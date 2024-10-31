Напомнил им, что написано на долларах: Лукашенко рассказал об угрозах из США - 31.10.2024 Украина.ру
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Напомнил им, что написано на долларах: Лукашенко рассказал об угрозах из США
Напомнил им, что написано на долларах: Лукашенко рассказал об угрозах из США - 31.10.2024 Украина.ру
Напомнил им, что написано на долларах: Лукашенко рассказал об угрозах из США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переписке с чиновником США, который угрожал белорусскому лидеру, если тот решит помогать России. Такое заявление во время выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности сделал Лукашенко, его слова опубликовало издание БЕЛТА
2024-10-31T14:35
2024-10-31T14:35
новости
сша
белоруссия
россия
александр лукашенко
угроза
доллар
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Журналисты белорусского издания БЕЛТА отметили, что вероятнее всего, фраза президента про верующих людей - это отсылка к официальному девизу США In God We Trust, что переводится на русский как "На бога уповаем". Эти слова написаны на долларовых купюрах.Лукашенко многократно подчеркивал, что у России и Белоруссии крепкие братские отношения, что не нравится Западу, поэтому он делает все возможное, чтобы "удушить" Москву и Минск."Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают", - сказал Лукашенко, отметив, что мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, в том числе появляются вопросы, которые надо решать двум странам сообща.Еще по теме: На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии.
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новости, сша, белоруссия, россия, александр лукашенко, угроза, доллар
Новости, США, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, угроза, доллар

Напомнил им, что написано на долларах: Лукашенко рассказал об угрозах из США

14:35 31.10.2024
 
Фото: https://fhr.ru/Александр Лукашенко
Фото: https://fhr.ru/Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переписке с чиновником США, который угрожал белорусскому лидеру, если тот решит помогать России. Такое заявление во время выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности сделал Лукашенко, его слова опубликовало издание БЕЛТА

"Они нас пугали тем, что "если вы не дай бог поможете России и зайдете в Украину, если вы там чего-то что-то, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну". Я им написал "попробуйте" по поводу войны. А по поводу санкций (это важно): "Мы же верующие люди". Не буду говорить об ответе", - рассказал Лукашенко.

Журналисты белорусского издания БЕЛТА отметили, что вероятнее всего, фраза президента про верующих людей - это отсылка к официальному девизу США In God We Trust, что переводится на русский как "На бога уповаем". Эти слова написаны на долларовых купюрах.
© pasja1000 / pixabay.comДоллар банкнота США валюта деньги
Доллар банкнота США валюта деньги
© pasja1000 / pixabay.com
Доллар банкнота США валюта деньги
Лукашенко многократно подчеркивал, что у России и Белоруссии крепкие братские отношения, что не нравится Западу, поэтому он делает все возможное, чтобы "удушить" Москву и Минск.
"Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают", - сказал Лукашенко, отметив, что мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, в том числе появляются вопросы, которые надо решать двум странам сообща.
В Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
26 октября, 17:51
Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и УкраинойПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает информагентство БелТА
Еще по теме: На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии.
 
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