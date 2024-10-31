https://ukraina.ru/20241031/1058516133.html

Грустный курьез: пока киевлянка примеряла одежду в секонд-хенде, ее пальто продали

Грустный курьез: пока киевлянка примеряла одежду в секонд-хенде, ее пальто продали - 31.10.2024 Украина.ру

Грустный курьез: пока киевлянка примеряла одежду в секонд-хенде, ее пальто продали

Жительница украинской столицы попала в странную ситуацию: женщина пришла в секонд-хенд, чтобы что-нибудь себе там купить, но лишилась своей верхней одежды. Об этом 31 октября сообщил телеграм-канал "Инсайдер Киев"

2024-10-31T15:07

2024-10-31T15:07

2024-10-31T15:07

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Киевлянка пришла в секонд-хенд, там было жарко, поэтому она сняла свое "старенькое пальто" и попросила продавщиц пока оставить его на кассе. Когда пришло время расплачиваться за выбранные товары, верхней одежды женщины на месте не оказалось.Сначала пальто искали, потом решили посмотреть камеры наблюдения. Оказалось, что новенькая продавщица, которая не знала о просьбе клиентки посторожить пальто, попросту приняла его за товар и реализовала."Кому интересно, где одевается эта женщина, лучше бы не позорилась", "Анекдот, но грустный", "Вывод - все свое ношу с собой или на себе, если не хочешь терять свое добро", "Господи, вам не гадко ношеное покупать?", "Не все богатые", - отреагировали подписчики канала.События из украинских секонд-хендов периодически появляются в новостях местных СМИ. Чаще всего в негативном ключе, когда люди в них получают повреждения, пытаясь в толпе урвать товары подешевле.Однако попадали украинские магазины ношеных вещей в скандалы и когда их собственников обвиняли в неуплате налогов. В частности, весной глава налогового комитета Верховной Рады Украины Данило Гетманцев возмутился, что секонд-хенды мало отчисляют налогов на армию.По его словам, там продают "неучтенные шмотки за неучтенный кэш преимущественно для дальнейшей перепродажи". После чего импортер секонд-хенда реализует сэкономленный НДС путем заключения фиктивных договоров.Другие курьезные или странные новости с Украины:"Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставкуГлавный нацист Одессы, глумившийся над сгоревшими в Доме профсоюзов земляками, сделал "папино кенгуру"Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проституткамиВ Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко"Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в плен

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