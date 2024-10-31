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Российские правоохранители разыскивают американского наёмника Вертмана

Российские правоохранители разыскивают американского наёмника Вертмана - 31.10.2024 Украина.ру

Российские правоохранители разыскивают американского наёмника Вертмана

Гражданин США Роберт Вертман замечен в Курской области и подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет России

2024-10-31T11:47

2024-10-31T11:47

2024-10-31T11:57

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Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении наёмника Вертмана. Ему вменяется совершение таких преступлений, как убийство; покушение на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти; террористический акт; умышленные повреждение чужого имущества; незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; применение насилия в отношении представителя власти; незаконное пересечение госграницы России; наемничество."Следствием установлено, что Вертман лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Вертман с другими наёмниками и военнослужащими Украины в начале сентября 2024 года незаконно пересёк госграницу России и прибыл Курскую область.Там также сообщили, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.Ранее Следком России информировал об установлении и розыске наёмников из ряда стран, замеченных в Курской области. Им вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в отношении мирного населения.СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы Накануне в новостях: ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область Также на эту тему: Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево

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