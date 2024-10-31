Российские правоохранители разыскивают американского наёмника Вертмана - 31.10.2024 Украина.ру
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Российские правоохранители разыскивают американского наёмника Вертмана
Российские правоохранители разыскивают американского наёмника Вертмана - 31.10.2024 Украина.ру
Российские правоохранители разыскивают американского наёмника Вертмана
Гражданин США Роберт Вертман замечен в Курской области и подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет России
2024-10-31T11:47
2024-10-31T11:57
новости
россия
курская область
сша
ск рф
следственный комитет
уголовное дело
иностранные наемники
всу
военные преступления
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Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении наёмника Вертмана. Ему вменяется совершение таких преступлений, как убийство; покушение на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти; террористический акт; умышленные повреждение чужого имущества; незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; применение насилия в отношении представителя власти; незаконное пересечение госграницы России; наемничество."Следствием установлено, что Вертман лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Вертман с другими наёмниками и военнослужащими Украины в начале сентября 2024 года незаконно пересёк госграницу России и прибыл Курскую область.Там также сообщили, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.Ранее Следком России информировал об установлении и розыске наёмников из ряда стран, замеченных в Курской области. Им вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в отношении мирного населения.СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы Накануне в новостях: ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область Также на эту тему: Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
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новости, россия, курская область, сша, ск рф, следственный комитет, уголовное дело, иностранные наемники, всу, военные преступления, кто, сво, украина
Новости, Россия, Курская область, США, СК РФ, Следственный комитет, уголовное дело, иностранные наемники, ВСУ, Военные преступления, КТО, СВО, Украина

Российские правоохранители разыскивают американского наёмника Вертмана

11:47 31.10.2024 (обновлено: 11:57 31.10.2024)
 
Роберт Вертман наёмник из США
Роберт Вертман наёмник из США
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Гражданин США Роберт Вертман замечен в Курской области и подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет России
Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении наёмника Вертмана.
Ему вменяется совершение таких преступлений, как убийство; покушение на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти; террористический акт; умышленные повреждение чужого имущества; незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; применение насилия в отношении представителя власти; незаконное пересечение госграницы России; наемничество.
"Следствием установлено, что Вертман лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Вертман с другими наёмниками и военнослужащими Украины в начале сентября 2024 года незаконно пересёк госграницу России и прибыл Курскую область.
"После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - констатировали в СК РФ.
Там также сообщили, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.
Ранее Следком России информировал об установлении и розыске наёмников из ряда стран, замеченных в Курской области. Им вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в отношении мирного населения.
СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее на эту тему: Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы
Накануне в новостях: ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область
Также на эту тему: Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
 
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