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"Необходим диалог, иначе – Третья мировая" – глава МИД Венгрии

"Необходим диалог, иначе – Третья мировая" – глава МИД Венгрии - 31.10.2024 Украина.ру

"Необходим диалог, иначе – Третья мировая" – глава МИД Венгрии

При наличии риска начала третьей мировой войны необходим диалог по украинской проблеме. Об этом на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2024-10-31T12:03

2024-10-31T12:03

2024-10-31T12:05

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"Отсутствие диалога очень опасно. В таком случае мы рискуем стать свидетелями третьей мировой войны. Это видно даже по последним сводкам о боевых действиях на Украине, мы видим, что бои становятся жестче и стремительнее", - сообщил журналистам Сийярто.По мнению глав дипломатии Венгрии, сообщает РИА "Новости", есть риск эскалации конфликта и необходимо восстановить диалог."Поэтому я еще раз повторяю, для предотвращения последующей эскалации необходимо возобновление диалога", - сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.В начале октября Сийярто напоминал об угрозе третьей мировой войны на полях XIII Петербургского международного газового форума. По мнению главы венгерской дипломатии, такой риск есть при реализации сценария форсированного принятия Украины в НАТО.Венгрия сейчас председательствует в Евросоюзе и её усилия по налаживанию диалога на постсоветском пространстве встречают противодействие Еврокомиссии. Подробности в публикации "Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии Ранее в новостях: Глава МИД Венгрии прокомментировал изменение ядерной доктрины России

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