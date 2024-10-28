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На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии

На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии - 28.10.2024 Украина.ру

На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии

Александр Лукашенко принял решение о выделении сил для усиления прикрытия южного участка госграницы Белоруссии и на этом участке обстановка спокойная. Об этом гостелевидению Белоруссии рассказал командующий силами специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко, сообщает Минобороны республики.

2024-10-28T10:54

2024-10-28T10:54

2024-10-28T10:54

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На юге Белоруссия граничит с Украиной и Польшей. Белорусский участок границы является частью границы Союзного государства России и Белоруссии."В зависимости от той обстановки, которая происходит на той стороне, силы то увеличиваются, то уменьшаются", - рассказал Денисенко.По его словам, Силы специальных операция белоруской армии призваны оказывать поддержку пограничникам. Также вдоль южного участка границы сосредоточены базы и арсеналы, аэродромы – они нуждаются в прикрытии."Мы выполняем задачу именно по усилению, по прикрытию и границы, и оказания помощи пограничникам", - сказал белорусский генерал.По его словам, сейчас на южном участке границы Белоруссии обстановка нормальная и поводов для беспокойства нет."На сегодняшний день: нет ничего. Спокойно. Что наши пограничники, что их пограничники выполняют свои задачи", - заявил командующий ССО белорусской армии.Он также заявил о готовности ВС Белоруссии к президентским выборам, финал которых ожидается в январе 2025 года."Необходимость будет – значит, будем работать. Мы готовы", - заверил Денисенко.Ранее в новостях: "Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск

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новости, белоруссия, украина, польша, александр лукашенко, вооруженные силы украины, всу, союзное государство, министерство обороны белоруссии, государственная граница, национальная безопасность