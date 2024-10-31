https://ukraina.ru/20241031/1058514161.html

Напомнил им, что написано на долларах: Лукашенко рассказал об угрозах из США

Напомнил им, что написано на долларах: Лукашенко рассказал об угрозах из США - 31.10.2024 Украина.ру

Напомнил им, что написано на долларах: Лукашенко рассказал об угрозах из США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переписке с чиновником США, который угрожал белорусскому лидеру, если тот решит помогать России. Такое заявление во время выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности сделал Лукашенко, его слова опубликовало издание БЕЛТА

2024-10-31T14:35

2024-10-31T14:35

2024-10-31T14:35

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Журналисты белорусского издания БЕЛТА отметили, что вероятнее всего, фраза президента про верующих людей - это отсылка к официальному девизу США In God We Trust, что переводится на русский как "На бога уповаем". Эти слова написаны на долларовых купюрах.Лукашенко многократно подчеркивал, что у России и Белоруссии крепкие братские отношения, что не нравится Западу, поэтому он делает все возможное, чтобы "удушить" Москву и Минск."Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают", - сказал Лукашенко, отметив, что мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, в том числе появляются вопросы, которые надо решать двум странам сообща.Еще по теме: На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии.

https://ukraina.ru/20241026/1058391228.html

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новости, сша, белоруссия, россия, александр лукашенко, угроза, доллар