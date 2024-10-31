https://ukraina.ru/20241031/1058499538.html

38-я параллель сместилась к Украине: Небензя рассказал, как Запад втягивает в конфликт обе Кореи

38-я параллель сместилась к Украине: Небензя рассказал, как Запад втягивает в конфликт обе Кореи - 31.10.2024 Украина.ру

38-я параллель сместилась к Украине: Небензя рассказал, как Запад втягивает в конфликт обе Кореи

В последние дни то и дело возникают разговоры о якобы переброшенных в Россию северокорейских военнослужащих. О таких планах КНДР сообщали и разведка Южной Кореи, и Госдепартамент США, но Москва и Пхеньян всё отрицали. И вот западные страны 30 октября срочно созвали заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое этому вопросу

2024-10-31T10:31

2024-10-31T10:31

2024-10-31T12:23

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"Кремль всё больше отчаивается. США видели дополнительные сообщения, которые свидетельствуют о том, что северокорейские солдаты начали прибывать в Россию. Мы считаем, что КНДР направила 10 тысяч своих военных для прохождения подготовки в России, и они пополнят войска на границе с Украиной в ближайшие недели. России известно, что КНДР - это изгой, наихудшие показатели прав человека в мире. Россия не пошла бы на союз с КНДР, если бы не была разочарована", - утверждает заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.В схожем ключе высказалась постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд: "Ясно, что отчаявшаяся и обнищавшая Россия нуждается во внешней поддержке для продолжения войны. Любая страна, которая оказывает поддержку России, лишь затягивает войну России".Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не оставил и эти слова без внимания и заявил: "Хочу поблагодарить посла Вудворд за её трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание impoverished Russia ("обедневшая Россия". - Ред.). Хочу пригласить постпреда Соединённого Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат действительности".На фоне рассказов о якобы возникшем дефиците товаров в РФ в сети появилось много роликов, как иностранные журналисты и блогеры, в том числе британские, ходят по российским гипермаркетам и восхищаются не только представленным ассортиментом, но и ценами, которые гораздо ниже, чем в их странах.На приглашение британский дипломат не ответила.Рассказы про войска КНДР в России - это такое же откровенное враньё, как и истории про Бучу, Краматорск, Мариупольский драмтеатр, Спасо-Преображенский собор в Одессе, а также о том, что Россия якобы разбирает стиральные машины и другую бытовую технику на микрочипы, поскольку ракет у неё остаётся на один-два дня, сказал дипломат.Появление в этом ряду заявлений, касающихся переброски на украинский фронт военнослужащих КНДР, никого не должно удивить, отмечает Небензя, все эти случаи объединяет одно - голословные утверждения, отсутствие каких-либо мало-мальски убедительных доказательств и стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности.Действительно, в ходе заседания не было представлено никаких доказательств присутствия северокорейских войск в РФ или в зоне конфликта, заявления западных дипломатов звучали в духе "нам всем известно" и сводились к обвинению России в нарушении международного права и требований в её адрес вывести войска с Украины. Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча лишь сказал, что руководство Организации с тревогой наблюдает за сообщениями о присутствии северокорейских военных в РФ, добавив, что ООН не располагает какими-либо дополнительными сведениями и не может проверить эти сообщения, а её знания основаны исключительно на информации, имеющейся в открытом доступе, в частности, в СМИ."В этом мы лишний раз убеждаемся сегодня, выслушивая стенания США и их сателлитов. Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу – попытаться "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву. Скрыть факты появления на территории, подконтрольной киевскому режиму, натовских солдат и специалистов, как бы они ни были замаскированы и какие бы "легенды" им ни выдумывались, уже попросту невозможно. Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ", - продолжил Небензя.А ещё он обратил внимание на то, как удивительным образом истерика вокруг северокорейской темы "совпала" с подписанием Владимиром Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях."Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что всё то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют? Откуда, дамы и господа, у вас это неоколониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности и ничем не обоснованная вера в то, что то, что можно вам, нельзя другим?" - заявил Небензя.Он подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР носит транспарентный характер (в его рамках стороны проводят визиты, заключают международные договоры, подписывают коммерческие контракты в различных областях), взаимодействие в военной сфере не нарушает международное право и не направлено против третьих стран, а также не представляет ни для кого никакой угрозы."Видим в сегодняшнем западном шоу в Совете Безопасности и ещё одну задачу. Думаю, ни для кого не секрет, что западные подельники режима Зеленского уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом, побудить его поставлять ему крайне востребованные летальные вооружения. Здесь антипхеньянская "шумиха" Вашингтону, Лондону и Брюсселю как раз очень кстати, ведь собственные запасы киевский режим у них почти уже до конца "высосал". Надеемся, что у наших южнокорейских коллег хватит мудрости на эту уловку не повестись" - подытожил Небензя.Накануне газета "Тона ильбо" сообщила со ссылкой на источник в правительстве, что Южная Корея постоянно получала от Украины запросы на поставку 155-миллиметровых боеприпасов и сейчас рассматривает возможность такой помощи либо напрямую, либо через США в случае передачи Россией КНДР передовых военных технологий.​​​​​​​ Окончательное решение по этому вопросу остаётся за Советом национальной безопасности страны. Однако вскоре высокопоставленный представитель Офиса президента Южной Кореи опроверг эту информацию, заявив, что Сеул пока не рассматривает возможность прямых поставок артиллерийских снарядов Киеву, но решающим критерием перехода к реализации "поэтапных мер" будет начало боёв на Украине с участием северокорейских военных.Выступил на заседании Совета Безопасности и постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон."Все факты неоспоримо доказывают, что истерическая реакция США и Запада на созыв сегодняшнего заседания направлена на то, чтобы скрыть свои преступления по затягиванию украинского конфликта с тем, чтобы отвлечь внимание общественности на другие вопросы. Самая большая угроза международной безопасности в настоящее время - это действия США и союзников США против мира. Они одержимы гегемонистскими амбициями разжигать конфронтацию, конфликты между странами, при этом они прилагают отчаянные усилия по укреплению своих агрессивных союзов", - заявил он.КНДР и Россия имеют право развивать двусторонние отношения во всех областях, подчеркнул дипломат, добавив: "Если суверенитет, интересы и безопасность России подвергнутся опасности со стороны США и Запада и если будет принято решение, что мы должны на них ответить, то мы примем необходимое решение".Следующее заседание Совета Безопасности ООН по украинской тематике долго себя ждать не заставит - 31 октября по инициативе России в том же зале обсудят поставки западного оружия на Украину и их последствия для перспектив мирного решения кризиса.Читайте также: "Чёрный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества.

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