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На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии
На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии - 28.10.2024 Украина.ру
На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии
Александр Лукашенко принял решение о выделении сил для усиления прикрытия южного участка госграницы Белоруссии и на этом участке обстановка спокойная. Об этом гостелевидению Белоруссии рассказал командующий силами специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко, сообщает Минобороны республики.
2024-10-28T10:54
2024-10-28T10:54
2024-10-28T10:54
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На юге Белоруссия граничит с Украиной и Польшей. Белорусский участок границы является частью границы Союзного государства России и Белоруссии."В зависимости от той обстановки, которая происходит на той стороне, силы то увеличиваются, то уменьшаются", - рассказал Денисенко.По его словам, Силы специальных операция белоруской армии призваны оказывать поддержку пограничникам. Также вдоль южного участка границы сосредоточены базы и арсеналы, аэродромы – они нуждаются в прикрытии."Мы выполняем задачу именно по усилению, по прикрытию и границы, и оказания помощи пограничникам", - сказал белорусский генерал.По его словам, сейчас на южном участке границы Белоруссии обстановка нормальная и поводов для беспокойства нет."На сегодняшний день: нет ничего. Спокойно. Что наши пограничники, что их пограничники выполняют свои задачи", - заявил командующий ССО белорусской армии.Он также заявил о готовности ВС Белоруссии к президентским выборам, финал которых ожидается в январе 2025 года."Необходимость будет – значит, будем работать. Мы готовы", - заверил Денисенко.Ранее в новостях: "Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, украина, польша, александр лукашенко, вооруженные силы украины, всу, союзное государство, министерство обороны белоруссии, государственная граница, национальная безопасность
Новости, Белоруссия, Украина, Польша, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Союзное государство, Министерство обороны Белоруссии, государственная граница, национальная безопасность
На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии
Александр Лукашенко принял решение о выделении сил для усиления прикрытия южного участка госграницы Белоруссии и на этом участке обстановка спокойная. Об этом гостелевидению Белоруссии рассказал командующий силами специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко, сообщает Минобороны республики.
На юге Белоруссия граничит с Украиной и Польшей. Белорусский участок границы является частью границы Союзного государства России и Белоруссии.
"В зависимости от той обстановки, которая происходит на той стороне, силы то увеличиваются, то уменьшаются", - рассказал Денисенко.
По его словам, Силы специальных операция белоруской армии призваны оказывать поддержку пограничникам. Также вдоль южного участка границы сосредоточены базы и арсеналы, аэродромы – они нуждаются в прикрытии.
"Мы выполняем задачу именно по усилению, по прикрытию и границы, и оказания помощи пограничникам", - сказал белорусский генерал.
По его словам, сейчас на южном участке границы Белоруссии обстановка нормальная и поводов для беспокойства нет.
"На сегодняшний день: нет ничего. Спокойно. Что наши пограничники, что их пограничники выполняют свои задачи", - заявил командующий ССО белорусской армии.
Он также заявил о готовности ВС Белоруссии к президентским выборам, финал которых ожидается в январе 2025 года.
"Необходимость будет – значит, будем работать. Мы готовы", - заверил Денисенко.