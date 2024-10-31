Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО - 31.10.2024 Украина.ру
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Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО
Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО - 31.10.2024 Украина.ру
Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО
Москва и Пхеньян развивают двустороннее сотрудничество на принципах международного права. Об этом 30 октября в Совбезе ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
2024-10-31T13:16
2024-10-31T13:16
новости
россия
кндр
запад
василий небензя
оон
нато
владимир зеленский
всу
иностранные наемники
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"В вопросах сотрудничества с Пхеньяном наша позиция абсолютно честна и открыта. КНДР – наш добрый сосед и близкий партнер, с которым мы развиваем отношения во многих областях. Наше взаимодействие носит транспарентный характер. В его рамках проводятся визиты, заключаются международные договоры, подписываются коммерческие контракты в различных областях двустороннего взаимодействия. Это наше суверенное право", - сказал российский постпред при ООН.Небензя обратил внимание дипломатов: взаимодействие России с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его."Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить", - подчеркнул российский дипломат. Он также заметил, что уже невозможно скрывать и маскировать факты появления на подконтрольной Киеву территории солдат НАТО и специалистов. Эти иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ."Даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют? Откуда, дамы и господа, у вас это неоколониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности и ничем не обоснованная вера в то, что то, что можно вам, нельзя другим?", - сказал российский дипломат.Представитель официальной Москвы подчеркнул: российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) никогда не было бы, если бы киевский режим после антиконституционного госпереворота в 2014 году, срежиссированного Западом, не развязал бы войну против мирных жителей Донбасса. Получив отпор, киевское руководство саботировало выполнение утвержденных резолюцией Совбеза ООН Минских договоренностей.Он также напомнил участникам заседания Совбеза ООН о ранее рассмотренных на таких мероприятиях лживых русофобских сообщениях. В частности, о том, что русские разбирают стиральные машины и другую бытовую технику на микрочипы, поскольку ракет у России остаётся "на один два дня". Затем пытались заставить весь мир поверить в то, что российские военнослужащие насилуют младенцев ложками и отлавливают людей на улицах, поскольку никто не хочет идти воевать."Буча, Краматорск, Мариупольский драмтеатр, Спасо-Преображенский собор в Одессе – все это откровенное вранье, распространяемое с целью очернить российские вооруженные силы, войдет "золотыми буквами" в учебники по дезинформации и пропаганде, так же как они уже стали нарицательными для топорных и неубедительных провокаций Запада, осуществляемых в попытке скрыть преступления своих подельников в Киеве", - отметил российский дипломат.Поэтому не удивительно, констатировал Небензя, что в этом ряду лживых утверждений появляются сообщения о переброске на "украинский фронт" военнослужащих Северной Кореи. Дипломат обратил внимание на общее в этих явлениях: голословные утверждения, отсутствие каких-либо мало-мальски убедительных доказательств и стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности."В этом мы лишний раз убеждаемся сегодня, выслушивая стенания и США и их сателлитов. Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу – попытаться "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора "на плаву", - подчеркнул постпред России при ООН.Ранее на эту тему: Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли" Также новости на эту тему: "Необходим диалог, иначе – Третья мировая" – глава МИД ВенгрииАвтор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила внимание на контекст в публикации 38-я параллель сместилась к Украине: Небензя рассказал, как Запад втягивает в конфликт обе Кореи
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новости, россия, кндр, запад, василий небензя, оон, нато, владимир зеленский, всу, иностранные наемники, военные преступления, русофобия, северная корея, международные отношения, международное право, международная политика, совбез оон, совет безопасности оон, сво
Новости, Россия, КНДР, Запад, Василий Небензя, ООН, НАТО, Владимир Зеленский, ВСУ, иностранные наемники, Военные преступления, Русофобия, Северная Корея, международные отношения, международное право, Международная политика, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, СВО

Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО

13:16 31.10.2024
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Москва и Пхеньян развивают двустороннее сотрудничество на принципах международного права. Об этом 30 октября в Совбезе ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
"В вопросах сотрудничества с Пхеньяном наша позиция абсолютно честна и открыта. КНДР – наш добрый сосед и близкий партнер, с которым мы развиваем отношения во многих областях. Наше взаимодействие носит транспарентный характер. В его рамках проводятся визиты, заключаются международные договоры, подписываются коммерческие контракты в различных областях двустороннего взаимодействия. Это наше суверенное право", - сказал российский постпред при ООН.
Небензя обратил внимание дипломатов: взаимодействие России с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его.
"Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить", - подчеркнул российский дипломат.
Он также заметил, что уже невозможно скрывать и маскировать факты появления на подконтрольной Киеву территории солдат НАТО и специалистов. Эти иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ.
"Даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют? Откуда, дамы и господа, у вас это неоколониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности и ничем не обоснованная вера в то, что то, что можно вам, нельзя другим?", - сказал российский дипломат.
Представитель официальной Москвы подчеркнул: российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) никогда не было бы, если бы киевский режим после антиконституционного госпереворота в 2014 году, срежиссированного Западом, не развязал бы войну против мирных жителей Донбасса. Получив отпор, киевское руководство саботировало выполнение утвержденных резолюцией Совбеза ООН Минских договоренностей.
"То, какая Украина на самом деле "жертва", весь мир увидел в августе, когда неонацистские банды Зеленского неспровоцированно напали на приграничный мирный российский регион. Интернет наводнен свидетельствами того, как эти "бандиты в погонах" сознательно убивали мирных россиян, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков, целенаправленно целились в гражданские автомобили и машины скорой помощи, насиловали, мародерствовали, уничтожали мирные дома и скот. Доля иностранных наемников среди них, в первую очередь, польских, американских и британских, кстати сказать, просто зашкаливает", - констатировал Небензя.
Он также напомнил участникам заседания Совбеза ООН о ранее рассмотренных на таких мероприятиях лживых русофобских сообщениях. В частности, о том, что русские разбирают стиральные машины и другую бытовую технику на микрочипы, поскольку ракет у России остаётся "на один два дня". Затем пытались заставить весь мир поверить в то, что российские военнослужащие насилуют младенцев ложками и отлавливают людей на улицах, поскольку никто не хочет идти воевать.
"Буча, Краматорск, Мариупольский драмтеатр, Спасо-Преображенский собор в Одессе – все это откровенное вранье, распространяемое с целью очернить российские вооруженные силы, войдет "золотыми буквами" в учебники по дезинформации и пропаганде, так же как они уже стали нарицательными для топорных и неубедительных провокаций Запада, осуществляемых в попытке скрыть преступления своих подельников в Киеве", - отметил российский дипломат.
Поэтому не удивительно, констатировал Небензя, что в этом ряду лживых утверждений появляются сообщения о переброске на "украинский фронт" военнослужащих Северной Кореи. Дипломат обратил внимание на общее в этих явлениях: голословные утверждения, отсутствие каких-либо мало-мальски убедительных доказательств и стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности.
"В этом мы лишний раз убеждаемся сегодня, выслушивая стенания и США и их сателлитов. Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу – попытаться "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора "на плаву", - подчеркнул постпред России при ООН.
Ранее на эту тему: Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли"
Также новости на эту тему: "Необходим диалог, иначе – Третья мировая" – глава МИД Венгрии
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила внимание на контекст в публикации 38-я параллель сместилась к Украине: Небензя рассказал, как Запад втягивает в конфликт обе Кореи
 
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