налеты, ракетный удар, обстрелы, сша, дональд трамп, авдеевка, владимир зеленский, видео
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Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025

10:51 30.12.2024
 
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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру подвёл итоги 2024 года на поле боя и рассказал о том, чего стоит ожидать и чего необходимо достичь России в 2025 году
00:35 – О ситуации на поле боя;
06:30 – Что изменилось за 2024 год?
19:16 – Главный позитив года;
29:41 – Удар "Орешником": информационный и реальный;
34:10 – Чего ждать в 2025 году
 
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