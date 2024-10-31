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Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО

Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО - 31.10.2024 Украина.ру

Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО

Москва и Пхеньян развивают двустороннее сотрудничество на принципах международного права. Об этом 30 октября в Совбезе ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

2024-10-31T13:16

2024-10-31T13:16

2024-10-31T13:16

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"В вопросах сотрудничества с Пхеньяном наша позиция абсолютно честна и открыта. КНДР – наш добрый сосед и близкий партнер, с которым мы развиваем отношения во многих областях. Наше взаимодействие носит транспарентный характер. В его рамках проводятся визиты, заключаются международные договоры, подписываются коммерческие контракты в различных областях двустороннего взаимодействия. Это наше суверенное право", - сказал российский постпред при ООН.Небензя обратил внимание дипломатов: взаимодействие России с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его."Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить", - подчеркнул российский дипломат. Он также заметил, что уже невозможно скрывать и маскировать факты появления на подконтрольной Киеву территории солдат НАТО и специалистов. Эти иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ."Даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют? Откуда, дамы и господа, у вас это неоколониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности и ничем не обоснованная вера в то, что то, что можно вам, нельзя другим?", - сказал российский дипломат.Представитель официальной Москвы подчеркнул: российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) никогда не было бы, если бы киевский режим после антиконституционного госпереворота в 2014 году, срежиссированного Западом, не развязал бы войну против мирных жителей Донбасса. Получив отпор, киевское руководство саботировало выполнение утвержденных резолюцией Совбеза ООН Минских договоренностей.Он также напомнил участникам заседания Совбеза ООН о ранее рассмотренных на таких мероприятиях лживых русофобских сообщениях. В частности, о том, что русские разбирают стиральные машины и другую бытовую технику на микрочипы, поскольку ракет у России остаётся "на один два дня". Затем пытались заставить весь мир поверить в то, что российские военнослужащие насилуют младенцев ложками и отлавливают людей на улицах, поскольку никто не хочет идти воевать."Буча, Краматорск, Мариупольский драмтеатр, Спасо-Преображенский собор в Одессе – все это откровенное вранье, распространяемое с целью очернить российские вооруженные силы, войдет "золотыми буквами" в учебники по дезинформации и пропаганде, так же как они уже стали нарицательными для топорных и неубедительных провокаций Запада, осуществляемых в попытке скрыть преступления своих подельников в Киеве", - отметил российский дипломат.Поэтому не удивительно, констатировал Небензя, что в этом ряду лживых утверждений появляются сообщения о переброске на "украинский фронт" военнослужащих Северной Кореи. Дипломат обратил внимание на общее в этих явлениях: голословные утверждения, отсутствие каких-либо мало-мальски убедительных доказательств и стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности."В этом мы лишний раз убеждаемся сегодня, выслушивая стенания и США и их сателлитов. Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу – попытаться "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора "на плаву", - подчеркнул постпред России при ООН.Ранее на эту тему: Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли" Также новости на эту тему: "Необходим диалог, иначе – Третья мировая" – глава МИД ВенгрииАвтор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила внимание на контекст в публикации 38-я параллель сместилась к Украине: Небензя рассказал, как Запад втягивает в конфликт обе Кореи

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